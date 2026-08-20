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Nueva onda tropical amenaza a Costa Rica: alertan sobre riesgo de inundaciones y lluvias intensas

El territorio nacional se prepara para el ingreso de la onda tropical #34, que podría ocasionar precipitaciones fuertes y nuevas inundaciones, mientras el IMN mantiene activo un monitoreo especial en regiones vulnerables

Las autoridades meteorológicas y educativas mantienen la alerta en Costa Rica ante la entrada de una nueva onda tropical, con recomendaciones especiales para las comunidades ubicadas en zonas propensas a inundaciones y con suelos saturados (Cortesía: Cruz Roja Costarricense).
Las autoridades meteorológicas y educativas mantienen la alerta en Costa Rica ante la entrada de una nueva onda tropical, con recomendaciones especiales para las comunidades ubicadas en zonas propensas a inundaciones y con suelos saturados (Cortesía: Cruz Roja Costarricense).
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El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) ha emitido una nueva advertencia ante la inminente llegada de la onda tropical #34, prevista para la noche de este jueves, 20 de agosto. Este nuevo disturbio atmosférico, que actualmente se localiza en Panamá, presenta poco desarrollo y escasa nubosidad asociada, principalmente debido a un ambiente seco en la región.

Sin embargo, las autoridades mantienen una vigilancia constante debido a los recientes antecedentes provocados por la onda tropical #33, que dejó a su paso severas afectaciones e inundaciones en distintas zonas del país.

El paso de esta nueva onda tropical el IMN ha informado que se esperan vientos alisios moderados por la mañana, con ráfagas ocasionales de 40 a 65 km/h y posibles lluvias en el Caribe y Zona Norte. Por la tarde y noche, se prevé una reducción de la humedad que limitaría la intensidad de las precipitaciones, aunque podrían presentarse aguaceros aislados en el Pacífico, especialmente en el sector central y sur.

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El organismo recalca que aunque el disturbio se encuentre en una atmósfera de baja humedad, la vigilancia se mantiene debido a la vulnerabilidad del terreno saturado y los riesgos asociados.

Ante este panorama, las autoridades recomienda tomar precauciones en sectores propensos a inundaciones, prestar atención a la posible saturación de quebradas y alcantarillas, evitar exponerse a tormentas eléctricas y estar atentos a las condiciones del mar, ya que se prevé incremento en la marea y oleaje principalmente en el Pacífico Central y Sur.

El Instituto Meteorológico Nacional emitió una advertencia por la llegada de la onda tropical #34, cuyo paso podría provocar aguaceros, tormentas eléctricas y condiciones propicias para inundaciones en varias zonas del país (Cortesía: IMN).
El Instituto Meteorológico Nacional emitió una advertencia por la llegada de la onda tropical #34, cuyo paso podría provocar aguaceros, tormentas eléctricas y condiciones propicias para inundaciones en varias zonas del país (Cortesía: IMN).

MEP mantiene cierre en 105 centros educativos por riesgos persistentes

El Ministerio de Educación Pública (MEP) informó que, gracias a la mejoría en las condiciones climáticas y a las valoraciones realizadas en campo, la cantidad de centros educativos con suspensión de lecciones se redujo de 473 a solo 105. Las Direcciones Regionales de Educación han inspeccionado la infraestructura, accesos y entorno de las escuelas, permitiendo reanudar las clases en aquellos lugares donde existen condiciones seguras para los estudiantes y el personal.

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Los centros que mantienen la suspensión parcial de actividades se distribuyen de la siguiente manera:

  • Guápiles: 50
  • Sarapiquí: 38
  • Limón: 12
  • Turrialba: 2
  • Zona Norte-Norte: 2
  • Sulá: 1.

De igual manera, el MEP mantiene el monitoreo permanente de la situación y continuará ajustando las medidas conforme evolucionen las condiciones meteorológicas y se garantice la seguridad de la comunidad educativa. La decisión de mantener la suspensión en estos 105 centros responde a la persistencia de riesgos o afectaciones en el entorno inmediato, como daños en infraestructura, caminos intransitables o presencia de agua acumulada.

Rescates de zonas vulnerables ante tormentas en Costa Rica. (Infobae Centroamérica/Cortesía Cruz Roja Costarricense y Bomberos Costa Rica)
Rescates de zonas vulnerables ante tormentas en Costa Rica. (Infobae Centroamérica/Cortesía Cruz Roja Costarricense y Bomberos Costa Rica)

Prevenciones ante lluvias torrenciales: qué es una onda tropical y riesgos asociados

Una onda tropical es un sistema atmosférico formado por un área alargada de baja presión que se desplaza de este a oeste, transportando humedad desde el Atlántico hacia el continente. Su paso suele estar asociado a lluvias intensas, ráfagas de viento y tormentas eléctricas, especialmente sobre zonas vulnerables como costas y regiones montañosas.

La reciente onda tropical #33 generó severas inundaciones y afectaciones en infraestructuras, obligando a la suspensión de lecciones en cientos de centros educativos y provocando el desbordamiento de ríos y quebradas.

Las autoridades mantienen una especial atención en las cuencas del Pacífico Sur, donde se registran saturaciones del suelo superiores al 80% y hasta 90%, sobre todo en sectores fronterizos que permanecen bajo monitoreo debido al riesgo de deslizamientos e inundaciones.

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