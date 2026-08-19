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Williams confirmó su dupla de pilotos para el 2027 y quedan 12 butacas vacías en la F1: así está la tabla salarial tras el millonario acuerdo de Sainz

Luego de anunciar la continuidad de Alex Albon, el equipo con sede en Grove dio a conocer la renovación del español. Pasaría a ser uno de los pilotos mejores pagados de la grilla

Mapa de pilotos de la Fórmula 1 2027
Con Albon y Sainz confirmados en Williams, así está el mapa de pilotos para el 2027 (Foto: @F1)
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Otra incógnita que se despejó en la grilla de pilotos para la temporada 2027 de la Fórmula 1: Williams anunció el acuerdo con Carlos Sainz y oficializó a su dupla para el próximo calendario de la Máxima horas después de confirmar la continuidad también de Alex Albon.

El equipo con sede en Grove se limitó a detallar que es un “contrato plurianual” lo que “demuestra así su confianza en el proyecto a largo plazo de Williams para competir en la parte delantera de la parrilla de la Fórmula 1″. Sin embargo, lo jugoso del caso está en las informaciones extraoficiales de los medios europeos: el español habría recibido un considerable aumento salarial que lo colocará entre los pilotos mejores pagados de la grilla.

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Los principales diarios deportivos de España aseguraron que el nuevo contrato rondaría los 30 millones de dólares, por lo que será uno de los corredores con salario más alto entre los 22 titulares. El periódico Marca lo definió como un acuerdo de “élite” y el diario Mundo Deportivo especificó que se convertirá “en uno de los pilotos mejor pagados”. “Tendrá sueldo de estrella”, lo resumió el medio Sport.

Todos coinciden en que el nuevo monto estaría en torno a los 30 millones, aunque hay discrepancias sobre su anterior acuerdo que oscilaría entre los 13 y los 20 millones. Más allá de eso, este contrato con Williams lo colocará al tope de los corredores que más dinero ganan en la Fórmula 1.

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Dos pilotos de Formula 1, Alex Albon y Carlos Sainz, con trajes blancos con logos. Banderas de Tailandia y España. Texto Williams 2027, logo Formula 1
Albon y Sainz, confirmados como pilotos de Williams para 2027

Más allá de que ninguna escudería de la Máxima hace oficial los detalles de los acuerdos, los informes extraoficiales señalan que Max Verstappen en Red Bull Racing y Lewis Hamilton en Ferrari son las dos estrellas con ingresos más destacados de la categoría con salarios en torno a los 70 millones.

La revista Forbes, en su último informe anual con el listado de ganancias de los pilotos, aseguró que Verstappen recibe 65 millones de dólares en concepto de salario y otros 11 millones en bonus para alcanzar un total de 76 millones. Hamilton, en Ferrari, acumula 70 millones de ingresos fijos y medio millón en bonus.

Norris, actual campeón, tendría un ingreso total de 57.5 millones repartidos entre salario fijo (18 millones) y bonus (39.5 millones). Oscar Piastri, su compañero en McLaren, aparece detrás con un acuerdo tentativo de 37.5 millones que tendría 10 millones anuales fijos y la chance de sumarle 27.5 en bonus.

Leclerc en Ferrari, según los datos de Forbes, cobra 30 millones fijos y Alonso en Aston Martin percibe 24 millones (más 2.5 en bonus). Detrás figuran George Russell de Mercedes (15 millones + 11 millones de bonus) y Lance Stroll de Aston Martin (12 millones salariales + 1.5 de bonus).

Este informe, publicado en diciembre de 2025, hacía foco en los acuerdos referidos a la temporada pasada. A la espera de que Forbes difunda a fin de año los nuevos montos, será clave conocer cuál es el monto fijo que recibirá el piloto español si se confirman esos 30 millones en el acuerdo para entender qué lugar de la lista pasará a ocupar. Actualmente, los ingresos fijos más altos son de Hamilton (70 millones), Verstappen (65 millones), Leclerc (30 millones) y Alonso (24 millones). Aunque la propia revista Forbes aclara la dificultad para poder especificar este ranking ya que se “conocen pocos datos públicos” y eso obliga a armar “estimaciones de remuneración”.

“Las estimaciones se basan en documentos financieros, expedientes legales e informes de prensa, así como en conversaciones con expertos del sector”, aclararon en el 2025. Al mismo tiempo que reconocieron que las bonificaciones son diversas, porque pueden incluir “puntos conseguidos, victorias en carreras o campeonatos”.

El portal especializado Soy Motor adelantó que el nuevo documento que firmó Sainz tiene un aumento “significativo” respecto al contrato previo, pero además cuenta con “cláusulas vinculadas al rendimiento del equipo” por lo que podría tener facilidades para marcharse antes de Williams si el nivel no es el óptimo.

Un tuit del equipo Williams F1 que anuncia el nuevo contrato de Carlos Sainz; una imagen de Sainz con su traje de piloto y el texto "Nuevo Contrato Plurianual"
El anuncio de Williams en redes sociales

Mientras ocupa las portadas de los principales medios por el impactante monto de su acuerdo, Sainz aseguró en el sitio oficial de Williams: “¡Me entusiasma anunciar que sigo formando parte de la familia del equipo Williams F1! Creo firmemente en las personas que integran este equipo, tanto en la fábrica como en los circuitos, y en las inversiones y el arduo trabajo que se realizan tras bambalinas. Tenemos lo necesario para lograr este cambio juntos. Mi compromiso es el mismo que desde el primer día: ayudar a que Williams vuelva al lugar que le corresponde, y espero crear muchos más recuerdos con el equipo".

A los 31 años, Sainz Jr. se aseguró sumar su 13ª temporada consecutiva como titular de la F1 desde su estreno en 2015 en Toro Rosso y las posteriores experiencias en Renault, McLaren y Ferrari. A mediados del 2024, ante el arribo de Hamilton al Cavallino Rampante, cerró su arribo a Williams desde el 2025.

Tras concluir en el quinto lugar del Campeonato de Constructores del año pasado, se esperaba que el equipo con sede en Grove siga como uno de los principales competidores en la parte media de la grilla para las nuevas regulaciones. Sin embargo, los problemas en el desarrollo del nuevo monoplaza impactaron de lleno y hoy es uno de los equipos con peor rendimiento: Sainz sumó apenas 6 puntos y Williams está 9° con 11 unidades sólo por delante del debutante Cadillac y Aston Martin.

Los rumores ponían a Sainz como un posible candidato a ocupar butacas aún disponibles en otros equipos, pero finalmente decidió apostar por el proyecto de Williams: “Desde que se unió al equipo, el talento de Carlos al volante y su dedicación en la fábrica han sido invaluables para este proyecto: trabaja día tras día con sus ingenieros para optimizar cada milisegundo. Es un líder para este equipo y me entusiasma que pueda vislumbrar el potencial que tenemos mientras continuamos su reconstrucción”, lo elogió el jefe del equipo James Vowles.

“No solo destacan su habilidad en carrera y su velocidad, sino también el trabajo que realiza tras bambalinas en busca del máximo rendimiento. Carlos comparte la convicción y la ambición que tenemos en Williams F1 Team y se esfuerza cada día por alcanzarlas. Junto con Alex, creo firmemente que tenemos una de las alineaciones más fuertes de la parrilla y un equipo capaz de luchar juntos por cada gramo de rendimiento”, adelantó el líder del team con vistas a dar un drástico giro de rendimiento para el próximo calendario.

En este contexto, Williams se convirtió en el cuarto equipo que tiene confirmada su dupla para el próximo año junto con McLaren, Ferrari y Cadillac. El último fin de semana, la Fórmula 1 difundió cómo está el mapa de pilotos para el 2027 tomando como referencia los corredores contrato vigente. Tras los anuncios de Albon y Sainz, quedan por darse a conocer los compañeros de Verstappen en Red Bull y Gasly en Alpine, además de confirmar los dúos de Mercedes, Aston Martin, Haas, Audi y Racing Bulls.

La continuidad de Sainz también destraba otros rumores que lo ponían como candidato de equipos que aún no anunciaron sus formaciones. En Audi, por ejemplo, Gabriel Bortoleto ya adelantó que tiene contrato vigente por varios años más allá que no fue oficializado y se espera que continúe a su lado Nico Hülkenberg. En Alpine, la expectativa creciente es que Franco Colapinto sea anunciado como compañero de Gasly una temporada más.

En este contexto, los principales interrogantes para el 2027 están sobre la butaca de Esteban Ocon en Haas y de Liam Lawson en Racing Bulls. Precisamente el neozelandés protagonizará este fin de semana una situación singular: volverá a conducir para Red Bull Racing ante la lesión de Isack Hadjar y su asiento en el team satélite del energizante tendrá otra vez a Yuki Tsunoda.

LA TABLA DE SALARIOS DE LA FÓRMULA 1

1- Max Verstappen (Red Bull Racing): 76 millones (65 millones salario + 11 millones bonus)

2- Lewis Hamilton (Ferrari): 70,5 millones (70 millones salario + 0,5 millones bonus)

3- Lando Norris (McLaren): 57,5 millones (18 millones salario + 39,5 millones bonus)

4- Oscar Piastri (McLaren): 37,5 millones (10 millones salario + 27,5 millones bonus)

5- Charles Leclerc (Ferrari): 30 millones (30 millones salario)

6- Carlos Sainz (Williams): 30 millones

7- Fernando Alonso (Aston Martin): 26,5 millones (24 millones salario + 2.5 bonus)

8- George Russell (Mercedes): 26 millones (15 millones salario + 11 millones bonus)

9- Lance Stroll (Aston Martin): 13,5 millones (12 millones salario + 1,5 millones bonus)

10- Kimi Antonelli (Mercedes): 12,5 millones (5 millones salario + 7,5 millones bonus)

* Información de los salarios que publicó Forbes en diciembre del 2025 actualizado con el nuevo acuerdo de Sainz según los medios españoles

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