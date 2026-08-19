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La nueva oportunidad en la Fórmula 1 para Jack Doohan, el piloto que Colapinto reemplazó en Alpine

El australiano disputará una jornada de pruebas en el circuito de Jerez, tras el Gran Premio de Madrid

Jack Doohan tendrá una nueva oportunidad en la Fórmula 1 (REUTERS/Manon Cruz)
Jack Doohan tendrá una nueva oportunidad en la Fórmula 1 (REUTERS/Manon Cruz)
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El piloto australiano Jack Doohan, de 23 años, disputará una jornada de pruebas en el circuito de Jerez con Haas F1 Team tras el Gran Premio de Madrid, previsto para el 13 de septiembre, en lo que se perfila como una audición directa para el asiento junto a Ollie Bearman en la temporada 2027. El corredor, desplazado de Alpine en 2025 por Franco Colapinto, busca así reabrir una puerta que parecía cerrada en la Fórmula 1.

Doohan ocupa actualmente el rol de piloto de reserva en Haas, función que comparte con el japonés Ryo Hirakawa. El test en Jerez, enmarcado en el programa TPC (Testing of Previous Cars) de la escudería, le dará la posibilidad de ponerse al volante de un Fórmula 1 por primera vez desde su salida de la parrilla, con la vista puesta en recuperar un lugar en la grilla de salida el año próximo.

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Su trayectoria reciente en la categoría fue breve y turbulenta. Alpine lo promovió a titular hacia el final de 2024, pero la presión sobre el debutante fue inmediata: la llegada de Colapinto -proveniente de Williams- como reserva antes del Gran Premio de Australia ya generó dudas sobre su continuidad. Tras seis carreras, la escudería de Enstone oficializó el cambio. Su mejor resultado fue un decimotercer puesto y no sumó puntos. El episodio más costoso ocurrió en Suzuka, donde un error causó daños considerables a su monoposto.

Jack Doohan es piloto de reserva en Haas (REUTERS/Jennifer Gauthier)
Jack Doohan es piloto de reserva en Haas (REUTERS/Jennifer Gauthier)

Tras ser desplazado por Colapinto, Doohan pasó al plantel de reservas de Alpine, donde paulatinamente fue perdiendo terreno frente a Paul Aron. Con escasas perspectivas en Enstone, exploró otras opciones y probó suerte en la Súper Fórmula japonesa, aunque su actuación en los tests de pretemporada no fue positiva: sufrió accidentes en los tres días de actividad.

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Su historial previo en el camino hacia la Fórmula 1 era sólido. Alpine lo había integrado a su Academia años atrás y le había dado experiencia en tests con monoplazas de temporadas anteriores y en sesiones de práctica libre, trabajo que llevó a la escudería a darle el asiento titular. La separación definitiva llegó a comienzos de 2026, cuando Haas lo incorporó como reserva.

La estructura de la escudería estadounidense, que amplió su programa de pruebas gracias a la colaboración con Toyota, representa para Doohan un entorno propicio para mantenerse activo. El test TPC no es, en sí mismo, una garantía de contrato, pero Motorsport.com apunta que cuando un equipo dispone de un programa de este tipo, el volante se convierte inevitablemente en un instrumento de evaluación.

La competencia por el asiento es concreta. Leonardo Fornaroli, quien ya tuvo un primer test con Haas en Jerez, y Rafael Câmara, respaldado por Ferrari, estarán en pista en Portimão tras el fin de semana de Zandvoort, junto a Hirakawa. Doohan no participará en esa sesión —su prueba en Jerez será en solitario, semanas después que el resto—, lo que puede hacer que su candidatura luzca en desventaja frente a esos nombres. Haas, no obstante, le reservó una jornada exclusiva en Jerez para después del GP de Madrid.

Según Motorsport.com, si la escudería espera hasta finales de septiembre para anunciar al compañero de Bearman en 2027, sería una señal de que la candidatura de Doohan se evalúa en igualdad de condiciones con las de Fornaroli y Câmara.

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