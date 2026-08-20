El Gobierno inhabilitó a 18 prepagas y obras sociales: cuáles son las prestadoras que dejarán de funcionar

La Superintendencia de Servicios de Salud excluyó a 18 entidades del registro oficial tras auditorías y controles (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En el marco de un proceso de auditoría y depuración del sistema de salud privado, la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) excluyó a 18 entidades de medicina prepaga y mutuales del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP). Esta decisión se tomó como parte de la política de control y reordenamiento impulsada por el Gobierno nacional desde el inicio de la gestión de Javier Milei. El objetivo es garantizar que el registro incluya sólo a aquellas organizaciones que realmente cumplen con la normativa y ofrecen prestaciones efectivas a sus afiliados. Ya son más de 180 las que fueron dadas de baja.

La SSS fundamentó estas medidas en la necesidad de asegurar transparencia y confiabilidad en el padrón de agentes del seguro de salud. Las auditorías detectaron que varias entidades no desarrollaban actividades comprendidas por la Ley N° 26.682, no contaban con afiliados activos o no presentaban la documentación respaldatoria exigida por la reglamentación vigente. Ante la falta de cumplimiento, el organismo notificó e intimó a las empresas a regularizar su situación y, al no obtener respuestas satisfactorias, procedió a rechazar sus solicitudes de inscripción definitiva y a dar de baja sus registros provisorios.

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En cada caso, la SSS publicó edictos en el Boletín Oficial para informar a los usuarios sobre el inicio del procedimiento de baja y sobre la resolución definitiva adoptada. El organismo subrayó que estas bajas no afectan a los usuarios del sistema de salud privado, ya que las entidades excluidas carecían de beneficiarios activos al momento de la inspección y no ofrecían prestaciones ni servicios efectivos.

Las entidades eliminadas no cumplían con los requisitos normativos ni desarrollaban actividad real en el sector (Imagen Ilustrativa Infobae)

La última serie de exclusiones comprende a 18 entidades, entre empresas, mutuales y cooperativas, cuyas denominaciones y números de registro figuran en la lista oficial de la Superintendencia. De acuerdo con la información oficial, el procedimiento de saneamiento responde a la intención de fortalecer los mecanismos de control y promover un funcionamiento más eficiente dentro del sector. Además, la SSS enfatizó que la depuración del registro es una herramienta para “garantizar reglas claras para los agentes y mayor seguridad para los usuarios”.

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Prepagas y obras sociales dadas de baja este mes:

Plan Odontológico Integral S.A. (RNEMP Provisorio N° 1-1729-1)

Cámara de Tabaco de Misiones (RNEMP Provisorio N° 4-1663-2)

Armiento S.A. (RNEMP Provisorio N° 1-1357-1)

Instituto Materno Infantil S.A. (RNEMP Provisorio N° 1-1195-7)

Sociedad Médica Universitaria S.A. (RNEMP Provisorio N° 1-1069-5)

Asociación Mutual Intercooperativa (RNEMP Provisorio N° 3-1575-5)

AMI S.R.L. (RNEMP Provisorio N° 1-1402-4)

Huinca Salud S.A. (RNEMP Provisorio Nº 1-1645-7)

Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos y de Créditos Cuenca del Salado Ltda. (RNEMP Provisorio N° 2-1627-0)

Mutual de Ayuda entre Profesionales del Arte de Curar del Sanatorio Garay (RNEMP Provisorio N° 3-1673-4)

EMPY S.R.L. (RNEMP Provisorio N° 1-1353-3)

Policlínico Lomas Medicina Prepaga S.A. (RNEMP Provisorio Nº 1-1291-2)

Timely Medical (RNEMP Provisorio N° 1-1388-5)

Premedikal S.R.L. (RNEMP Provisorio N.º 1-1373-1)

Emergencia S.R.L. (RNEMP Provisorio Nº 1-1572-0)

Seres S.R.L. (RNEMP Provisorio Nº 1-1579-9)

Cooperativa de Electricidad, Servicios Públicos, Vivienda y Crédito de Villa Cañás Limitada - COEVICAL (RNEMP Provisorio N° 2-1556-7)

Cardio S.A. (RNEMP Provisorio Nº 1-1521-8)

Entidades declaradas en situación de crisis

Obra Social de Operadores Cinematográficos (R.N.A.S. Nº 1-0460-3)

Este proceso de depuración se inició en los primeros meses de la actual administración nacional, cuando los relevamientos oficiales detectaron la existencia de numerosas entidades inscriptas que no contaban con estructura operativa, afiliados, ni la documentación básica que exige la legislación. En muchos casos, se trataba de agentes “fantasmas”, habilitados formalmente pero sin actividad real ni capacidad prestacional.

Las resoluciones publicadas en el Boletín Oficial alcanzaron a firmas y organizaciones de distintos perfiles, distribuidas en diferentes jurisdicciones del país. Las compañías afectadas no cumplieron con la documentación ni las condiciones indispensables para mantenerse en el registro. La SSS especificó que la exclusión del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga implica la imposibilidad de operar y ofrecer servicios en el territorio nacional bajo ninguna modalidad.

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Algunas de las entidades dadas de baja se encontraban bajo registro provisorio. El proceso de revisión incluyó notificaciones formales y plazos para regularizar la situación, pero la ausencia de respuesta o la falta de cumplimiento motivó la exclusión definitiva. El organismo de control sostiene que “el objetivo es contar con un registro transparente, integrado únicamente por agentes que compitan libremente y brinden prestaciones de calidad a sus afiliados”.

En paralelo, la Superintendencia declaró en situación de crisis a la Obra Social de Operadores Cinematográficos (R.N.A.S. Nº 1-0460-3) debido a incumplimientos que superaron los parámetros de criticidad establecidos por el Decreto N° 1400/2001. El organismo detectó irregularidades en aspectos prestacionales, jurídico-institucionales, contables y de atención al beneficiario, además de indicadores económico-financieros y de capacidad de repago. La entidad debe presentar un plan de contingencia con acciones concretas para regularizar su situación.

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La SSS dispuso que las áreas técnicas del Comité de Evaluación y Seguimiento de Crisis monitoreen el avance de ese plan y verifiquen el cumplimiento de las medidas comprometidas. La declaración de situación de crisis constituye una herramienta para intensificar la fiscalización sobre los agentes que presentan indicadores críticos y exigir acciones orientadas a la regularización.

Desde el comienzo de la gestión de Javier Milei, el reordenamiento del sistema de salud privado se convirtió en uno de los ejes de la agenda oficial en materia de control y fiscalización. El organismo regulador continúa publicando resoluciones y comunicados oficiales en los que detalla los avances de este proceso, que busca limitar la presencia de entidades sin actividad real y fortalecer la competencia entre prestadores activos.

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El listado completo de empresas dadas de baja

Su Medicina Asistencia S.A. (R.N.E.M.P. Nº 1-1167-4)

Instituto Panamericano de Salud S.A. (R.N.E.M.P. Nº 1-1602-0)

Imedical S.A. (R.N.E.M.P. Nº 1-1517-1)

Seres (R.N.E.M.P. Nº 1-1579-9)

Prepasa S.A. Prestadora para la Salud

Grupo Proyectar S.R.L.

Clínica Espora S.A.

Emergencias Médicas Fueguinas S.A.

SEM Olavarría S.R.L.

Emergencia Médica Privada S.A.

Grupo IE Traslados S.A.

Sanatorios Acreditados Integrados S.A.

Medinals S.A.

Del Sol S.A.

Veramed SRL

Cardioblas S.A.

Formar Salud S.A.

VFMH Desarrollos S.A.

Salud Patagónica S.A.

UB Asistencial S.A.

Cobertmed SRL

Azul Salud S.A.

Alianza Mediterránea de Salud S.A.

Premium Traslados S.R.L.

Carmed S.R.L.

Coop de Viv, Crédito y Consumo del Rosario Ltda.

Usina Popular Cooperativa de Obras y Servicios Públicos y Sociales Ltda. de Necochea

Cooperativa de Trabajo 16 de Diciembre Limitada

Cooperativa de Trabajo Seinsa Ltda.

Cooperativa Bienestar Ltda.

Cooperativa de Trabajo Junto a Ti Ltda.

Firenze Cooperativa de Crédito, Consumo, Vivienda, Turismo y Servicios Asistenciales Ltda.

Cooperativa de Previsión y Crédito de Villa María Limitada

Asociación Mutual Bomberos Voluntarios de Villa Ballester

Asociación Mutual San Isidro Labrador

Asociación Mutual Médica Gualeguaychú

Asociación Mutual 24 de Octubre Cobertura Total

Centro Gallego de Buenos Aires Mutualidad Cultura Acción Social

Mutual del Círculo Médico del Departamento La Paz

Asociación Mutual Trabajo y Progreso

Asociación Mutual Renacer

Asociación Mutual 22 de Julio

Asociación Mutual Bancaria

Mutual Agua y Energía Salta

Mutual de Docentes Privados

Asociación Mutual Crecer

Centro Gallego Sociedad Mutual

Asociación Mutual Triángulo

Mutual de Integración Latinoamericana

Mutual de Ayuda entre Ferroviarios Activos, Jubilados y Pensionados

Asociación Mutual Voluntarios por la Vida

Asociación Mutual Mercantil del Noroeste

Asociación Mutual Todos Unidos

Asociación Mutual de Servicios 14 de Diciembre de la Provincia de San Juan

Asociación Mutual para el Desarrollo y Crecimiento Social Crecer

Unión Mutualista de Jubilados y Pensionados de Córdoba

Asociación Mutual del Personal de Comercio y Actividades Civiles de la Ciudad de Oberá y L. N. Alem

Asociación Mutual Pedro Campos

Mutual de Directivos, Ex Directivos, Funcionarios y Ex Funcionarios de Mutuales de Bancos Privados de la RA

Círculo de Suboficiales de la Prefectura Naval Argentina Protección Recíproca

Mutual Mediterránea de Servicios Integrales

Mutual Solidaria Génesis

Magna Salud S.R.L.

OMSA Prosal S.A.

Sanatorio San Jerónimo Norte S.R.L.

Emergencias Médicas Santa María S.A.

Medicina Asistencial Privada S.R.L.

Medycin S.R.L.

IE Emergencias Chivilcoy S.A.

Emesec Emergencias Médicas Esteban Echeverría S.A.

Compañía Global de Salud S.A.

Vivir Medicina Privada S.A.

Medical S.R.L.

Servicio de Urgencias Médicas Ushuaia S.R.L.

Siempre S.R.L.

Merli Elva Ana y Lanter Patricio Eduardo S.H.

Roma Salud S.A.

Opsal S.A.

Master Med System S.R.L.

Coseguro Total S.R.L.

Centro Médico del Parque SDH

Mitre Medical Network S.A.

Salud Total S.A.

Confederada Salud SRL

Noba Pampa Salud SRL

Quince

MPN Medical International S.A.

Compañía Mediterránea de Salud S.A.

Gerenciar Salud SRL

Medicin Care Servicios Médicos Domiciliarios S.A.

Prepaga SRL

Aio Care S.R.L.

Medicina Privada San Juan Bautista S.A.

Centro Salud S.A.

Medicina Argentina S.A.

Sid Medical S.A.

Acarti S.A.

Comi Cooperativa Limitada de Provisión de Servicios en el Área de la Salud

Comese Coop. Ltda.

Cooperativa Argentina de Medicina Integral-CAMI- de Trabajo Ltda.

Cooperativa de Trabajo de Medicina Asistencial Integrada de Diamante Limitada

Mutual del Círculo Médico del Departamento Federación

Mutual de Activos y Pasivos

Asociación Mutual Ciudadanos Bonaerenses

Asociación Mutual de Profesionales de la Salud de la República Argentina

Asociación Mutual de Asistencia a la Tercera Edad

Mutual Doce de Enero

Asociación Mutual de Óptica Integral

Asociación Mutual Versailles

Mutual de Servicios Médicos y Tratamiento de la Hipoacusia

Asociación Mutual Los Andes

Amtapra

Asociación Mutual Arquitas

Asociación Mutual Veteranos Argentinos

Mutual Ibatin

Círculo Médico de 25 de Mayo (SAMI 25 de Mayo)

Staff Médico S.A.,

Sancor Medicina Privada S.A

Obra Social del Personal Aeronáutico

Asociación Mutual Trabajadores Actividad Repostería – Servicios Relacionados con la Salud Humana

Mutual Persona John Deere Argentina

Asistencia Mutual Aeronavegante

Instituto Médico Asistencial IMA

Centro Médico Mar del Plata Asociación Civil

Obra Social de la Cámara de la Industria Curtidora Argentina

Asociación Mutual Integral de Consumos y Servicios

Asociación Mutual de Comerciantes Bartolomé Mitre

Gran Cooperativa de Crédito, Vivienda, Consumo Ltda.

Asociación Mutual Bs. As. Staff de Medicina y Servicios

Asociación Mutual Intercooperativa

Cooperativa de Electricidad, Servicios Públicos, Vivienda y Crédito de Villa Cañas Limitada

Instituto Materno Infantil S.A.

Empy SRL

Asociación Mutual del Personal del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación

Austral Organización Médica Integral

Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos de Créditos Cuenca del Salado Ltda

Plural Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda Ltda

IE Emergencias Médicas Bolivar S.A.

Cardio S.A.

Mutual de Ayuda entre Profesionales del Arte de Curar del Sanatorio Garay

Asociación Mutual Mercantil del Personal de la Asociación Gremial de Empleados de Comercio de Córdoba

Plan Odontológico Integral S.A.

Cámara de Tabaco de Misiones

Codime S.A.

Mapfre Salud S.A.

Sociedad Médica Universitaria S.A.

Carra Salud S.A.

Huinca Salud

Rescate Centro S.A.

Emergencia Río Cuarto (Aspurc)

Emergencias Médicas Punilla S.A.

Grupo Gerenciador G4 S.A.

Emergencia Cardio Asistencial S.A.

Pangea S.A.

Obra Social del Personal de la Industria Lechera (Atilra)

Armiento S.A. (Grupo A Mano)

Círculo Médico de San Luis

Círculo Médico de Bragado

Policlínico Lomas Medicina Prepaga Sociedad Anónima

Protección Médica SRL

ECSA Salud

Obra Social de la Federación de Cámaras y Centro Comerciales Zonales de la República Argentina

And the Yellow Too S.A.

Asociación Mutual de Trabajadores Municipales de Rosario

Asociación Española de Socorros Mutuos-Villa Constitución

Mutual Odontológica Argentina

Su Medicina Asistencia S.A.

Instituto Panamericano de Salud S.A.

Imedical S.A.

Seres