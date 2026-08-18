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Preocupación en Chacarita por la salud del juvenil de 15 años Santiago Ruiz

El jugador de la octava división lucha por su vida luego de descompensarse en medio de un partido

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Chacarita Juniors informó que Santiago Ruiz, jugador de la Octava División del club, atraviesa un cuadro de salud delicado y permanece con pronóstico reservado luego de sufrir una descompensación durante el último partido que disputó con su categoría el sábado pasado.

“Durante la jornada del pasado sábado, en el entretiempo del encuentro frente a Acassuso, disputado en condición de visitante, Santiago sufrió una descompensación y fue trasladado de urgencia a la guardia del Hospital Municipal Ciudad de Boulogne. Posteriormente fue derivado al Hospital Materno Infantil de San Isidro y, finalmente, al Hospital Garrahan, donde se le realizaron estudios de complejidad y continúa recibiendo atención médica”, precisaron desde el club.

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La entidad de San Martín precisó que la descompensación ocurrió durante el entretiempo del duelo ante Acassuso como visitante. Ruiz fue trasladado de urgencia al Hospital Municipal Ciudad de Boulogne, luego derivado al Hospital Materno Infantil de San Isidro y finalmente al Hospital Garrahan, donde le realizaron estudios de complejidad y continúa bajo atención médica a la espera de un diagnóstico más preciso.

A través de un comunicado oficial, Chacarita Juniors indicó que mantiene contacto permanente con la familia del futbolista, oriundo de la provincia de Formosa, y se puso a disposición para asistirla. También convocó a socios, hinchas, jugadores, cuerpos técnicos y a la comunidad a sumarse a una cadena de oración por Ruiz.

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Según pudo averiguar Infobae, agrupaciones del club se pusieron a disposición para ayudar a la familia. En las últimas horas, la madre de Santiago arribó a Buenos Aires para acompañarlo, ya que antes el juvenil de Chaca tuvo al lado a entrenadores Alejandro Hernández y Víctor Cayún, más los dirigentes Gastón Morina, Florencia Croce y Nicolás Pross. “Fue una de las situaciones más angustiantes que creo nos tocó vivir. Les pedimos que, a los que crean, recen mucho por Santi, nosotros estamos acompañando a él y su familia en todo”, fue uno de los mensajes internos que se transmitió.

El comunicado de Chacarita Juniors:

Chacarita Juniors informa que Santiago Ruiz, jugador de la Octava División de nuestra Institución, atraviesa un delicado momento de salud y permanece con pronóstico reservado.

Durante la jornada del pasado sábado, en el entretiempo del encuentro frente a Acassuso, disputado en condición de visitante, Santiago sufrió una descompensación y fue trasladado de urgencia a la guardia del Hospital Municipal Ciudad de Boulogne. Posteriormente fue derivado al Hospital Materno Infantil de San Isidro y, finalmente, al Hospital Garrahan, donde se le realizaron estudios de complejidad y continúa recibiendo atención médica.

Desde Chacarita Juniors queremos acompañarlo con toda nuestra fuerza, cariño y esperanza. Acompañamos también a su familia, con quien estamos en permanente contacto y a disposición para acompañarla y asistirla en todo lo que necesite durante este difícil momento.

Invitamos a nuestros socios, hinchas, jugadores, cuerpos técnicos y a toda la comunidad a unirnos en una cadena de oración por Santiago.

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