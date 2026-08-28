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¿Una película de Hooters? La famosa cadena de restaurantes llevará su insólita historia al cine

El filme, basado en acontecimientos reales, recreará la historia de Ted y Lenny, los amigos que estuvieron detrás del nacimiento de la marca

Chicas Hooters en una sucursal de Estados Unidos.
El primer Hooters abrió sus puertas en Clearwater, Florida, en 1983, punto de partida de la historia que contará el filme. Crédito: @Hooters
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La historia detrás de Hooters llegará a la pantalla grande. Este viernes, Deadline confirmó que la cadena estadounidense de restaurantes tendrá su propia película, Hooters: The Movie, un proyecto independiente que contará los orígenes de la marca y la improbable aventura de sus fundadores.

La producción se encuentra en desarrollo y el rodaje está previsto para noviembre de 2026, principalmente en la zona de Tampa y Clearwater, Florida, donde abrió el primer restaurante en 1983.

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La película será dirigida por Jon Rosenbaum, cineasta nominado al Emmy y conocido por trabajos como El Pájaro Loco se va de campamento y Los calienta bancas 2: Rompiendo pelotas. El guion estará a cargo de Ed Droste, Phil Olson y Chuck Melcher, mientras que el propio Droste, uno de los cofundadores originales de Hooters, también participa como productor.

La película seguirá a dos amigos de Iowa cuya aventura terminó dando origen a un imperio de restaurantes. (AP Foto/Alan Diaz, Archivo)
La película seguirá a dos amigos de Iowa cuya aventura terminó dando origen a un imperio de restaurantes. (AP Foto/Alan Diaz, Archivo)

El proceso de casting ya comenzó bajo la dirección de Lisa London y Catherine Stroud, de London/Stroud Casting.

La trama se inspira en los acontecimientos reales detrás del nacimiento de Hooters. La historia seguirá a Ted y Lenny, dos amigos de toda la vida provenientes de un pequeño pueblo de Iowa que terminan creando, casi por accidente, un imperio nacional de restaurantes. El problema aparece cuando aquello que construyeron queda amenazado por el gobierno federal.

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El punto de partida tiene además un componente romántico. Ted queda fascinado con Diane después de verla a la distancia en un comercial de vacaciones de primavera. Decidido a encontrarla, convence a Lenny, mucho más reacio, de acompañarlo en un viaje por carretera hasta Clearwater Beach, Florida. Diane terminará convirtiéndose en la primera Hooters Girl.

Para Droste, la película permitirá mostrar una faceta menos conocida de aquella historia. “Creo que la gente disfrutará viendo cómo realmente éramos simplemente unos tipos que no sabían lo que estaban haciendo, pero que se lo pasaban muy bien”, afirmó el cofundador y productor, según la declaración difundida por el estudio. “Hay mucho drama, pero también mucho corazón y diversión. Y, por supuesto, nuestras mundialmente famosas Hooters Girls son las verdaderas estrellas”.

restaurante Hooters en Estados Unidos
Más de cuatro décadas después de su apertura, Hooters prepara su salto a la pantalla grande.(facebook.com/hooters)

Rosenbaum, por su parte, considera que la historia reúne elementos de una comedia de amigos y de una película biográfica. “Desde el momento en que conocí la historia del origen de Hooters, supe que sería una película increíble”, señaló.

Una marca que trascendió los restaurantes

Hooters abrió su primer local en Clearwater en 1983, cuando seis empresarios sin experiencia previa en restaurantes decidieron crear un establecimiento del que, según la propia historia de la compañía, no pudieran ser expulsados. Con el tiempo, aquella idea se convirtió en una marca internacional.

Su identidad se construyó alrededor de las alitas de pollo, la cerveza, el logotipo del búho y una estética que convirtió a sus camareras, conocidas como Hooters Girls, en las estrellas de la cadena.

restaurante Hooters en Estados Unidos
Tras varios años de éxito, la marca intenta sobreponerse a una fuerte crisis (facebook.com/hooters)

La marca también buscó presencia fuera de sus restaurantes. En los años 80 tuvo programas televisivos como Hooters Nite Owl Theater, mientras que en los 90 llegó a patrocinar al equipo de fútbol americano de arena Miami Hooters. En 2003 incluso lanzó Hooters Air, una aerolínea que operó vuelos a distintos destinos estadounidenses hasta su cierre en 2006.

En 2025, la marca acaparó titulares cuando se supo que solicitaron acogerse al Capítulo 11 de la ley de bancarrotas en Estados Unidos, en medio de problemas financieros y cierres de establecimientos.

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