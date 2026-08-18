La decisión que tomó Mauro Icardi sobre su futuro a menos de 15 días del cierre del libro de pases en Europa

Mauro Icardi, rodeado de fanáticos de Galatasaray

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Después de cuatro temporadas en Turquía, Mauro Icardi volvió a estar en el centro del mercado europeo, pero esta vez sin apuro. El delantero rosarino, libre desde el 30 de junio tras su salida del Galatasaray, tiene una oferta concreta de la Lazio sobre la mesa y, aun así, decidió no responder todavía. No porque el dinero no le convenza, sino porque quiere estar seguro de que el proyecto deportivo vale la pena.

Así lo informó el periodista Gianluca Di Marzio, quien detalló que la dirigencia del club romano dio un paso formal en las últimas horas al presentar una propuesta económica al entorno del jugador. El director deportivo de la Lazio, Angelo Fabiani, tomó contacto directo con los representantes del atacante para explorar la incorporación, en una operación que el propio Di Marzio describió como “audaz”. Pese a una apertura inicial de ambas partes, la negociación perdió velocidad casi de inmediato.

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La brecha salarial explica parte del escenario. El club romano ofreció alrededor de 2,5 millones de euros anuales, una cifra que se aleja del piso de 5 millones que exige Icardi. La distancia se vuelve más visible cuando se recuerda que en el Galatasaray el argentino percibía cerca de 10 millones de euros netos por temporada. El propio club turco le propuso la mitad para renovar el contrato y tampoco hubo acuerdo, aunque en ese caso el punto de conflicto no fue el monto, sino la extensión del vínculo: el delantero pretendía dos años.

Con todo, Di Marzio fue preciso al señalar que el freno en las conversaciones con la Lazio no responde a una cuestión económica. Icardi evalúa su futuro con un criterio diferente: el proyecto deportivo. No quiere equivocarse en esta etapa de su carrera y prefiere tomarse el tiempo necesario antes de comprometerse. Esa cautela es la que mantiene la negociación en suspenso.

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Uno de los obstáculos concretos que enfrenta el club romano es su ausencia en la Champions League la próxima temporada. Icardi fijó esa competencia como prioridad al evaluar las propuestas que llegan a su entorno. Aun así, según la información disponible, no descartó de plano la oferta italiana. Su disposición a volver a la Serie A —donde se formó en la Sampdoria y luego anotó 121 goles con el Inter— mantuvo la conversación abierta. Fue el técnico del club, Gennaro Gattuso —quien llegó al cargo tras dirigir a la selección de Italia— quien impulsó la búsqueda de un centrodelantero con historial goleador, luego de cerrar el fichaje del mediocampista Davide Frattesi.

Icardi, junto a la China Suárez, en los festejos por el último título de Galatasaray

El nombre del argentino circuló por varios clubes en las últimas semanas sin que ninguna negociación llegara a buen puerto. Icardi rechazó una oferta del Olympiacos de Grecia, club que quedó eliminado de la Champions ante el NEC de Países Bajos. Su nombre también fue ofrecido al Besiktas sin resultado, y el Como —que sí disputará la próxima edición de la Champions y donde actúa el argentino Nico Paz— apareció en su órbita sin concreción. En Argentina, pese a que sonó en Boca, River, Estudiantes y Platense, su representante Elio Pino fue categórico: “Icardi no tiene planes de regresar a Argentina. Quiere seguir su carrera en Europa”.

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Su salida del Galatasaray dejó un legado estadístico de peso —77 goles y 25 asistencias en 134 partidos, más cuatro títulos de la Süper Lig, una Copa de Turquía y una Supercopa— pero también tensiones que el jugador no ocultó. Según el portal turco Fanatik, Icardi confesó a su entorno que “no merecía lo que le hicieron” y que estaba “muy decepcionado con el presidente y el entrenador”. Al momento de su partida, no publicó ningún mensaje de despedida en sus redes sociales.

El delantero mantiene su estado físico de forma independiente mientras aguarda una oferta que se ajuste a sus condiciones. El cierre del mercado de transferencias se acerca: quedan menos de 15 días. La Lazio, según Sky Sport, mantiene vivo el interés y el contacto con sus agentes.

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