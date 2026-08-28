El gran momento del hockey argentino: Las Leonas y Los Leones hacen historia en el Mundial

Las Leonas golearon clasificaron a la final del Mundial de hockey

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Las Leonas llegaron a la final del Mundial de Hockey 2026 con una victoria 1-0 ante Australia en el Belfius Hockey Arena de Wavre, Bélgica, mientras Los Leones esperan su semifinal de este viernes frente a Alemania. Por primera vez, desde el doble bronce de La Haya 2014, las dos selecciones argentinas de hockey sobre césped disputan instancias de definición en una misma Copa del Mundo.

El gol de Julieta Jankunas en el último cuarto, tras un córner corto, bastó para eliminar a las australianas y llevar a Argentina a su segunda final mundialista consecutiva. El sábado, en Amstelveen, Países Bajos, el equipo dirigido por Fernando Ferrara buscará arrebatarle la corona a las neerlandesas, que ganaron su semifinal 1-0 ante Bélgica. Será la quinta final entre ambas selecciones: Las Leonas ganaron en 2002 y 2010, mientras que Países Bajos se impuso en 1974 y 2022.

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La victoria ante Australia se dio en un partido de alta intensidad y pocas concesiones. La arquera Cristina Cosentino fue determinante para mantener el cero en el arco argentino, con al menos dos atajadas que evitaron la igualdad. La última, sobre el final del partido, le negó el gol a Tatum Stewart con la mano izquierda. En los minutos finales, la árbitra anuló además un tanto australiano que hubiera complicado el resultado.

El argentino Nicolas Della Torre celebra el 2-0 durante el partido contra la India en Amstelveen, Países Bajos. EFE/EPA/KOEN VAN WEEL

Del lado masculino, Los Leones sellaron su clasificación a semifinales al vencer 5-3 a India, con un doblete de Tomás Domene y goles de Joaquín Toscani, Lucas Toscani y Nicolás della Torre. La clasificación se confirmó horas después, cuando Países Bajos e Inglaterra empataron 2-2 y descartaron cualquier posibilidad de que los británicos aventajaran a Argentina en la tabla. El equipo de Lucas Rey enfrentará este viernes a Alemania, cuarta fuerza del ranking mundial de la Federación Internacional de Hockey (FIH), a las 15.30 hora argentina, también en el Belfius Hockey Arena.

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La última vez que Los Leones estuvieron en una semifinal del Mundial fue en 2014, en La Haya, cuando cayeron ante Australia. El bronce de ese torneo y la medalla de oro olímpica obtenida en Río de Janeiro 2016 frente a Bélgica por 4-2 son los antecedentes más cercanos de este regreso a las instancias definitorias. En el ranking de la FIH, el elenco albiceleste se encuentra quinto, a pocos puntos del podio, lo que confirma el salto cualitativo en la rama.

El presidente de la Confederación Argentina de Hockey, Aníbal Fernández, habló con Infobae sobre el momento que atraviesa el hockey argentino. “Es la primera vez que, tanto Leonas como Leones, tienen la posibilidad de llegar a la final al mismo tiempo. Hay que valorarlo. Es un trabajo de jugadores, cuerpos técnicos y toda la gente alrededor. Hicimos un esfuerzo muy grande que nos costó mucho tiempo”, afirmó el dirigente. “Tenemos un trabajo muy serio que hay que premiarlo. Es muy fuerte y los resultados los consiguieron ellos”, agregó.

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Fernández atribuyó el nivel alcanzado a un proceso de preparación que va mucho más allá del entrenamiento físico. “Vos no podés salir a jugar con Países Bajos, con Alemania, con Inglaterra, con China, si no los estudiaste”, señaló, y detalló que el trabajo del cuerpo técnico incluye el análisis individualizado de cada rival: “Jugador por jugador, jugadora por jugadora, saber exactamente cómo hacen, si tiran los (córners) cortos, si es de un lado, cómo los tiran, si es del otro, cómo los tiran. Todo eso lo tenés que conocer y eso es un trabajo muy delicado”.

Sobre la final femenina, el presidente de la CAH descartó cualquier cautela. “Yo soy... Ni siquiera moderadamente optimista. Soy optimista, lo digo llanamente. De todo soy optimista, de los dos equipos”, afirmó. Ante la percepción de que Países Bajos ya no aparece como tan inalcanzable como en el Mundial anterior, Fernández fue directo: “Crecemos. La verdad es que crecemos. Tenemos un muy buen nivel tanto en el orden técnico, físico y táctico”.

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Las Leonas llegan a la final como segunda fuerza del ranking mundial femenino de la FIH, solo por detrás de las propias neerlandesas. El camino en el torneo incluyó un empate inicial ante Estados Unidos (1-1), victorias ante Alemania (3-2), Escocia (2-0) y España (3-0) en la segunda fase, un empate ante Bélgica (0-0) y la semifinal ante Australia. Con dos títulos mundiales en su palmarés —Perth 2002 y Rosario 2010— y seis medallas olímpicas, entre ellas el bronce de París 2024 ante Bélgica por 4-1, el equipo femenino argentino se planta ante Países Bajos con la experiencia de quien conoce las finales mundiales de memoria. Los Leones, en tanto, buscarán dar otro golpe de escena frente a los teutones.