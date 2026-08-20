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Lo que hace diferente a Jurassic World: The Experience, más allá del cine

El espacio propone un encuentro entre conocimiento y entretenimiento, con herramientas interactivas que complementan la puesta en escena, y permanece activo durante agosto con tickets digitales y beneficios en plataformas verificadas

Figura de Tyrannosaurus rex de color marrón anaranjado con boca abierta y dientes afilados, rodeada de hojas verdes y un fondo oscuro
Jurassic World: The Experience invita a descubrir especies emblemáticas en tamaño real (Pop Art)
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La llegada de una propuesta inmersiva basada en la franquicia Jurassic World marcó un nuevo hito en el entretenimiento de la Ciudad de Buenos Aires. Tras agotar localidades durante las vacaciones de invierno, la muestra anunció nuevas funciones para el mes de las infancias, buscando que más familias puedan disfrutar de esta aventura durante sus últimas semanas de presentación.

Un atractivo que combina ciencia y entretenimiento

El predio ALRIO, en Vicente López, es el escenario elegido para esta experiencia de gran escala que sorprende por su despliegue tecnológico y su propuesta educativa. Los visitantes atraviesan portales que recrean los paisajes y la atmósfera de las películas, con selvas prehistóricas y la presencia de dinosaurios de tamaño real. Estas criaturas, desarrolladas por Animax Designs, exhiben movimientos y detalles logrados gracias a la tecnología animatrónica de última generación.

Entre las especies representadas, se destacan el Braquiosaurio, los veloces Velociraptors —incluida Blue, la favorita— y el imponente Tyrannosaurus Rex. A cada paso, la exhibición busca transmitir la emoción y la nostalgia ligadas a la saga, pero con un enfoque didáctico que amplía el interés más allá del espectáculo.

Un niño observa por un periscopio verde. Una mujer con uniforme de seguridad con un logo de dinosaurio asiste al niño. Fondo de vegetación y luces
El público disfruta funciones extendidas de Jurassic World: The Experience durante agosto (Pop Art)

Impacto y respuesta del público

La propuesta logró una fuerte convocatoria desde su estreno, con funciones agotadas durante las vacaciones de invierno. Frente a la alta demanda, los organizadores decidieron sumar nuevas fechas en agosto.

“Estamos realmente muy emocionados con la respuesta del público. Estamos teniendo funciones agotadas todos los días y por eso sumamos nuevas, para que nadie se pierda de esta gran experiencia, única en Buenos Aires y nunca antes vista en el país. Es la exhibición de dinosaurios más grande del planeta. Un espectáculo inmersivo impactante, de nivel internacional que marcó récords en cada una de sus presentaciones, superando los 8 millones de visitantes. Es un orgullo traer al país esta producción, de la mano de Universal Destinations & Experiences”, expresó Matías Loizaga, de POPART MUSIC

Un destino para aprender y asombrarse

La franquicia Jurassic World, creada por Universal Pictures y Amblin Entertainment, se consolidó como un fenómeno cultural que invita a descubrir y explorar mundos prehistóricos. Esta exhibición trasciende la narrativa cinematográfica, al ofrecer un espacio donde la ciencia y la fantasía se encuentran. El objetivo es acercar a públicos de todas las edades a la historia de los dinosaurios, con recursos interactivos y educativos que complementan la espectacularidad visual.

Jurassic World: The Experience permanecerá durante el mes de agosto, con entradas disponibles online y beneficios exclusivos para quienes adquieran sus tickets a través de canales oficiales.

Características principales de la muestra

  • Recorrido temático que simula escenarios de la saga Jurassic World
  • Dinosaurios animatrónicos en escala real, desarrollados por Animax Designs
  • Espacios que combinan juego, aprendizaje y emoción para todas las edades
  • Producción internacional de NEON, con colaboración de Universal y POPART MUSIC
  • Sede en ALRIO, uno de los polos de espectáculos más importantes de Vicente López
  • Venta de entradas a través de EnigmaTickets.com, con promociones y cuotas disponibles

Producción internacional y colaboración local

Jurassic World: The Experience es una propuesta familiar que fue posible gracias al trabajo conjunto de empresas y especialistas de renombre. La producción estuvo a cargo de NEON, un referente global en experiencias inmersivas, en colaboración con Universal Destinations & Experiences y POPART MUSIC.

La marca NEON cuenta con alianzas internacionales que abarcan grandes franquicias del cine y la cultura pop, como Marvel Avengers S.T.A.T.I.O.N., AVATAR: The Experience y Transformers: The Experience. Además, desarrolla exhibiciones de artefactos históricos y culturales en colaboración con museos y gobiernos de distintos países. Sus experiencias han recibido a millones de visitantes en más de 80 ciudades del mundo.

Por su parte, Universal Destinations & Experiences, una unidad de Comcast NBCUniversal, aporta su expertise en parques temáticos, resorts y entretenimiento en vivo, utilizando historias y personajes de Universal Pictures, Illumination y DreamWorks Animation.

En la Argentina, la organización y producción local están en manos de POPART MUSIC, un grupo de capitales nacionales con más de 40 años de trayectoria en la industria del espectáculo y la música en vivo.

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