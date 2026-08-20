La Fórmula 1 publicó un nuevo mapa de pilotos para el 2027 y confirmó a otras dos duplas: los corredores con más riesgo de perder su asiento

La Fórmula 1 sumó a Antonelli y Russell como confirmados en Mercedes, junto con Hülkenberg y Bortoleto en Audi (Foto: @F1)

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Sin anuncios de los equipos, la Fórmula 1 sorprendió en las últimas horas al actualizar su mapa de pilotos para el 2027 tras confirmarse las renovaciones de Max Verstappen (Red Bull Racing), Alex Albon y Carlos Sainz Jr. (ambos en Williams). La Máxima, que el último fin de semana había detallado que quedaban 14 butacas sin propietario oficial para el próximo año, sumó a su nueva grilla de la temporada que se avecina a las duplas de Audi y Mercedes.

Si bien era de esperarse que Andrea Kimi Antonelli y George Russell continuaran en el siguiente curso al mando del Mercedes, la F1 no había dado a conocer sus nombres días atrás teniendo en cuenta que existía algún tipo de interrogante lejano especialmente sobre la figura del británico ante las declaraciones de Toto Wolff elogiando a Verstappen ante una eventual salida de Red Bull. Las dudas sobre esta alineación eran mínimas, porque ya el jefe del equipo había reconocido que estaba “muy contento con los dos”.

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La otra dupla que sumó la F1 tiene incluso un poco más de sorpresa ante la falta de anuncios de Audi. Si bien Gabriel Bortoleto ya había declarado que estaría en el equipo “el año que viene” y “también los años siguientes” en los últimos días, el propio Nico Hülkenberg había evitado dar mayores precisiones sobre su carrera en una nota con el diario alemán Bild a inicios de agosto. “Es demasiado pronto para pensar en eso. Vivo el aquí y ahora, voy año a año. Mientras me divierta, los tiempos sean buenos y el equipo me quiera, seguiré pilotando para Audi. Me imagino que esto seguirá así durante un tiempo”, había dicho el experimentado corredor de 39 años.

En este contexto, restan por definirse a los propietarios de las últimas ocho butacas para el inicio de la grilla del 2027 de la F1. En Alpine, es cada vez más amplio el consenso sobre una continuidad de Franco Colapinto como acompañante de Pierre Gasly, con vínculo vigente hasta el 2028. Se espera que el argentino, que no tendrá las actualizaciones en el A526 durante el Gran Premio de Países Bajos que reiniciará la actividad este fin de semana, sea anunciado como titular del próximo año si no hay un cambio repentino de planes.

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Con Verstappen firmando un vínculo hasta 2030, habrá que aguardar por la decisión de Red Bull Racing sobre su compañero el próximo año. Isack Hadjar está realizando una buena temporada y tendría una opción en su contrato para extender de manera automática la estadía en el equipo principal del energizante. Sin embargo, habrá que esperar el comportamiento del equipo tras la lesión que sufrió en el parate y que lo marginará, al menos, del Gran Premio de Países Bajos.

El buen nivel de Tsolov en F2 pone en riesgo el futuro de Lawson en Racing Bulls (Foto: Reuters/Jakub Porzycki)

Precisamente en Zandvoort el que aparecerá en su lugar será Liam Lawson, que será ascendido momentáneamente desde Racing Bulls en un momento clave para su futuro: el neozelandés, que había durado apenas tres carreras en Red Bull, todavía no está confirmado para el 2027 e incluso suena el rookie Nikola Tsolov como su reemplazante.

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El búlgaro de 19 años, la nueva promesa de la Academia de Conductores de RB, lidera el campeonato de Fórmula 2 con 20 puntos de diferencia sobre el segundo tras ganar 6 de las 18 carreras del año. “Como todos los demás, estoy trabajando para estar en la cima y ganar en la Fórmula 1, y dónde será eso, no tengo ni idea”, dijo Lawson en las últimas horas. “Obviamente están muy contentos conmigo, pero no se ha hablado de nada concreto, nada claro. Simplemente me dicen que siga haciendo lo que hago, que lo estoy haciendo genial”, expresó Tsolov sobre la chance de ascender a la F1. Como contracara, hay pocas dudas en torno a la figura de Arvid Lindblad y los informes marcan que seguirá como titular en RB.

El búlgaro Tsolov ganó 6 carreras en F2 y lidera el campeonato

En Haas está el otro gran signo de pregunta con la situación de Esteban Ocon. Con la continuidad de Ollie Bearman sonando como un hecho consumado, la otra butaca del team con raíces norteamericanas no tiene tantas certezas. El italiano Leonardo Fornaroli y el brasileño Rafael Cámara aparecen como las opciones más tentadoras para sustituir al francés, con Jack Doohan y Ryo Hirakawa peleando por sumarse al radar.

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Esteban Ocon todavía no tiene su continuidad confirmada en Haas (Foto: Reuters/Marton Monus)

La periodista brasileña Julianne Cerasoli informó en el medio UOL que los representantes del rookie brasileño Cámara, tercero en la presente edición de la F2, tuvieron una reunión con gente de Cadillac en la pasada fecha de la Máxima. “Sé que ha habido algunos rumores por ahí con algunos de los pilotos jóvenes. No están fundamentados, así que no es algo en lo que me centraría. No estamos centrados en eso en este momento”, había dicho días atrás el CEO de ese equipo, Dan Towriss, sobre el tema. En este marco, Checo Pérez confirmó en las últimas horas que tiene planeado seguir en el flamante 11° equipo de la grilla. “Ya estaba claro cuando llegué aquí que era un acuerdo de dos años, pero obviamente yo quiero esto. Veo esto como mi proyecto y quiero formar parte de Cadillac a largo plazo”, aclaró según Motorsport.

Cámara podría apostar a saltar a Cadillac –principalmente en lugar de Valtteri Bottas– ganando de mano al reserva Colton Herta (está 16° en la F2), pero también tiene como alternativa a Haas. Con el apoyo de la Academia Ferrari, el brasileño de 21 años cuenta con un obstáculo extra ya que Bearman también es hombre del Cavallino Rampante. La cronista Cerasoli reconoció que es “un poco más complicado” que vaya a Haas por la presencia del británico ya que no existen “precedentes que haya dos pilotos relacionados a Ferrari” en este equipo motorizado por esta histórica fábrica. Sin embargo, matizó que los liderados por Ayao Komatsu son los únicos que están “operando por debajo del límite” presupuestario y existe una “mucha presión” para revertir este tema.

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En ese marco, “Ocon es un piloto caro” y es uno de los puntos “en contra” del francés para seguir. “Rafa tiene sus socios comerciales, sus patrocinadores, que pueden ayudar, pero también hay otros pilotos que aparecen con otras formas de financiación. No quitaría a Rafa de la pelea en Haas”, analizó la periodista brasileña.

El brasileño Rafael Cámara, de la Academia Ferrari, sueña con dar el salto a la Máxima: su nombre suena en Cadillac y Haas (Foto: @formula2)

En Aston Martin figura otro signo de pregunta, pero no por indecisión del equipo. Fernando Alonso declaró en las últimas horas que no tiene definido lo que hará mientras la escudería aguarda por precisiones para saber si debe salir a buscar otro piloto titular. “Las normas se mantendrán. Las conocemos, sabemos que el año que viene serán las mismas. Un pequeño ajuste en la potencia de la combustión, pero las normas siguen siendo las mismas, así que depende de mí si quiero divertirme más o menos”, declaró en conferencia de prensa. “No tengo plazos, acabo de venir de vacaciones y veré en los próximos días, semanas o meses. Lawrence (Stroll) viene este fin de semana, comeré con él o tomaré un café. Luego iré a la fábrica para hacer el simulador de Madrid. Si Lawrence o Adrian (Newey) están allí, me sentaré con ellos”, expresó según replicó el diario As.

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Fernando Alonso evitó dar precisiones sobre su continuidad en Aston Martin (Foto: Reuters/Benoit Tessier)