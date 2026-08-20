El tenso cruce de Messi con un jugador rival en el empate del Inter Miami que terminó en un escandaloso final con dos expulsados

El astro argentino apuntó contra el jugador rival Quinn Sullivan

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Inter Miami cortó la racha de tres derrotas consecutivas con el empate 2-2 ante Philadelphia Union en un partido que tuvo el primer gol de Lionel Messi en su vuelta al fútbol tras la muerte de su padre Jorge y que terminó con una escandalosa pelea en el cierre del juego y que también tuvo el encontrozado del capitán de Las Garzas con un rival.

Todo se desató cuando el defensor de Inter Miami Ian Fray derribó a Quinn Sullivan y pasó por encima del jugador del equipo local mientras seguía en el piso. La reacción fue inmediata: Cavan Sullivan, de 16 años y hermano de Quinn, fue a increparlo y la discusión se extendió entre futbolistas de ambos conjuntos. En medio del tumulto, Yannick Bright y Cavan Sullivan quedaron frente a frente e intercambiaron golpes de puño. El árbitro canadiense Filip Dujic revisó la secuencia y les mostró la tarjeta roja directa a ambos ya en los segundos finales del encuentro.

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Además de ese tumultuoso del final, apareció un video capturado por un fanáticos en las tribunas donde se pudo ver a Messi protagonizar un tenso cara a cara con Quinn Sullivan. En las imágenes se puede ver como el argentino le hace un ademán para mostrar su enojo y, acto seguido, le toca la cabeza, lo que generó la reacción del jugador rival, que se puso frente a frente con el número 10 del conjunto de Guillermo Hoyos. Allí fue cuando apareció el juez Dujic para separarlos. Luego de esa acción, habrá que ver si el Comité Disciplinario de la MLS revisará la jugada y habrá alguna sanción.

En lo que tiene que ver con lo estrictamente deportivo, 10 días después de la muerte de su padre Jorge, Messi fue una de las figuras del empate en Subaru Park, por la jornada 21 de la Major League Soccer. El argentino anotó uno de los goles de Inter Miami y participó en el otro en un partido en el que su equipo llegó a estar en ventaja.

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El árbitro expulsó a dos futbolistas tras la pelea del final

Philadelphia golpeó primero a los 10 minutos. Westfield desbordó por la derecha y envió un centro al área que Vassilev convirtió en el 1-0 para el local. El equipo de Hoyo pasó de la incomodidad inicial a la reacción después de una atajada de St Clair en un mano a mano a los 19 minutos. En la jugada siguiente, Messi habilitó a Luis Suárez, el uruguayo cabeceó hacia el medio y Pinter igualó sin marca. Y a los 26 minutos llegó el 2-1. En una jugada que llevó su sello, el astro enganchó de derecha hacia adentro, encontró espacio y definió para marcar su primer gol desde su regreso de Rosario, donde había despedido a su padre.

El festejo fue sobrio. Levantó el puño, se abrazó con Segovia, Casemiro y Suárez, y luego habló con Fray para ordenar la última línea.

El partido siguió abierto en el segundo tiempo, con Philadelphia buscando la igualdad y un Inter Miami que apostó a la calidad de sus atacantes para lastimar de contra. Wagner estuvo cerca del empate con un tiro libre que pasó a centímetros. La igualdad llegó a los 12 minutos cuando loski ejecutó una pelota parada desde un costado del área y Pierre desvió para establecer el 2-2. Poco después, el local volvió a convertir en otra acción de pelota parada, pero el tanto fue invalidado por fuera de juego tras la intervención del VAR. Más tarde, Messi dejó a Pinter de cara al gol con una asistencia precisa, pero Andre Blake ganó el duelo.

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El empate dejó al conjunto de Florida con el alivio de frenar tres caídas consecutivas, dos en la Leagues Cup y la derrota 4-1 ante Nashville SC en la MLS, un encuentro en el que Messi había dado una asistencia pero falló un penal. Con el empate, Las Garzas suman 39 puntos y siguen en la segunda posición de la Conferencia Este, a siete puntos del líder Nashville. El equipo de Hoyos volverá a jugar este sábado desde las 20.30 ante Toronto.

Cobertura de un partido de fútbol entre Inter Miami y Philadelphia Union. Se observa el cambio en el marcador de 1-1 a 1-2 a favor del Inter Miami. Jugadores con uniformes negros y rosados celebran un gol en el campo. La acción incluye a Lionel Messi en el área, seguido por la celebración del equipo. Esta secuencia documenta el momento en que se produjo la ventaja.