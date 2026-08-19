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El cooperativo de ‘The Binding of Isaac: Repentance+’ llegará a consolas el mismo día que GTA 6

Nintendo Switch 2 recibirá una edición física, mientras que las otras versiones serán digitales

The Binding Of Isaac presenta un nuevo tráiler.
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Nicalis anunció que The Binding of Isaac: Repentance+ Online llegará el 19 de noviembre a PlayStation 5, Nintendo Switch 2 y Xbox Series. El modo cooperativo se publicará así el mismo día que Grand Theft Auto 6, convirtiéndose en el primer lanzamiento anunciado que comparte fecha con el esperado juego de Rockstar.

Un descenso para cuatro jugadores

La principal incorporación de esta versión es el cooperativo online para un máximo de cuatro participantes. Cada jugador podrá entrar con hasta tres amigos al sótano de Isaac, combatir contra sus criaturas y avanzar por las distintas zonas mientras descubre la historia traumática del protagonista y su familia.

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El juego mantiene su estructura roguelike, un género basado en partidas que cambian con cada intento y obligan a comenzar un nuevo recorrido después de una derrota. La combinación de habitaciones, enemigos, objetos y mejoras variables hace que cada sesión presente condiciones diferentes.

El multijugador ya se encuentra disponible en PC, donde fue incorporado como una beta en noviembre de 2024. Su llegada a consolas permitirá que los usuarios de la actual generación accedan finalmente a partidas online de hasta cuatro personas. Nicalis acompañó el anuncio con un breve teaser centrado en este modo.

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Qué incluye Repentance+

Hasta ahora, la edición más reciente disponible en consolas era The Binding of Isaac: Repentance. Ese paquete reúne el juego base, The Binding of Isaac: Rebirth, y las expansiones Afterbirth, Afterbirth+ y Repentance.

Repentance+ amplía esa versión con el componente online. En PC fue distribuido como un complemento gratuito para quienes ya poseían Repentance, aunque Nicalis todavía no confirmó si aplicará el mismo sistema en PlayStation 5, Nintendo Switch 2 y Xbox Series.

Esa falta de información deja pendiente un dato importante para los actuales propietarios del juego en consolas: todavía no se sabe si recibirán el modo mediante una actualización sin costo o si tendrán que comprar un contenido descargable separado. Tampoco se comunicó un precio para las nuevas ediciones.

The Binding of Isaac
The Binding of Isaac

Una fecha compartida con GTA 6

La elección del 19 de noviembre llama la atención porque coincide con el lanzamiento de Grand Theft Auto 6. Durante meses, esa fecha quedó prácticamente libre de otros anuncios importantes, ante la posibilidad de que el nuevo título de Rockstar concentre gran parte de la atención y las ventas.

The Binding of Isaac: Repentance+ Online rompe esa tendencia, aunque se trata de una expansión multijugador para un juego existente y no de una entrega completamente nueva. Sus públicos y escalas comerciales también son diferentes: uno es un roguelike independiente con años de contenido acumulado, mientras que el otro es una de las producciones más esperadas del mercado.

La distribución cambiará según la plataforma. Nintendo Switch 2 contará con una edición física, mientras que PlayStation 5 y Xbox Series recibirán el lanzamiento únicamente en formato digital. Nicalis aún debe informar si el contenido será gratuito para los propietarios de Repentance en consolas.

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