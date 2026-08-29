Deportes

Los Pumas se enfrentarán con Australia en Jujuy: hora, TV y formaciones

El seleccionado argentino de rugby recibirá a los Wallabies desde las 16. Transmite Disney + Premium

Argentina vs. Australia, Rugby Championship
Los Pumas se medirán con Australia en Jujuy (AFP)
Guardar

Los Pumas recibirán a Australia, desde las 16:00, en el Estadio 23 de Agosto de San Salvador de Jujuy, en el primer encuentro del Flight Centre Series Test. El neozelandés Ben O’Keeffe será el árbitro, y el partido se podrá seguir en vivo a través de ESPN y Disney+ Premium.

La particularidad del encuentro viene del lado argentino: Felipe Contepomi repetirá por primera vez en su ciclo la misma formación en dos partidos consecutivos. En 29 partidos y 782 días desde su debut como entrenador en jefe, el técnico nunca había alineado dos veces seguidas el mismo equipo. Ahora lo hará con los mismos 15 que cayeron 17-10 ante Sudáfrica en el estadio de Vélez hace tres semanas.

PUBLICIDAD

La decisión llega en un contexto de bajas: el plantel no cuenta con 17 jugadores que podrían ser titulares. Ante esa realidad, Contepomi optó por la continuidad tras la actuación ante los campeones del mundo. Las dudas pasaban por el posible ingreso de Franco Molina, el rendimiento del medio-scrum y el fullback, pero el entrenador se inclinó por no mover piezas. Los Pumas llegan al partido con un registro de un triunfo y tres derrotas en el año.

Los Pumas vs Sudáfrica
Los Pumas vienen de caer ante Sudáfrica en Vélez (Photo by Alejandro PAGNI / AFP)

Los únicos cambios respecto al partido en Vélez se dan entre los suplentes. El pilar izquierdo Rodrigo Martínez regresa a la selección tras cinco años de ausencia. Formado en Los Tordos, sus únicos antecedentes en el seleccionado fueron dos partidos en el Rugby Championship de 2021, precisamente ante el mismo rival del sábado. Con 28 años, llega desde Dragons, equipo galés de la United Rugby Championship (URC), donde disputó 13 partidos en la temporada, 12 de ellos como titular.

PUBLICIDAD

El otro cambio es la inclusión del apertura Nicolás Roger, que desplaza a Juan Martín Scelzo y devuelve al banco su fisonomía habitual de cinco forwards y tres backs. Roger no juega desde julio de 2025, cuando disputó los tres partidos de la ventana, sus únicos con la camiseta celeste y blanca.

Del lado australiano, el pilar Allan Alaalatoa liderará al equipo por séptima vez como capitán. Harry Wilson, el habitual capitán de los Wallabies, quedó fuera de los 23.

La formación australiana incluye varias caras nuevas en la escena internacional. El centro Isaac Henry y el segunda línea Josh Canham serán titulares por primera vez, mientras que el pilar Massimo De Lutiis, el segunda línea Lachlan Shaw y el tercera línea Charlie Cale figuran entre los suplentes. El apertura Carter Gordon repetirá en el puesto. El pilar Isaac Kailea, de 26 años y nacido en Melbourne, disputará su primer Test desde 2024. Entre los suplentes se destaca el regreso de Tate McDermott, quien llegará a su partido número 56 con Australia, junto a Joseph-Aukuso Suaalii y el experimentado Angus Bell.

Las formaciones:

Argentina: Gerónimo Prisciantelli; Rodrigo Isgró, Lucio Cinti, Faustino Sánchez Valarolo e Ignacio Mendy; Santiago Carreras y Simón Benítez Cruz; Benjamín Grondona, Joaquín Moro y Pablo Matera (c); Tomás Lavanini y Guido Petti Pagadizábal; Francisco Moreno, Ignacio Ruiz y Boris Wenger. Entrenador: Felipe Contepomi.

Suplentes: Leonel Oviedo, Rodrigo Martínez, Tomás Rapetti, Efraín Elías, Juan Penoucos, Agustín Moyano, Nicolás Roger y Matías Moroni.

Australia: Tom Wright; Max Jorgensen, Isaac Henry, Hunter Paisami y Harry Potter; Carter Gordon y Ryan Lonergan; Fraser McReight, Rob Valentini y Tom Hooper; Jeremy Williams y Josh Canham; Allan Alaalatoa (c), Brandon Paenga-Amosa e Isaac Kailea. Entrenador: Les Kiss.

Suplentes: Billy Pollard, Angus Bell, Massimo De Lutiis, Lachlan Shaw, Charlie Cale, Tate McDermott, Ben Donaldson y Joseph-Aukuso Suaalii.

Temas Relacionados

Los PumasWallabiesAustraliarugbydeportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las Leonas buscarán ser campeonas del mundo en una final electrizante ante Países Bajos: hora, TV y todo lo que hay que saber

El seleccionado argentino femenino de hockey buscará imponerse ante su par neerlandés, vigente campeón mundial y olímpico. Desde las 11, por ESPN 2 y Disney+

Las Leonas buscarán ser campeonas del mundo en una final electrizante ante Países Bajos: hora, TV y todo lo que hay que saber

La “oferta récord” que prepara Manchester City para quedarse con Enzo Fernández

El mediocampista argentino es un expreso pedido del entrenador Enzo Maresca

La “oferta récord” que prepara Manchester City para quedarse con Enzo Fernández

“Que no nos dirija más” y “le faltó personalidad para echar a un jugador de Boca”: la furia de Lanús contra el árbitro y el VAR por no expulsar a Flores

El plantel del Granate apuntó con dureza contra Pablo Dóvalo y Germán Delfino tras su actuación en la derrota por 1-0 ante el Xeneize

“Que no nos dirija más” y “le faltó personalidad para echar a un jugador de Boca”: la furia de Lanús contra el árbitro y el VAR por no expulsar a Flores

La historia de Alma Almaraz, la jugadora de 16 años que juega en Boca Juniors y se hizo viral por su habilidad

La secuencia difundida en la Sub 16 del Xeneize multiplicó reacciones sobre la joven promesa con proyección nacional que además fue convocada a la selección argentina

La historia de Alma Almaraz, la jugadora de 16 años que juega en Boca Juniors y se hizo viral por su habilidad

Perdió la pelea de su vida, pero conquistó Las Vegas con un gesto que se hizo viral: la historia de amor que nació en un merendero

Tras caer ante el campeón olímpico Yoenli Hernández, “Bebu” Verón bajó del ring, se arrodilló ante su pareja Chuly Gómez y le pidió matrimonio. Los dos crecieron en José León Suárez, donde ella tuvo un ejemplar acto social durante la pandemia que terminó uniendo sus vidas para siempre

Perdió la pelea de su vida, pero conquistó Las Vegas con un gesto que se hizo viral: la historia de amor que nació en un merendero

MALDITOS NERDS

Raw Fury llevará ‘The Séance of Blake Manor’ a consolas y Game Pass en octubre

Raw Fury llevará ‘The Séance of Blake Manor’ a consolas y Game Pass en octubre

Brainwash Gang mezcla golf y plataformas en el cooperativo Bye Bye Bonnie

Joe & Mac Retro Collection reúne tres clásicos de Data East en octubre

Poppy Playtime cambia de perspectiva con el cooperativo Escape from Playtime

Where Winds Meet supera los 100 millones de jugadores y anuncia su capítulo 3

ENTRETENIMIENTO

¿Una película de Hooters? La famosa cadena de restaurantes llevará su insólita historia al cine

¿Una película de Hooters? La famosa cadena de restaurantes llevará su insólita historia al cine

Kylie Jenner explica por qué se considera una millonaria “hecha a sí misma”: “Ningún dinero que he ganado ha sido heredado”

El aeropuerto de Nashville podría llevar el nombre de Dolly Parton por iniciativa del gobernador de Tennessee

‘Toy Story 5′ ya tiene fecha de estreno en streaming tras arrasar en los cines

Miss USA coronó a una madre y esposa por primera vez en 75 años de historia: “Estoy hoy en este escenario asumiendo con orgullo todo lo que soy”

INFOBAE AMÉRICA

Hasta ocho horas sin electricidad: los cortes programados que exponen la presión sobre la red eléctrica de Honduras

Hasta ocho horas sin electricidad: los cortes programados que exponen la presión sobre la red eléctrica de Honduras

El Ministerio de Gobernación de Guatemala lanza la campaña Llama de la Prevención para los recorridos de antorchas

Defensoría del Consumidor de El Salvador alerta sobre riesgos en dos productos infantiles

Costa Rica amplía lista de países para los que exigirá vacuna contra la fiebre amarilla

El presidente iraní admitió el impacto de las sanciones de EEUU: “Algunos dicen que no tienen efecto; no sé qué decirles”