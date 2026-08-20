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Conor Kennedy, exnovio de Taylor Swift, queda en la lista de buscados de Rusia por combatir en Ucrania

Moscú ordenó la detención en ausencia del hijo de Robert F. Kennedy Jr. tras acusarlo de actuar como mercenario

Rusia incluye a Conor Kennedy en su lista de personas buscadas por combatir en Ucrania
Rusia incluyó a Conor Kennedy, expareja de Taylor Swift, en la lista internacional de personas buscadas por presunto mercenarismo en Ucrania (Instagram/@jconorkennedy/AP)
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Conor Kennedy, el hijo de Robert F. Kennedy Jr. que combatió como voluntario en Ucrania, fue incluido en la lista internacional de personas buscadas por Rusia, acusado de actuar como mercenario para las fuerzas armadas ucranianas.

La decisión abre un nuevo frente de tensión diplomática entre Moscú y Washington.

El 12 de agosto, el Tribunal del Distrito Basmanny de Moscú autorizó la detención de Kennedy en ausencia bajo el artículo 353 del Código Penal ruso, que tipifica la “participación de un mercenario en un conflicto armado o acción militar”.

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La pena prevista oscila entre 7 y 10 años de prisión en caso de ser detenido.

El equipo legal de Kennedy “no estuvo de acuerdo con esta decisión y la apeló”, según informó un corresponsal de la agencia estatal rusa TASS, aunque el tribunal de apelaciones ratificó el fallo.

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Rusia incluye a Conor Kennedy en su lista de personas buscadas por combatir en Ucrania
El Tribunal del Distrito Basmanny de Moscú autorizó la detención en ausencia de Kennedy bajo el artículo 353 del Código Penal ruso (Instagram/@jconorkennedy)

Conor, de 32 años, se alistó en 2022 en la Legión Internacional de Ucrania mientras cursaba estudios de derecho en la Universidad de Georgetown, en un paréntesis que tomó de su formación académica.

Combatió en el frente de Járkov durante aproximadamente diez semanas. Las autoridades rusas afirman que operó de forma encubierta en esa zona, aunque este extremo no ha sido confirmado de manera independiente.

El propio Kennedy describió su experiencia en una publicación de Instagram que se volvió pública en octubre de 2022. “Estaba profundamente conmovido por lo que vi que ocurría en Ucrania durante el último año. Quería ayudar”, escribió.

En ese mismo texto reveló que mantuvo su participación en secreto, incluso frente a su familia: “Le dije a una persona aquí dónde estaba, y le dije a una persona allá mi nombre real. No quería que mi familia o mis amigos se preocuparan, y no quería que me trataran de manera diferente”.

El voluntario admitió que llegó al frente sin experiencia militar previa. “Podía cargar cosas pesadas y aprendía rápido. También estaba dispuesto a morir allí”, señaló.

Rusia incluye a Conor Kennedy en su lista de personas buscadas por combatir en Ucrania
El hijo de Robert F. Kennedy Jr. se alistó en 2022 en la Legión Internacional de Ucrania y combatió unas diez semanas en el frente de Járkov (Instagram/@jconorkennedy)

Sobre lo vivido en combate, escribió: “Vi mucho y sentí mucho. Me gustó ser soldado, más de lo que esperaba. Da miedo. Pero la vida es simple, y las recompensas por encontrar el coraje y hacer el bien son sustanciales”.

Añadió que se consideraba afortunado de haber regresado, pero que “volvería a asumir todos los riesgos que tomamos”.

La inclusión de Kennedy en la lista de buscados podría agravar las fricciones entre Vladímir Putin y Donald Trump, dado que su padre, Robert F. Kennedy Jr., es secretario de Salud y una figura central del gabinete del presidente estadounidense.

Conor Kennedy es uno de varios voluntarios extranjeros —provenientes de Estados Unidos, el Reino Unido, Suecia, Colombia y Georgia— que han recibido resoluciones similares por parte de tribunales rusos.

El bisnieto del presidente John F. Kennedy tuvo una relación con Taylor Swift en 2012 (REUTERS/Kylie Cooper)
El bisnieto del presidente John F. Kennedy tuvo una relación con Taylor Swift en 2012 (REUTERS/Kylie Cooper)

Conor Kennedy tuvo un romance con Taylor Swift

Bisnieto del presidente John F. Kennedy y sobrino nieto del expresidente, Conor también es conocido por su vínculo con la cantante Taylor Swift, con quien tuvo una relación en 2012.

Esa historia inspiró directamente la canción “Starlight”, incluida en el álbum Red de Swift, escrita a partir de una fotografía de los abuelos de Kennedy, Ethel y Robert F. Kennedy, bailando en su juventud. El mensaje oculto en las notas originales del disco era “FOR ETHEL”.

Otros dos temas del mismo álbum son vinculados por los seguidores de la artista a esa relación: “Everything Has Changed” —una colaboración con Ed Sheeran cuyo libreto contiene la frase “Hyannis Port”, lugar de veraneo de la familia Kennedy en Massachusetts— y “Begin Again”.

Su entonces novia, la cantante y compositora brasileña Giulia Be, respondió a la publicación de Instagram de Kennedy sobre su participación en la guerra.

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Conor Kennedy y la cantante brasileña Giulia Be, en el momento de la pedida de mano. La pareja contrajo matrimonio este año (Instagram/@jconorkennedy)

“Eres el hombre más valiente que he conocido, mi amor… Estar lejos de ti y preocuparme durante todos esos meses fue increíblemente difícil, pero mantuvimos nuestra fe en todo momento, y solo quiero decirte una vez más lo orgullosa que estoy”, sostuvo. La pareja contrajo matrimonio este año.

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