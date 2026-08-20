El eclipse lunar de agosto 2026: cuándo, dónde y cómo ver la “Luna de Sangre”

La luna de sangre presenta una tonalidad rojiza con cráteres visibles en su superficie, mientras una sombra oscura cubre la parte superior izquierda durante un eclipse lunar parcial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Agosto puede definirse como el mes de los eclipses, ya que el espectacular eclipse solar del 12 de agosto ya pasó, pero a este mes le resta un eclipse más: uno de luna.

Durante la noche del 27 al 28 de agosto de 2026, un eclipse lunar parcial transformará la apariencia de la Luna y permitirá que millones de personas en América, Europa, África y parte de Medio Oriente, disfruten de un espectáculo astronómico único.

El fenómeno, conocido popularmente como “Luna de Sangre” por el característico color rojizo que adquiere el satélite, será visible sin equipos especiales y promete captar la atención de entusiastas y curiosos en distintos puntos del planeta.

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Una infografía describe el eclipse lunar parcial de agosto de 2026, presentando datos clave sobre su visibilidad en América y Europa, cobertura del 96,2% y el efecto "Luna de Sangre". (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Tierra, el Sol y la Luna se alinearán de tal forma que la sombra terrestre cubrirá casi por completo la superficie lunar.

De acuerdo con los análisis de agencias espaciales como la NASA, el eclipse alcanzará una magnitud umbral de 0.93, lo que significa que aproximadamente el 93% del diámetro de la Luna quedará sumergido en la zona más oscura de la sombra terrestre.

Toda Sudamérica tendrá una vista privilegiada del eclipse lunar

En Buenos Aires, el porcentaje alcanzará el 94%. Esta cobertura tan profunda suele asociarse a eclipses totales, aunque en este caso la Luna no quedará completamente sumergida en la umbra.

La fase más visible se extenderá durante tres horas y 18 minutos, tiempo suficiente para que quienes se encuentren en toda América puedan observar el fenómeno en detalle.

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La Luna irá cambiando de aspecto a medida que la sombra avance por su superficie, adquiriendo primero una tonalidad cobriza y, en el punto máximo, un rojo intenso que da origen al apodo “Luna de Sangre”.

Horarios del eclipse lunar de agosto 2026 en América, Europa y África

El eclipse lunar parcial de agosto cubrirá hasta el 96 por ciento de la Luna en Buenos Aires y será visible durante más de tres horas en toda América (NASA)

El eclipse lunar parcial será especialmente favorable para los países de América, ya que el máximo del fenómeno coincidirá con la noche completa desde el norte hasta el sur del continente.

En Argentina el máximo se alcanzará a la 1:14 a.m. del 28 de agosto. En tanto que en México el mejor momento será a las 22:14 del 27 de agosto y en Colombia y Perú se verá a las 23.14 del mismo día. En Europa, la franja horaria menos favorable hará que el eclipse se observe cerca del amanecer, reduciendo el tiempo de visibilidad y la altura de la Luna sobre el horizonte, aunque aún será posible apreciarlo en lugares como España a las 6:14 a.m. y Londres a las 5:12 a.m.

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El fenómeno comenzará con una fase penumbral, en la que la Luna entra lentamente en la sombra externa de la Tierra. Este cambio es sutil y resulta difícil de distinguir a simple vista. Más tarde, la fase parcial se volverá evidente a medida que la umbra terrestre avance sobre el disco lunar.

En Buenos Aires, la penumbra comenzará a las 22:23 hs del 27 de agosto, el máximo se situará a la 1:12 de la madrugada y la fase parcial concluirá a las 2:50. En México, la secuencia irá desde las 19:23 hasta la 1:01 de la madrugada del 28 de agosto.

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El Planetario Galileo Galilei abrirá sus puertas

El uso de binoculares o telescopios permite apreciar los relieves de cráteres y los matices cobrizos en el área sombreada durante el eclipse - REUTERS/Jose Cabezas

Para que miles de personas puedan disfrutar del eclipse parcial de Luna, el jueves 27 de agosto a las 23 hs, el Planetario de la Ciudad de Buenos Aires, Galileo Galilei, abrirá sus puertas con una actividad gratuita. El evento incluirá explicaciones de expertos y hasta 10 telescopios, para observar el fenómeno astronómico.

La actividad es gratuita y por orden de llegada. En caso de que esté nublado o llueva, se suspende. Si hay poca nubosidad, el evento se realiza con normalidad al poder contemplar la Luna rojiza.

El evento no solo será observable desde grandes ciudades, sino también desde zonas rurales y suburbanas. No se requiere protección ocular especial ni instrumentos de observación avanzados, aunque el uso de binoculares o telescopios básicos permite apreciar detalles como los relieves de cráteres y los matices del color en la zona sombreada.

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La magnitud del fenómeno alcanzará 0.96 lo que significa que casi todo el diámetro lunar se sumergirá en la zona más oscura de la sombra terrestre - REUTERS/Maxim Shemetov

El color rojizo o anaranjado de la Luna durante el eclipse no es un simple capricho visual. La explicación, según la NASA, reside en la forma en que la luz solar atraviesa la atmósfera terrestre antes de llegar al satélite. Parte de la luz, especialmente la de ondas azules, se dispersa y queda retenida en la atmósfera, mientras que los tonos rojos y naranjas logran alcanzar la superficie lunar.

“Es como si todos los amaneceres y atardeceres del mundo se proyectaran sobre la Luna”, detalla la agencia espacial estadounidense.

Esta refracción y dispersión de la luz a través de la atmósfera terrestre produce el efecto óptico que tiñe la Luna de rojo o cobre. La intensidad del color dependerá de las condiciones atmosféricas y del punto de observación. En situaciones de mayor contaminación atmosférica o presencia de partículas en suspensión, el tono puede volverse más oscuro y profundo.

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Consejos y recomendaciones para observar el eclipse lunar

El evento podrá observarse sin equipos especiales y no representa ningún riesgo visual a diferencia de los eclipses solares - GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Una de las ventajas principales del eclipse lunar es que puede disfrutarse a simple vista y sin riesgos para la salud visual. A diferencia de los eclipses solares, no se necesita ningún tipo de protección. Sin embargo, existen recomendaciones que pueden mejorar considerablemente la experiencia de observación.

Alejarse de fuentes intensas de contaminación lumínica, como luces urbanas, permitirá apreciar con mayor claridad los cambios en la superficie de la Luna. Un patio, una terraza, una plaza o cualquier espacio abierto con buena visibilidad del cielo es suficiente para observar el fenómeno. En ciudades muy luminosas, buscar puntos elevados o zonas con menos luz artificial hará la diferencia.

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La fase parcial es la más notoria y se extiende durante varias horas. No resulta imprescindible observar el eclipse desde el inicio, pero quienes lo sigan desde los primeros minutos podrán ver cómo la sombra de la Tierra avanza progresivamente hasta cubrir casi todo el disco lunar. El momento de mayor intensidad, cuando la Luna adquiere su color más intenso, es el más recomendable para observar en detalle.

La fase máxima del eclipse ocurrirá la madrugada del 28 de agosto cuando la Luna adquiera una tonalidad rojiza conocida como Luna de Sangre (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de binoculares mejora la experiencia, ya que permite distinguir los cráteres, montañas y relieves en la frontera entre la zona iluminada y la sombreada. Unos binoculares de 7 aumentos resultan suficientes para apreciar detalles, mientras que con mayores aumentos puede ser útil emplear un trípode para mantener la imagen estable. Los telescopios, aunque no son obligatorios, ofrecen la posibilidad de examinar con mayor precisión la transición de la sombra sobre la superficie lunar.

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Durante el máximo del eclipse, la disminución del brillo lunar facilita la observación de estrellas y constelaciones en el cielo circundante. Se recomienda apartar la vista de la Luna durante algunos minutos y contemplar el conjunto del cielo, ya que la oscuridad temporal permitirá distinguir objetos estelares que normalmente pasan inadvertidos.

La “Luna de Sangre” de agosto de 2026 coincide además con el plenilunio conocido en América del Norte como “Luna de Esturión”, una denominación tradicional heredada de las comunidades originarias de la región de los Grandes Lagos. Esta luna llena marcaba el fin del verano y la temporada óptima para la pesca del esturión, especie que hoy se considera vulnerable por la alteración de sus hábitats fluviales.

El eclipse será visible desde grandes ciudades y zonas rurales siempre que las condiciones meteorológicas permitan ver el cielo despejado - REUTERS/Victor Medina

El fenómeno de la “Luna de Sangre” no tiene implicaciones para la salud, ni sobre la Tierra ni sobre la propia Luna. Se trata de un espectáculo visual fruto de una coincidencia astronómica.

La observación del eclipse lunar parcial también puede convertirse en una actividad educativa y familiar. Al no requerir equipamiento costoso ni desplazamientos largos, permite que niños, adultos y aficionados a la astronomía participen y compartan la experiencia. El evento se adapta tanto a la observación casual desde el hogar como a encuentros organizados en clubes astronómicos o centros educativos.

La cobertura tan profunda del eclipse parcial de agosto de 2026 lo convierte en uno de los eventos astronómicos más destacados del año. Según la NASA, “durante el instante de máxima alineación cerca del 96.2 % del área aparente del disco lunar queda sumergida en la umbra terrestre”. En términos de métrica astronómica, una magnitud de 0.96 indica que el fenómeno roza los parámetros de un eclipse total, aunque técnicamente no lo sea.

La Luna, al perder parte de su brillo habitual, se convierte en un espejo de los cambios atmosféricos y de la dinámica del sistema Tierra-Luna-Sol. El espectáculo no solo invita a mirar hacia arriba, sino también a reflexionar sobre la conexión entre procesos físicos, tradiciones culturales y la fascinación humana por los eventos celestes.