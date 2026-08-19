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Impacto en la Fórmula 1: un piloto podría perderse el GP de Países Bajos y provocaría un intercambio entre escuderías

Isack Hadjar sufrió una lesión en la muñeca durante una sesión de entrenamiento y se perfila como baja para la cita en Zandvoort

Isack Hadjar sufrió una lesión en la muñeca durante una sesión de entrenamiento y sería reemplazado por Liam Lawson en Zandvoort (REUTERS/Marton Monus)
Isack Hadjar sufrió una lesión en la muñeca durante una sesión de entrenamiento y sería reemplazado por Liam Lawson en Zandvoort (REUTERS/Marton Monus)
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La escudería Red Bull Racing enfrenta una situación inesperada en la previa del Gran Premio de los Países Bajos. Isack Hadjar, piloto francés de 21 años, sufrió una lesión en la muñeca durante una sesión de entrenamiento y se perfila como baja para la cita en Zandvoort. De confirmarse su ausencia, el equipo tiene previsto recurrir a Liam Lawson como reemplazo, quien volvería a compartir equipo con Max Verstappen en una carrera marcada por movimientos y recuerdos recientes dentro de la estructura.

Según reportó De Telegraaf, Hadjar se lastimó la muñeca mientras realizaba ejercicios físicos en el gimnasio, en plena preparación para el fin de semana neerlandés. La dolencia compromete seriamente su participación, aunque Red Bull Racing no ha oficializado la decisión y mantiene abierta la evaluación médica del piloto.

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La posible ausencia del francés obliga a Red Bull Racing a activar su plan de contingencia. Liam Lawson, piloto neozelandés de 24 años, está listo para asumir el desafío en el equipo principal. Lawson, actualmente en las filas de Racing Bulls, ocupa la novena posición en el campeonato mundial y ha mostrado regularidad al sumar puntos en la mayoría de las carreras de la temporada.

Formula One F1 - Australian Grand Prix - Albert Park Grand Prix Circuit, Melbourne, Australia - March 13, 2025 Red Bull's Max Verstappen and Red Bull's Liam Lawson at the Albert Park Grand Prix Circuit ahead of the Australian Grand Prix REUTERS/Edgar Su
Max Verstappen volvería a compartir equipo con Liam Lawson en Red Bull (REUTERS/Edgar Su)

El movimiento dentro del equipo principal genera un efecto dominó en la estructura de la marca. Si Lawson asciende temporalmente, su asiento en Racing Bulls quedará en manos del japonés Yuki Tsunoda, quien actualmente se desempeña como piloto de pruebas y reserva. Tsunoda perdió su plaza titular a finales de 2025, cuando fue reemplazado por Hadjar, y desde entonces espera una nueva oportunidad para regresar a la parrilla.

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La situación cobra un matiz especial por el historial reciente de los pilotos implicados. La temporada pasada, Lawson comenzó como compañero de Verstappen pero, tras solo dos carreras, fue transferido a Racing Bulls en un intercambio que permitió a Tsunoda finalizar el año en el equipo principal. La estructura optó por mantener a Hadjar como titular en 2026, tras su ascenso y buenas actuaciones, incluyendo el podio logrado en Zandvoort en 2025, donde finalizó tercero. Aquel resultado resultó clave para consolidar su lugar junto a Verstappen.

Este fin de semana, Zandvoort vuelve a ser escenario de cambios inesperados. De acuerdo con De Telegraaf, la lesión de Hadjar se produjo en una instancia decisiva de la preparación física, lo que ha obligado al equipo a considerar la opción de resguardar al piloto para que pueda regresar en plenitud dentro de dos semanas, en el Gran Premio de Monza.

Yuki Tsunoda ocuparía el lugar vacante en Racing Bulls en el GP de Países Bajos (REUTERS/Sarah Meyssonnier)
Yuki Tsunoda ocuparía el lugar vacante en Racing Bulls en el GP de Países Bajos (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

La eventual reaparición de Lawson en el equipo principal tiene una carga simbólica. Su debut en la Fórmula 1 ocurrió precisamente en Zandvoort tres años atrás, cuando reemplazó a Daniel Ricciardo, quien también sufrió una fractura en la muñeca durante ese fin de semana. Ahora, la historia se repite para el neozelandés, que regresa a la escudería mayor por un motivo similar.

Por su parte, Tsunoda se perfila para regresar temporalmente a la competición, acompañando a Arvid Lindblad en Racing Bulls. El japonés permanece vinculado al grupo como piloto reserva y, en caso de confirmarse la baja de Hadjar, sería la opción natural para cubrir el puesto vacante. Además, Tsunoda ha sido vinculado con un futuro en la IndyCar para 2027, según adelantó el medio Motorsport.

De acuerdo con De Telegraaf, la escudería mantiene el hermetismo y todavía no ratifica el reemplazo, aunque el plan interno ya está trazado para afrontar eventuales modificaciones en la alineación. “Red Bull espera que, al saltarse la carrera en Zandvoort, Hadjar pueda recuperarse rápidamente y volver a competir en Monza dentro de poco más de dos semanas”, manifestó el medio neerlandés.

En los días previos a la lesión, Hadjar y Verstappen presentaron cascos especiales para la competencia en Zandvoort, en homenaje a la tradición neerlandesa. El diseño de Hadjar incluía un guiño a su podio en 2025, cuando celebró su primer gran resultado en la Fórmula 1 y, durante la ceremonia, rompió accidentalmente el trofeo. El recuerdo de esa jornada refuerza el impacto personal de perderse la carrera local, uno de los escenarios más significativos para el piloto francés.

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