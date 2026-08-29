Los Pumas se enfrentarán con Australia en Jujuy: hora, TV y formaciones

Los Pumas se medirán con Australia en Jujuy (AFP)

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Los Pumas recibirán a Australia, desde las 16:00, en el Estadio 23 de Agosto de San Salvador de Jujuy, en el primer encuentro del Flight Centre Series Test. El neozelandés Ben O’Keeffe será el árbitro, y el partido se podrá seguir en vivo a través de ESPN y Disney+ Premium.

La particularidad del encuentro viene del lado argentino: Felipe Contepomi repetirá por primera vez en su ciclo la misma formación en dos partidos consecutivos. En 29 partidos y 782 días desde su debut como entrenador en jefe, el técnico nunca había alineado dos veces seguidas el mismo equipo. Ahora lo hará con los mismos 15 que cayeron 17-10 ante Sudáfrica en el estadio de Vélez hace tres semanas.

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La decisión llega en un contexto de bajas: el plantel no cuenta con 17 jugadores que podrían ser titulares. Ante esa realidad, Contepomi optó por la continuidad tras la actuación ante los campeones del mundo. Las dudas pasaban por el posible ingreso de Franco Molina, el rendimiento del medio-scrum y el fullback, pero el entrenador se inclinó por no mover piezas. Los Pumas llegan al partido con un registro de un triunfo y tres derrotas en el año.

Los Pumas vienen de caer ante Sudáfrica en Vélez (Photo by Alejandro PAGNI / AFP)

Los únicos cambios respecto al partido en Vélez se dan entre los suplentes. El pilar izquierdo Rodrigo Martínez regresa a la selección tras cinco años de ausencia. Formado en Los Tordos, sus únicos antecedentes en el seleccionado fueron dos partidos en el Rugby Championship de 2021, precisamente ante el mismo rival del sábado. Con 28 años, llega desde Dragons, equipo galés de la United Rugby Championship (URC), donde disputó 13 partidos en la temporada, 12 de ellos como titular.

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El otro cambio es la inclusión del apertura Nicolás Roger, que desplaza a Juan Martín Scelzo y devuelve al banco su fisonomía habitual de cinco forwards y tres backs. Roger no juega desde julio de 2025, cuando disputó los tres partidos de la ventana, sus únicos con la camiseta celeste y blanca.

Del lado australiano, el pilar Allan Alaalatoa liderará al equipo por séptima vez como capitán. Harry Wilson, el habitual capitán de los Wallabies, quedó fuera de los 23.

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La formación australiana incluye varias caras nuevas en la escena internacional. El centro Isaac Henry y el segunda línea Josh Canham serán titulares por primera vez, mientras que el pilar Massimo De Lutiis, el segunda línea Lachlan Shaw y el tercera línea Charlie Cale figuran entre los suplentes. El apertura Carter Gordon repetirá en el puesto. El pilar Isaac Kailea, de 26 años y nacido en Melbourne, disputará su primer Test desde 2024. Entre los suplentes se destaca el regreso de Tate McDermott, quien llegará a su partido número 56 con Australia, junto a Joseph-Aukuso Suaalii y el experimentado Angus Bell.

Las formaciones:

Argentina: Gerónimo Prisciantelli; Rodrigo Isgró, Lucio Cinti, Faustino Sánchez Valarolo e Ignacio Mendy; Santiago Carreras y Simón Benítez Cruz; Benjamín Grondona, Joaquín Moro y Pablo Matera (c); Tomás Lavanini y Guido Petti Pagadizábal; Francisco Moreno, Ignacio Ruiz y Boris Wenger. Entrenador: Felipe Contepomi.

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Suplentes : Leonel Oviedo, Rodrigo Martínez, Tomás Rapetti, Efraín Elías, Juan Penoucos, Agustín Moyano, Nicolás Roger y Matías Moroni.

Australia: Tom Wright; Max Jorgensen, Isaac Henry, Hunter Paisami y Harry Potter; Carter Gordon y Ryan Lonergan; Fraser McReight, Rob Valentini y Tom Hooper; Jeremy Williams y Josh Canham; Allan Alaalatoa (c), Brandon Paenga-Amosa e Isaac Kailea. Entrenador: Les Kiss.

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Suplentes : Billy Pollard, Angus Bell, Massimo De Lutiis, Lachlan Shaw, Charlie Cale, Tate McDermott, Ben Donaldson y Joseph-Aukuso Suaalii.