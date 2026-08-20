Mercedes Miguel, ministra de Educación de CABA: “La inteligencia artificial está impactando en el aula, los chicos vienen con la tarea perfecta”

La entrevista a la ministra de Educación porteña, Mercedes Miguel, en los estudios de Infobae en Vivo

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La ministra de Educación porteña, Mercedes Miguel, justificó la incorporación de la Inteligencia Artificial (IA) como contenido en el plan de estudios obligatorio de las escuelas primarias y secundarias de la Ciudad, y advirtió que esta tecnología “ya está impactando en el aula”.

“Los chicos tienen que aprender a utilizar la inteligencia artificial. Porque cada vez va a ser mucho más parte de nuestras vidas, de nuestros trabajos y nuestra manera de interactuar”, sostuvo en una charla con el equipo de Infobae al Amanecer, integrado por Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

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La ministra relató el proceso de incorporación de la IA artificial como contenido curricular obligatorio, a través de un “anexo curricular”. Según indicó la funcionaria, una encuesta reciente realizada en el sistema educativo remarcó que el 98% de los docentes “ya declaró que la usa” y que, entre estudiantes, “más del 60% ya la está usando”.

Miguel resaltó que el sistema porteño busca “dar pasos más rápidos y robustos”, en comparación con otras provincias, y remarcó que en un reciente foro mundial de educación, en Inglaterra, la IA fue el eje central de debate.

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“El tema era la inteligencia artificial porque está impactando de forma tan contundente en el aula y en la distribución del saber. Los chicos vienen con la tarea hecha perfecta, y los profes tienen que poder refutarlos y decirles: ‘evidentemente lo hiciste con inteligencia artificial. ¿En qué parte crees que se equivocó?”, relató.

En este contexto, la ministra advirtió sobre la importancia de que los chicos “aprendan a discernir y entiendan cómo funciona, para que sean partícipes activos y no meros espectadores, y que la inteligencia artificial no se coma el momento en el que ellos tienen que aprender”. “Que sepan cómo se usa, por qué usarla, cuándo se llama alucinación, cuándo podés discriminar y discernir si esa información que te da es válida o no”, dijo.

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Una adopción progresiva de la IA en las aulas

CABA incorporó la inteligencia artificial a la currícula obligatoria. (Fuente: Ministerio de Educación de CABA)

Mercedes Miguel explicó que esta política educativa contempla un abordaje progresivo, donde la inteligencia artificial será “enseñada paulatinamente a cada edad, y siempre con un docente intermediando”.

En concreto, según se informó oficialmente, establece distintas formas de aproximación a la inteligencia artificial, según el momento de la trayectoria escolar.

En primero, segundo y tercer grado de nivel primario, los chicos comenzarán por conocer qué es la IA, reconocer algunos de sus usos cotidianos e identificar posibles riesgos, pero sin interactuar directamente con las herramientas. En cuarto y quinto grado empezarán una exploración grupal y guiada, mientras que en sexto y séptimo podrán experimentar de manera individual, aunque bajo supervisión docente.

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Entre las actividades previstas para la primaria aparecen la generación de infografías, la producción de podcasts y el uso de asistentes conversacionales para trabajar sobre borradores de cuentos o textos informativos que luego sean revisados y reescritos por los propios alumnos.

Mercedes Miguel enfatizó: “El 98% de los docentes ya declara que usa inteligencia artificial en las aulas”.

En la secundaria, en cambio, el foco estará puesto en aprender con inteligencia artificial. Durante los primeros años, los estudiantes deberán aprender a interactuar con estas herramientas y validar críticamente sus respuestas. En el ciclo orientado, se buscará que puedan integrarlas a sus trabajos y avanzar hacia procesos de cocreación.

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En este marco, Miguel reconoció que el uso de la tecnología a temprana edad representa riesgos, por eso el objetivo es “alfabetizar a los chicos para que la IA sea un valor agregado, y no una sustitución del aprendizaje”.

Por lo tanto, según la funcionaria, “el punto justo está en lo que se llama deuda cognitiva”. “El problema es cuando los chicos reemplazan por completo el momento en el que tienen que crear, razonar y producir. Eso está pasando en un momento de colegios y universidades”, dijo. “Por eso está cuidada o curada la incorporación en la Ciudad de Buenos Aires”, sostuvo.

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“En muchos casos estamos empezando a volver en la a la oralidad. Si vos lo podés explicar, lo aprendiste”, consideró acerca de los exámenes y lecciones de los alumnos.

El uso del celular y la baja de natalidad

Este año, el gobierno porteño prohibió el uso del celular en clase. Miguel defendió esta decisión ya que “los celulares matan momentos clave” y “están jaqueando la atención por completo”, al referirse a las últimas denuncias internacionales contra las corporaciones de plataformas.

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“En inicial llevaban el celular al aula, y llegaban hasta la puerta de la escuela. En vez de chupete, estaban mirando una pantalla”, graficó.

En ese marco, indicó que estas restricciones “parte de innovar en la práctica docente” ante este desafío y ver “cómo se planifica una mejor clase”. Y la funcionaria anticipó que darán a conocer una encuesta sobre el impacto del tiempo en pantalla entre los chicos, realizada a tres mil estudiantes. “La comprensión de texto depende mucho del saber previo”, adelantó.

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“Por eso los aprendizajes fundacionales. ¿Por qué nosotros nos pusimos tan estrictos con todo nuestro foco en la alfabetización correcta? Porque a medida que los chicos van creciendo, un niño o una niña que no logra estar debidamente alfabetizado en primer grado, después eso lo arrastra. Entonces, si a un chico le doy mucha tecnología y acceso a la inteligencia artificial, no tiene el saber fundacional", comentó.

Y completó: “Lo que le va a pasar ahí es que no va a poder comprender ningún texto. Nosotros siempre decimos un chico que tiene un problema en lengua, tiene un problema en todo su conocimiento, porque no puede leer un desafío matemático ni un análisis de una investigación de biología o de ciencias naturales”.

El gobierno porteño prohibió el uso de celulares en las escuelas secundarias.

La baja de la natalidad y los cambios en el sistema escolar

La titular de la cartera educativa porteña también se refirió a las últimas reformas en la dinámica escolar, que apuntan a modificar la práctica docente y la organización del sistema escolar, como los programas Soy Docente y Buenos Aires Aprende.

“Ser un buen docente hoy tiene mucho más que ver con salir del lugar de un mero transmisor de contenidos. El valor agregado del docente hoy es ser un guía, es acompañarte”, consideró.

El fenómeno de la baja natalidad y el reacomodamiento en las escuelas también fue tema en el estudio. “Japón transformó muchas escuelas en museos. Nosotros estamos viendo una caída muy grande de la natalidad, tenemos unas 30 mil sillas vacías. Ese reacomodamiento se viene haciendo. Espero que sigamos teniendo muchas escuelas y niños, pero sin duda es muy impactante. En 2010 teníamos un sistema en expansión total. Hoy tenemos un sistema en contracción”, sostuvo.

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