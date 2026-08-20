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Dólar hoy en vivo: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 20 de agosto

El billete al público continúa ofrecido a $1.515 para la venta en el Banco Nación. El dólar blue opera a $1.560. Las reservas volvieron a superar los USD 50.000 millones

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13:04 hsHoy

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

El dólar al público continúa sin variantes a $1.515 para la venta en el Banco Nación. En lo que va del mes el incremento del billete es de solo cinco pesos o 0,3 por ciento. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.517,54 para la venta y $1.466,56 para la compra.

13:04 hsHoy

Iván Carrino: “Nos vamos a tener que acostumbrar a tener un dólar que suba menos que la inflación”

El economista analizó en Infobae al Regreso el proceso de estabilización, relativizó el aumento de la morosidad y defendió la expansión del crédito, además de explicar el rol de las fintech

Iván Carrino afirmó que el dólar subirá menos que la inflación como parte del proceso de estabilización de la economía argentina

El comportamiento del dólar, la recuperación del crédito y el aumento de la morosidad fueron algunos de los ejes que atravesaron la entrevista a Iván Carrino en Infobae al Regreso. El economista analizó los cambios que atraviesa la economía argentina a partir de la desaceleración de la inflación y sostuvo que la apreciación del tipo de cambio puede formar parte de un proceso de estabilización más prolongado.

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13:04 hsHoy

El Gobierno alentó la suba de las tasas de interés y el mercado detectó una intervención oficial para controlar el dólar

El aumento de los rendimientos sirven para contener la demanda de divisas, mientras los movimientos de tasas en Estados Unidos y las tensiones preelectorales condicionan el panorama financiero local

La suba de tasas de interés busca reducir la presión sobre el tipo de cambio. (REUTERS/Dado Ruvic)
La suba de tasas de interés busca reducir la presión sobre el tipo de cambio. (REUTERS/Dado Ruvic)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió impulsar una baja de las tasas ante la presunción de que la Reserva Federal pudiera subirlas a fin de septiembre. En lo que se llama “Operación Twist”, un sistema al que se apela por primera vez desde 2011, el Tesoro de Estados Unidos duplicará la recompra de bonos de largo plazo, emitidos a 10 y 30 años, y venderá títulos cortos.

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13:04 hsHoy

El BCRA compró USD 15 millones en el mercado

El BCRA absorbió el miércoles USD 15 millones con su participación cambiaria, solo el 3,4% de la oferta spot, mientras que las reservas internacionales brutas crecieron en USD 410 millones, para superar otra vez los USD 50.000 millones (USD 50.002 millones), con el aporte principal de la escalada de 3,2% en la cotización del oro, a USD 4.561,60 la onza.

13:04 hsHoy

El dólar mayorista subió por segundo día y se acercó a los 1.500 pesos

La divisa oficial terminó ofrecida a $1.497, mientras que al público quedó sin variantes a $1.515 para la venta en el Banco Nación. El blue subió por cuarto jornada consecutiva

En agosto la evolución del dólar vuelve a perder contra a inflación.
En agosto la evolución del dólar vuelve a perder contra a inflación.

Con un monto operado de USD 439,1 millones en el segmento de contado, el volumen se recuperó en unos USD 100 millones respecto del martes. Igualmente demandado, el dólar mayorista subió dos pesos o 0,1%, a $1.497, el precio más alto desde el 7 de agosto.

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13:03 hsHoy

Reforma del BCRA: un informe advierte sobre una cláusula “caballo de Troya” que permitiría usar reservas como garantía para tomar deuda

El trabajo privado plantea que el Gobierno busca darle la posibilidad a la autoridad monetaria para negociar operaciones internacionales con ese respaldo

La reforma de la carta orgánica del BCRA incluye cambios para emplear reservas internacionales como garantía ante operaciones de deuda (Foto: Reuters).
La reforma de la carta orgánica del BCRA incluye cambios para emplear reservas internacionales como garantía ante operaciones de deuda (Foto: Reuters).

La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) es una de las prioridades del Gobierno en el Congreso. En el discurso oficial, se presenta que la iniciativa que impedirá al BCRA financiar al Tesoro Nacional, una práctica señalada como la principal causa de la inflación en períodos anteriores. Sin embargo, un informe privado alertó que el articulado de la iniciativa plantea la posibilidad de utilizar las reservas internacionales como garantías para endeudarse.

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