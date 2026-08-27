Un luchador de jiu-jitsu quedó sin movilidad tras recibir un golpe ilegal en una competencia en Brasil

Willian Masuda Kabuto sufre una fractura cervical en el Super Pro Jiu-Jitsu de Londrina, lo operan casi diez horas (Captura de video)

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Un luchador de jiu-jitsu quedó sin movilidad desde el tórax hacia abajo tras recibir un golpe ilegal durante una competencia oficial en Londrina, estado de Paraná, Brasil. El pasado sábado 22 de agosto, Willian Masuda Kabuto disputaba una pelea en el Campeonato Super Pro Jiu-Jitsu cuando sufrió una fractura en la región cervical que derivó en una cirugía de urgencia al día siguiente. El caso conmocionó a la comunidad de las artes marciales en todo el país.

Según informó CNN Brasil, el impacto prohibido lo aplicó el competidor Juliano Di Pelli Machado durante el enfrentamiento. El movimiento se conoce como “bate-estaca”, una técnica vedada en el jiu-jitsu por el alto riesgo de provocar lesiones irreversibles: el rival levanta al oponente, lo deja caer de cabeza y proyecta todo su peso encima.

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Luiz Gustavo Muniz, integrante de la academia HJJT Jiu-Jitsu —equipo al que pertenece Kabuto—, confirmó que el atleta no registra movimientos desde el tórax hacia abajo y presenta sensibilidad muy reducida en los brazos, sin poder sostenerlos por más de unos instantes.

Cirugía y estado de salud

Academias y organizadores abren colectas para cubrir el tratamiento tras el grave accidente en Londrina y cuestionan la seguridad en torneos (Captura de video)

Kabuto fue operado de la columna cervical el domingo 23 de agosto y permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI). De acuerdo con el medio de noticias G1, la intervención fue una artrodesis de columna —cirugía de estabilización— que se extendió por casi diez horas. La fractura comprometió las vértebras C5 y C6, ubicadas en la región del cuello. Según el parte médico difundido por su equipo, el atleta respira sin asistencia de aparatos y se encuentra clínicamente estable, aunque sin fecha de alta prevista. Los médicos a cargo no ofrecieron un pronóstico sobre la recuperación de la movilidad.

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La escuela Neodojo, donde Kabuto se desempeñaba como instructor, comunicó la situación a través de sus redes sociales. “Nuestro Sensei Willian Masuda (Kabuto) fue operado de la cervical el domingo y está en recuperación. Por todas las enseñanzas y la compañía de nuestro Sensei, ahora es hora de estar a su lado y al de su familia. Te esperamos en el tatame, Sensei”, expresó la institución en un comunicado público.

La academia destacó el vínculo que une a sus integrantes con el instructor lesionado y convocó a la comunidad a acompañar el proceso. Kabuto era una figura activa dentro del club, donde ejercía como sensei y formaba a nuevos practicantes del deporte.

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Solidaridad y pedido de justicia

La comunidad del jiu-jitsu en Brasil movilizó su respaldo de forma inmediata. La organización del Turris Invitational convocó a contribuir económicamente para cubrir los costos del tratamiento médico de Kabuto, en un llamado que se replicó en distintos sectores del circuito deportivo nacional.

Un luchador de jiu-jitsu Juliano Di Pelli Machado queda señalado por un golpe prohibido (Captura de video)

“En este momento tan delicado, necesitamos mostrar que, dentro y fuera de los tatames, nadie lucha solo”, expresó la entidad en su comunicado, según consignó CNN Brasil. La HJJT (Horse Jiu-Jitsu Team), academia con sede en Londrina y pionera del deporte en la región, fue más directa en su reacción: “La cobardía y la gravedad de la situación son indignantes; esperamos y lucharemos por justicia”, señaló en un pronunciamiento público.

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Investigación y consecuencias legales

El episodio tuvo repercusiones legales inmediatas. Según informó G1, el fiscal Renato de Lima Castro presentó el lunes 24 de agosto una denuncia penal para investigar el caso como lesión corporal gravísima. El documento señala una diferencia de aproximadamente 40 kilos entre ambos atletas. La Policía Civil de Paraná confirmó al mismo medio que abrirá un inquérito policial para esclarecer los hechos.

El portal de noticias también consultó a la Federación de Jiu-Jitsu de Paraná, que declaró no tener conocimiento previo de la realización del campeonato. La defensa de Machado emitió un comunicado en el que sostuvo que su representado actuó dentro del marco del combate y expresó deseos de recuperación para Kabuto. La organización del evento también difundió un mensaje de solidaridad y reiteró su compromiso con los protocolos de seguridad.

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