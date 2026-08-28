Where Winds Meet supera los 100 millones de jugadores y anuncia su capítulo 3

Where Winds Meet, de NetEase

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Where Winds Meet superó los 100 millones de jugadores en todo el mundo, según anunciaron NetEase Games y Everstone Studio. El estudio también presentó Hidden Mountain Chapter 3, actualización que cerrará el arco narrativo actual el 16 de septiembre en PC y consolas, con un enfrentamiento contra Qianye, cuatro nuevos jefes y más actividades.

El final de Hidden Mountain

El capítulo 3 resolverá la historia de Hidden Mountain después de la llegada de nuevos personajes y la aparición de secretos que permanecían enterrados. Las facciones rivales deberán tomar sus decisiones definitivas, mientras el jugador investiga la verdad y participa en el desenlace del conflicto.

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Uno de los puntos centrales será el encuentro con Qianye, antagonista vinculado con la tragedia de Blissful Retreat. El incendio de ese lugar destruyó el hogar del protagonista y provocó la pérdida de sus seres queridos, dando inicio a su viaje. El nuevo episodio mostrará el primer cara a cara entre ambos personajes desde aquel ataque.

La actualización incorporará dos jefes especiales y otros dos jefes de campo distribuidos por el mundo abierto. Estos últimos podrán encontrarse mientras se recorre el mapa, sin estar limitados a una misión o instancia específica. Everstone Studio también anticipó nuevas características de jugabilidad, mecánicas y actividades, aunque todavía no detalló cada una de ellas.

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La fecha anunciada para el cierre de Hidden Mountain es el 16 de septiembre. La información difundida menciona específicamente las versiones de PC y consolas, sin confirmar en las fuentes si el capítulo se habilitará ese mismo día en dispositivos móviles.

Yuen Woo-ping y el combate inspirado en Jackie Chan

Antes del capítulo final llegará otra incorporación centrada en las artes marciales. El 3 de septiembre se estrenará el estilo Bamboo Cut - Draught, basado en los movimientos fluidos e impredecibles de El maestro borracho, película protagonizada por Jackie Chan.

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La colaboración cuenta con la participación de Yuen Woo-ping, incorporado como consultor global de acción. El coreógrafo es conocido por su trabajo en producciones como Tigre y dragón, Matrix y The Grandmaster, además de su trayectoria en el cine de artes marciales.

Su tarea está enfocada en mejorar las animaciones y la representación del wuxia dentro del juego. El término wuxia identifica un género chino protagonizado por héroes marciales, con relatos que suelen combinar combates estilizados, códigos de honor y desplazamientos acrobáticos. Esta influencia ya forma parte de la identidad visual y jugable de Where Winds Meet, pero la colaboración busca trasladar técnicas concretas del cine a sus movimientos interactivos.

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Entre ellas estará una maniobra utilizada por Jackie Chan en El maestro borracho. El estilo Bamboo Cut - Draught buscará reproducir el carácter irregular de esas secuencias, en las que los cambios de postura y ritmo vuelven menos predecibles los ataques.

Where Winds Meet, de NetEase

Más contenido después del capítulo 3

NetEase Games indicó que Where Winds Meet se encuentra en su etapa Version 2.0 y que continuará recibiendo historias, combates y actividades durante los próximos meses y años. Entre los contenidos anunciados figura un modo de extracción, una modalidad en la que los participantes deben entrar en una zona, conseguir recursos u objetivos y salir sin perder lo obtenido.

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Ese modo permitirá recurrir al combate directo, avanzar mediante sigilo o camuflarse con elementos del entorno. También existirá la posibilidad de intentar recuperar tesoros sin desenvainar un arma, una alternativa pensada para quienes prefieran evitar enfrentamientos.

El juego mantiene activo Ghost Month, un evento basado en el folclore tradicional chino que incorpora elementos de terror sobrenatural. NetEase Games no informó en las fuentes una fecha de finalización para esta actividad ni precisó cuándo se estrenará el modo de extracción.

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Where Winds Meet ya puede jugarse en PC, PlayStation 5, Xbox Series, iOS y Android. El próximo contenido fechado será Bamboo Cut - Draught el 3 de septiembre, seguido por Hidden Mountain Chapter 3 el 16 de septiembre.