Thiago Tirante enfrentará a Arthur Fils en busca de las semifinales del Masters 1000 de Cincinnati: hora y cómo ver en vivo

Thiago Tirante enfrenta al francés Arthur Fils por los cuartos de final del Masters 1000 de Cincinnati (Crédito: Eric Bolte)

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Con el deseo de seguir por la senda del triunfo, el tenista argentino Thiago Tirante buscará clasificarse para su primera semifinal de un Masters 1000 cuando enfrente este jueves al francés Arthur Fils. El encuentro cerrará la jornada en la P&G Stadium Court, a partir de las 21:30 (hora argentina), y se podrá ver en vivo por la pantalla de ESPN y la plataforma de streaming Disney+.

Tras perder en los octavos de final en Montreal, Tirante tuvo algunos días para recuperar su físico y llegar de la mejor manera a Cincinnati. En Ohio estrenó su mejor posición, la número 50° del escalafón mundial, en el ranking en vivo figura 41°.

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El platense, de 25 años, tuvo un sufrido debut al vencer al británico Jan Choinski (77°) en el tie-break del tercer set y luego sorprendió al serbio Novak Djokovic, número 5 del mundo, dueño de 101 títulos y máximo ganador de Grand Slam, con 24 coronas. En la tercera ronda superó al español Martín Landaluce (67°) y este miércoles dio otro golpe al ganarle al checo Jakub Mensik (16°), campeón del Masters 1000 de Miami en 2025 y del ATP 250 de Auckland este año, donde le ganó en la final al argentino Sebastián Báez (53°).

Con las palpitaciones en alza, Tirante comentó lo que fue su devolución en el encuentro frente a Mensik por los octavos de final, en la cual una de ellas llegó a los 172 kilómetros por hora: “Creo que fue muy importante la devolución. Él es un gran sacador, un gran golpeador de fondo de cancha y juega bastante agresivo. La clave fue ver quién imponía más su juego. Pude devolver muy bien y encontrar variantes a la hora de los rallies largos”.

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Por un lugar en las semifinales, jugará por primera vez frente al francés Arthur Fils (21°), quien viene de conseguir un importante triunfo frente al australiano Alex de Miñaur, número 8 del mundo, por 6-3 y 6-4.

El francés Arthur Fils consiguió en su corta carrera cuatro títulos ATP Tour (Crédito: Aaron Doster)

Sobre su próximo compromiso, el argentino sostuvo: “Voy a encarar de la misma forma el partido de semifinales, hacerlo de la mejor manera, enfocándome en mi juego, en lo que tengo que hacer, las opciones que tengo que buscar dentro de la cancha. Seguir confiando en mí y seguir disfrutando y sonriendo, que es ahí cuando sale mi mejor tenis”.

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Mientras que Fils, luego de conseguir el puesto número 3 del ranking junior, dio el salto al circuito profesional. En febrero de 2023 se convirtió en el francés más joven en alcanzar una semifinal del ATP Tour desde Richard Gasquet en 2004, al caer ante el italiano Jannik Sinner en Montpellier. Dos semanas después repitió esa instancia en Marsella, esta vez frente a su compatriota Benjamin Bonzi.

Ese mismo año llegó su primera consagración en el ATP Tour. Con apenas 18 años y 11 meses, ubicado en el puesto 112 del mundo y gracias a una invitación, venció al argentino Francisco Cerúndolo en la final de Lyon y se convirtió en el galo más joven en ganar un título desde Gael Monfils en Sopot 2005.

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El francés Arthur Fils será el rival del argentino Thiago Tirante en los cuartos de final del Masters 1000 de Cincinnati (Crédito: Aaron Doster)

La progresión continuó en 2024, cuando cerró la temporada con un récord de 17-4 en torneos ATP 500. En ese recorrido venció al entonces número 4 del mundo, Alexander Zverev, para consagrarse en Hamburgo, y salvó un match point ante Ugo Humbert para imponerse en una final completamente francesa en Tokio.

Todo ese proceso tuvo su punto más alto en abril de 2025, cuando alcanzó el mejor ranking de su carrera, el número 14 del mundo. Además, se convirtió en el jugador más joven en la historia en alcanzar los cuartos de final de los primeros tres Masters 1000 de una misma temporada. Luego sufrió una grave fractura por estrés en la espalda cuando estaba disputando la segunda ronda en Roland Garros.

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En su regreso a la competencia en 2026 tuvo destacadas actuaciones con la consagración en el ATP de Barcelona, la final en Doha, semifinalista en el Masters 1000 de Miami y Madrid.

Para la curiosidad de los aficionados, el francés reveló en una entrevista concedida este miércoles a L’Équipe que, una vez que se retire de la competencia profesional, su sueño es subirse a los escenarios y dedicarse a la actuación: “Hay algo que me atrae desde siempre: el oficio de actor. Creo que gracias al tenis, o por ser atleta profesional, se nos abren puertas. A veces me encuentro con artistas, con grandes actores... Así que ¿por qué no aprovecharlo e intentarlo?”.

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