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Rosario Central buscará la clasificación a cuartos de final de la Copa Libertadores frente al Corinthians: hora, TV y formaciones

Tras el empate 0-0 en la ida, el conjunto argentino jugará en Brasil ante el Timao. Desde las 21.30, por Telefé y Fox Sports

Ángel Di María intenta pasar la marca de un rival de Corinthians en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores (REUTERS/Agustín Marcarián)
Ángel Di María intenta pasar la marca de un rival de Corinthians en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores (REUTERS/Agustín Marcarián)
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Rosario Central buscará la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores en Brasil, donde visitará al Corinthians por la revancha de la serie de octavos de final. El partido se disputará en el estadio Neo Química Arena de San Pablo a partir de las 21.30. El árbitro será el venezolano Alexis Herrera, quien estará acompañado en el VAR por el colombiano Nicolás Gallo, y la transmisión será de Fox Sports y Telefé.

Tras el empate 0-0 en la ida, disputada hace una semana en el estadio Gigante de Arroyito, el equipo que dirige Jorge Almirón intentará conseguir el triunfo que le permite meterse entre los mejores ocho equipos del continente ante un rival que tendrá la localía a su favor. El ganador de esta serie será rival de Estudiantes de La Plata, que eliminó a Universidad Católica de Chile (4-1 en el resultado global).

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En el encuentro jugado en Rosario, el Canalla tuvo la iniciativa desde el comienzo ante un rival ordenado y de planteo conservador. El árbitro uruguayo Andrés Matonte dejó jugar, favoreció la continuidad y ese criterio le dio ritmo a un primer tramo en el que Central monopolizó la pelota, aunque le costó transformar esa posesión en llegadas francas sobre el arco de Hugo Souza.

La primera amenaza seria llegó a los 11 minutos, con un remate lejano de Jáminton Campaz que obligó a Souza a volar contra su palo derecho para desviar la pelota. Ante la dificultad para asociarse en los últimos metros, el local buscó variantes desde afuera del área. Corinthians, sin peso en ataque, casi queda comprometido en una jugada decisiva cuando Gabriel Paulista tocó la pelota con la mano dentro del área tras un buscapié de Giovanni Cantizano en el último cuarto de hora. Matonte no sancionó penal y mantuvo su decisión después del llamado del VAR, a cargo del uruguayo Cristhian Ferreyra. El árbitro entendió que Paulista utilizaba el brazo para apoyarse y no para ampliar el volumen del cuerpo.

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Rosario Central fue superior a Corinthians en la ida, pero no pudo marcar goles (REUTERS/Agustin Marcarian)
Rosario Central fue superior a Corinthians en la ida, pero no pudo marcar goles (REUTERS/Agustin Marcarian)

La única respuesta de peligro del equipo paulista en esa etapa fue un cabezazo de Matheus Bidu que dio en el travesaño. La acción dejó además una imagen de duda de Jeremías Ledesma en la salida sobre un centro cerrado al área chica.

El desarrollo del segundo tiempo consolidó la superioridad de Central. Ángel Di María aportó precisión y Campaz se convirtió en el futbolista más incisivo del equipo por la banda izquierda. Con el paso de los minutos, el Canalla arrinconó a su rival. Cantizano estuvo cerca con un remate que pegó en el travesaño, luego Gastón Ávila exigió a quemarropa a Souza y más tarde Campaz cabeceó por arriba después de un centro preciso de Di María.

Corinthians apenas logró cruzar la mitad de la cancha y apostó a cortar el juego para contener el empuje del local. A falta de diez minutos, la visita se quedó con 10 jugadores por la expulsión de Allan Souza por doble amarilla: la segunda por una entrada sobre Federico Navarro y la primera por una infracción a Campaz. Con la ventaja numérica, Central acentuó su presión en el tramo final. Di María volvió a exigir a Souza y después intentó otra vez con un disparo de larga distancia que salió desviado.

El equipo de Almirón mereció al menos un gol por lo hecho en el complemento, mientras que el conjunto brasileño consiguió el resultado que había ido a buscar a Rosario: no perder. La historia se definirá esta noche en Brasil y todo está abierto.

Probables formaciones:

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, João Pedro Tchoca, Matheus Bidu; Raniele, André Carrillo, Breno Bidon, Rodrigo Garro; Kaio César y Pedro Raul. DT: Fernando Diniz.

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel (o Elías Verón), Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Federico Navarro (o Vicente Pizarro), Giovanni Cantizano; Ángel Di María, Jaminton Campaz y Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.

Estadio: Neo Química Arena (San Pablo)

Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela)

VAR: Nicolás Gallo (Colombia)

Hora: 21.30

TV: Telefé y Fox Sports

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