La pregunta sin filtro del padre de Rocío Pardo a Nicolás Cabré: “¿Qué te enamoró de mi hija?”

Nicolás Cabré y Rocío Pardo, invitados al ciclo de Miguel Pardo.

Guardar

Una charla distendida entre Rocío Pardo y Nicolás Cabré ofreció una mirada sobre la intimidad de una pareja que logró consolidar su vínculo en la vida cotidiana y en lo profesional. Frente a las cámaras de El Método Pardo, el ciclo conducido por el productor y padre de la bailarina y productora, Miguel Pardo, además de Mavi Lacovara, la pareja repasó los orígenes de su historia, el día a día compartido y la manera en que mantienen la solidez de su relación aún en escenarios de trabajo.

El encuentro transcurrió entre anécdotas, preguntas espontáneas y risas. El conductor no tardó en indagar sobre la esencia del vínculo: “Escuchame, ¿qué es lo que más te gustó de Rocío?”, lanzó Miguel Pardo sobre su hija. Cabré, sin dudar, respondió: “Lo que me gusta es lo compañera que es. Es de fierro. Está ahí, de alguna manera u otra, siempre acompañándome. No me deja solo. No me deja solo en el buen sentido. A mí me salvó la vida su amor”. En ese tono, Cabré dejó en claro que el pilar de la relación es el acompañamiento recíproco, una presencia constante que considera transformadora.

PUBLICIDAD

Esa complicidad, según relataron, atraviesa no solo la vida cotidiana, sino también los desafíos laborales. “Hoy, trabajar juntos... Todo es una excusa. Trabajar, irnos de vacaciones. Nosotros nos reímos. Y cuando vamos de gira o cuando hacemos notas, por lo general vienen y nos preguntan: ‘Che, ¿y cuando se pelean... y están trabajando y se pelean?’. Nosotros no nos peleamos”, aseguró Cabré. Su compañera asintió con un “No” firme, ratificando que la convivencia profesional no genera tensiones, sino que fortalece el lazo.

Esa afirmación dio pie a profundizar sobre el modo en que logran sostener la armonía. Cabré subrayó: “Somos compañeros siendo absolutamente diferentes. Y escuchar y tener ese pausa, ese momentito en el que yo le consulto mucho y que me hace ver las cosas de otra manera, a mí me salva la vida. Con todas las cosas que me pasan, con todos los momentos lindos, malos, está de la manera que tiene que estar y de la manera que ve que me hace mejor. Y eso engloba lo que es. Es eso, es una gran compañera”. La admiración mutua y la capacidad de consulta permanente aparecen como ejes, junto con la aceptación de las diferencias como una riqueza que potencia el vínculo.

PUBLICIDAD

Rocío Pardo y Nicolás Cabré con Miguel Pardo: las dinámicas familiares, con alusiones a la maternidad y las aspiraciones de tener nietos en el programa (YouTube: El Método Pardo).

La pareja lleva casi tres años unida y la pregunta sobre la dinámica de compañía dio lugar a una definición compartida: “Esa es la palabra, mutuamente, porque es lo mismo que dice Nico”, expresó Rocío Pardo, a lo que Mavi Lacovara sumó, entre risas, la existencia de “mucha atracción”, generando un clima de cercanía y confianza en el set.

El relato de la pareja desarma algunos de los prejuicios habituales sobre la dificultad de trabajar en pareja en el ámbito artístico. Tanto Cabré como Pardo insistieron en que las actividades en común, lejos de generar roces, son una oportunidad para fortalecer la relación. El actor remarcó la falta de discusiones: “Nosotros no nos peleamos”, y lo atribuyó al reconocimiento de que son “absolutamente diferentes”, pero que encuentran en la escucha y el consejo un punto de encuentro.

PUBLICIDAD

El ciclo no esquivó el tema de la maternidad y las expectativas familiares. Miguel, en tono distendido, consultó a la pareja sobre la posibilidad de ampliar la familia y convertirse en abuelo. La respuesta de Rocío Pardo llegó entre risas y con una claridad que no dio lugar a interpretaciones: “Pa, no vas a tener un nieto por parte mía”. Cabré reforzó el mensaje, señalando que la pregunta es habitual en las reuniones familiares y que la respuesta no cambia. El conductor insistió: “A mí me encantan los chicos”, a lo que su hija replicó: “Por el momento estamos bien. Tenés una nieta de cuatro años, disfrutá. ¿Qué más querés?”

Nicolás Cabré comparte reflexiones sobre la importancia de la familia y el legado que desea dejar a su hija

En otro tramo de la charla, Cabré se refirió a su hija Rufina y al sentido que le da a su rol de padre. En un pasaje emotivo, compartió su reflexión sobre lo que espera dejarle a su hija: “Es todo mentira lo que pasa en televisión. Todo mentira. Lo importante pasa por otro lado. Hoy estás, mañana no estás. Y es eso lo que aprendí toda la vida”. Ante la intervención de Miguel Pardo sobre la centralidad de la familia y los amigos, Cabré reafirmó: “La familia, los amigos es lo único, lo único que interesa. Para mí, uno puede querer trabajar, pero creer que voy a dejar algo en la actuación no tiene mucho sentido”.

PUBLICIDAD

La declaración va más allá de la anécdota: Cabré deja claro que el reconocimiento profesional no tiene peso frente a la construcción de recuerdos afectivos. “Yo quiero que mi hija me recuerde y si el día de mañana tengo nietos, que me recuerden con una sonrisa. No que digan: ‘Era un buen comediante’. Me importa un carajo. Es lo único que me interesa, que mi hija diga: ‘Mi papá...’”, alcanzó a decir antes de quebrarse por la emoción, haciendo visible la profundidad de sus sentimientos.

La dinámica distendida permitió que la pareja exhibiera la naturalidad con la que viven su día a día, con espacio para las diferencias, la consulta mutua y la decisión compartida de priorizar el presente y los vínculos genuinos.

PUBLICIDAD