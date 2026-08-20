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Josh Radnor confiesa que el elenco de ‘How I Met Your Mother’ ya no es cercano: “Ni un poco”

El actor que interpretó a Ted Mosby explicó que mantiene poco contacto con sus antiguos compañeros

Actores de How i met your mother después de 19 años
El elenco de How I Met Your Mother tomó caminos separados y Josh Radnor cuenta cómo es su relación actual. (Fuente)
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Durante una entrevista en el podcast Half the Picture, Josh Radnor habló sobre la relación que mantiene actualmente con sus antiguos compañeros de reparto de How I Met Your Mother y aseguró que el elenco ya no mantiene la cercanía que tuvo durante los nueve años que duró la serie.

El actor, quien interpretó a Ted Mosby en la producción de CBS, aclaró que su comentario no pretendía generar controversia y explicó que, con el paso del tiempo, cada integrante del elenco tomó caminos profesionales y personales diferentes.

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“Ya no somos cercanos, ni un poco. No lo digo de forma dramática. Es como en la universidad, donde pasas un tiempo muy intenso con la gente y piensas que vas a estar... no puedes imaginarte no verlos todos los días. Y luego simplemente se disipa y uno sale y vive su vida”, afirmó.

Josh Radnor señaló que mantiene comunicación ocasional con Jason Segel, quien interpretó a Marshall Eriksen. Ambos se envían mensajes de vez en cuando, aunque el actor reconoció que no ha visto a Segel, protagonista de la serie Shrinking, “en mucho tiempo”.

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Imagen de 'Cómo conocí a vuestra madre'
Josh Radnor aseguró que el elenco de How I Met Your Mother no es realmente cercano. (Captura de video)

Respecto a Cobie Smulders, quien interpretó a Robin Scherbatsky, el artista indicó que únicamente la ha visto en dos ocasiones recientes, ambas a través de Zoom. Las reuniones ocurrieron cuando Smulders participó en dos episodios de un podcast dedicado a revisar nuevamente How I Met Your Mother.

En cuanto a Alyson Hannigan, quien interpretó a Lily Aldrin, Radnor señaló que no la ha visto desde su boda con Jordana Jacobs, celebrada en enero de 2024.

La relación con Neil Patrick Harris, quien dio vida a Barney Stinson, ha tenido un episodio diferente. En marzo, Harris participó en el podcast de Radnor dedicado a revisar How I Met Your Mother, donde ambos hablaron sobre algunas de las tensiones que experimentaron durante el rodaje.

Es así que en la entrevista con Half the Picture, Josh Radnor aseguró que los fanáticos siempre han tenido “un anhelo” de que el elenco tenga un vínculo estrecho en la vida real.

Josh Radnor dio vida a Ted Mosby durante nueve temporadas de 'Cómo conocí a vuestra madre'
Josh Radnor sabe que el público desea que los actores de la serie fueran amigos en la vida real.

“La gente realmente quiere creer que Neil, Jason y yo estamos yendo juntos a bares en la ciudad de Nueva York. La gente realmente quiere creer eso”, dijo.

Y añadió: “Es más como una familia que como un grupo de amigos, en el sentido de que no eliges a tu familia. Nos eligieron a nosotros mismos. No nos elegimos los unos a los otros. Y las dinámicas familiares salen a relucir cuando estás en un entorno así durante tanto tiempo”.

Radnor reiteró que existe un amor “profundo, intenso y probablemente eterno” entre el elenco, pero “no es un amor activo”.

A principios de este año, Josh Radnor y Neil Patrick Harris , de 53 años, abordaron algunos de sus problemas en el set en el podcast How We Made Your Mother, y Harris admitió que sentía que su interpretación del mujeriego Barney Stinson “molestaba” a Radnor.

“Recuerdo que muchas veces, cuando estábamos filmando, percibía tu frustración porque querías que la escena fuera perfecta, y yo te miraba como diciendo: ‘¡Joder, me estoy atragantando!’”, mencionó.

Neil Patrick Harris y Josh Radnor
Neil Patrick Harris y Josh Radnor admitieron sentir tensión en el set.

Radnor confirmó que sintió la tensión entre los dos actores en ese momento, pero señaló que el drama “pudo haber sido una pequeña confusión entre el actor y el personaje”.

How I Met Your Mother se estrenó en CBS en 2005 y concluyó en 2014 después de nueve temporadas. La serie seguía a Ted Mosby y a su grupo de amigos en Nueva York, mientras el protagonista relataba a sus hijos la historia de cómo conoció a su madre.

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How I Met Your MotherentretenimientoJosh Radnor

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