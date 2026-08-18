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Cecilia Tait defiende a voleibolistas de Perú Sub 17 y brinda solución a su baja estatura: “Es el momento de ponerles inyecciones”

La ‘Zurda de Oro’ afirmó que, para que la selección peruana de vóley pueda competir a nivel internacional, es fundamental mejorar las características físicas de sus jugadoras

La 'Zurda de Oro' quedó conforme con el rendimiento de la 'bicolor', pero compartió soluciones para competir mejor internacionalmente. Créditos: La Cátedra Deportes / Youtube.
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Perú finalizó su participación en el Mundial Sub 17 de vóley en la posición 13, con un desempeño que generó expectativas positivas entre los aficionados. Cecilia Tait, referente histórica del voleibol nacional, acompañó de cerca el torneo y compartió su perspectiva tras regresar de Chile.

En diálogo con La Cátedra Deportes, Tait resaltó el desempeño de la selección peruana sub 17. “Me encantaron, han hecho su trabajo y estoy feliz de poner medallas”, expresó, aludiendo a su participación en la ceremonia de premiación del torneo.

La ‘Zurda de Oro’ defendió a las voleibolistas más jóvenes ante las críticas recibidas durante el campeonato. “Las críticas vienen de quienes nunca han jugado y no saben lo que es trabajar. Para subir al podio se necesitan más de diez años y ellas tienen trece o catorce”.

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Tait recordó su propia trayectoria para respaldar al equipo. “¿Qué están pidiendo? En 1978 nadie nos apoyó y después de doce años logramos varias medallas. Los que critican en redes no saben lo que es vestirse la casaquilla y sacrificarse. Estas niñas, además de entrenar, tienen que ir al colegio. Hay que darles espacio, dejarlas tranquilas y no presionarlas tanto. No están preparadas para ganar todavía, pero no es justo maltratarlas".

Cecilia Tait defiende a jugadoras de la selección peruana de vóley y plantea solución para aumentar su talla tras Mundial Sub 17.
Cecilia Tait defiende a jugadoras de la selección peruana de vóley y plantea solución para aumentar su talla tras Mundial Sub 17.

Cecilia Tait y su inédita solución para tener voleibolistas más altas

Por otro lado, Cecilia Tait identificó dos factores que limitaron el desempeño de la selección peruana sub 17 de vóley en el Mundial. En primer lugar, señaló la falta de competencia internacional: “Si hubiéramos tenido más competencia internacional... Entonces, no pidamos peras al olmo porque nos faltó competencia”.

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Además, Tait mencionó la diferencia de estatura con otros equipos y propuso una alternativa inspirada en el caso de Lionel Messi. “Las americanas que ganaron la medalla de oro, yo mido 1.83 metros y ellas tienen 1.90. ¿Por qué no comenzamos a elaborar la vitamina de crecimiento? La gran estrella del fútbol lo ha hecho. ¿Por qué no comenzamos? Más allá de las competencias, estas chicas tienen que crecer. Este es el momento para ponerles unas inyecciones”.

En contraste, la ‘Zurda de Oro’ destacó la principal fortaleza de la selección en el torneo. “El equipo es unido y confía en sí mismo. Les falta un poco más, pero tienen mucho potencial. Algunas jugadoras deberían comenzar a entrenar con la sub-19 y luego con la categoría mayor; con entrenamiento, práctica y competencia, los resultados llegarán”.

Revive el emocionante momento en que la selección peruana de vóley Sub-17 cierra su participación en el Mundial con una victoria aplastante de 3-0 sobre Venezuela. ¡Una actuación para el recuerdo y un motivo de orgullo para todo el país! - Latina Noticias

Tait y las críticas por participar en la premiación del Mundial Sub 17

La presencia de Cecilia Tait en la ceremonia de premiación del Mundial Sub 17 de vóley generó más cuestionamientos que elogios en el país. Frente a los comentarios negativos, la exvoleibolista defendió su trayectoria tanto como deportista como en su actual rol de dirigente en el Comité Olímpico Internacional (COI).

“Casi retiro la medalla porque nunca había visto una de campeonato mundial de cerca. Es impresionante representar a Perú en un momento así. Las leyendas siempre quedan. Como miembro del COI y MVP, el FIB ha decidido que quienes tuvieron una trayectoria exitosa entreguen medallas. Así que me encargué de poner medallas, entregar trofeos y hasta la mascota. A quienes les molesta, que lo superen. Yo estoy feliz y regreso contenta”, afirmó.

Cecilia Tait entregó medallas y trofeo a la selección campeona del Mundial Sub 17 de Vóley 2026.
Cecilia Tait entregó medallas y trofeo a la selección campeona del Mundial Sub 17 de Vóley 2026. Crédito: Captura CNN Chile

Finalmente, Tait destacó el respaldo recibido durante su estadía en Chile. “Me sorprendió el cariño que recibí en el coliseo de Chile. Muchos peruanos me buscaron. Hace tiempo que nadie me buscaba así, pero los hinchas sí lo hicieron. Estoy contenta”.

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