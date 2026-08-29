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La decepción de Shailene Woodley por sus escenas eliminadas en ‘The Amazing Spider-Man 2’: “Mary Jane era mi sueño”

Más de una década después del estreno, la actriz explicó cómo se enteró de que su participación había sido suprimida de la película

Shailene Woodley rompe el silencio sobre sus escenas eliminadas de The Amazing Spider-Man
Shailene Woodley rompe el silencio sobre sus escenas eliminadas de The Amazing Spider-Man (Composición/Sony/Redes sociales/Reuters)
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Shailene Woodley tardó más de doce años en hablar con detalle sobre uno de los golpes más duros de su carrera: haber filmado tres escenas para The Amazing Spider-Man 2 y enterarse, un año después, de que no aparecería en la película. La actriz contó lo ocurrido en una entrevista reciente para el programa SAG-AFTRA Foundation Conversations, una serie de diálogos sobre el oficio actoral.

“Esa fue una llamada telefónica divertida”, dijo Woodley con ironía, al recordar el momento en que le comunicaron la decisión. La actriz precisó que interpretar a Mary Jane Watson era su “sueño”.

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“Spider-Man es mi superhéroe favorito. Mary Jane era mi personaje favorito de pequeña. Así que cuando conseguí el papel, pensé: ‘Esto es tan emocionante’”, declaró la actriz en la entrevista.

El contexto de la película

The Amazing Spider-Man
La muerte de Gwen Stacy en The Amazing Spider-Man 2 iba a abrir la puerta de entrada de Mary Jane en la franquicia (Sony)

Dirigida por Marc Webb y estrenada en mayo de 2014, The Amazing Spider-Man 2 es la segunda entrega de la saga protagonizada por Andrew Garfield como Peter Parker, el joven fotógrafo que se convierte en el hombre arácnido.

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La trama gira en torno a la amenaza de Oscorp, la corporación que da vida a varios de los villanos del filme, mientras Parker intenta mantener su relación con Gwen Stacy, interpretada por Emma Stone. La película recaudó alrededor de 708 millones de dólares en todo el mundo, pero no logró superar los resultados de su predecesora y obtuvo apenas un 50% de aprobación en Rotten Tomatoes.

Mary Jane Watson es, en el universo de Spider-Man, el gran amor de Peter Parker. En la trilogía anterior dirigida por Sam Raimi, el personaje fue interpretado por Kirsten Dunst junto a Tobey Maguire. Woodley iba a ser la nueva versión de ese personaje en la franquicia de Garfield, pero sus escenas no llegaron al corte final.

La explicación que recibió

Woodley afirma que le avisaron del recorte de sus escenas un año después de haberlas grabado (REUTERS/Alessandro Garofalo)
Woodley afirma que le avisaron del recorte de sus escenas un año después de haberlas grabado (REUTERS/Alessandro Garofalo)

Según contó Woodley, los responsables de la producción le explicaron que la introducción de Mary Jane en esa entrega resultaba confusa, dado que Gwen Stacy seguía viva y era el interés romántico central de Parker.

“Me dijeron: ‘Esperemos a que [Gwen Stacy] muera y luego presentaremos a Mary Jane’. Lo cual tenía sentido. Pero entonces no hicieron esa película”, recordó la actriz.

En efecto, el bajo rendimiento crítico y comercial de The Amazing Spider-Man 2 llevó a Sony Pictures a optar por un reinicio de la franquicia, lo que dejó sin continuidad la historia de Garfield.

En 2014, el productor Matt Tolmach ya había dado una versión de los hechos durante el estreno de la película en Nueva York: “Nos metimos en más trama de la que podíamos contar. Teníamos un guion de 148 páginas. Estábamos en medio de eso y nos dimos cuenta de que esta historia [con Mary Jane] no iba a caber en esta película”.

Shailene Woodley grabó tres escenas junto a Andrew Garfield para The Amazing Spider-Man 2
Los paparazzi capturaron evidencia de la participación de Shailene Woodley en la saga (Captura de redes sociales)

En retrospectiva, Woodley no descartó, con cierta autocrítica, que hubiera razones adicionales detrás de la decisión de eliminar sus escenas. “Pero bueno, quién sabe cuál es la verdad. Quizá fue terrible y ellos pensaron: ‘No podemos hacer esto’”, bromeó en la entrevista.

Su participación en SAG-AFTRA Foundation Conversations, de casi 90 minutos, también abordó otros trabajos de la actriz: su papel en la saga Divergente, su actuación en Dumb Money, The Descendants, The Fault in Our Stars, la serie Big Little Lies de HBO y la segunda temporada de Paradise en Hulu.

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