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Jamal Musiala habló por primera vez tras desmayarse en dos partidos seguidos y explicó su cuadro de salud: “Se debe a una disfunción neurológica”

El futbolista del Bayern Múnich realizó una publicación en redes sociales después de que los fanáticos se hayan preocupado por su estado

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Jamal Musiala escribió una carta en redes sociales para llevar tranquilidad sobre su estado de salud, luego de que se haya desmayado por segunda vez en solo tres días en medio de los últimos amistosos del Bayern Múnich antes del inicio de la temporada europea.

Lo más importante primero: ¡estoy bien! Estoy especialmente agradecido por sus mensajes y su apoyo. Entiendo que muchos de ustedes están preocupados. Hoy quiero quitarles esa preocupación y explicarles algo: Me han detectado ausencias temporales y breves, pero que se pueden tratar bien, y que se deben a una disfunción neurológica. Estas ausencias pueden provocar situaciones como las que ocurrieron recientemente, por ejemplo, contra el Leipzig o ahora en Heidenheim”, manifestó a través de una publicación en su cuenta personal de Instagram, seguida por más de siete millones de usuarios.

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Musiala se precipitó por primera vez sobre el campo de juego durante la victoria del reciente sábado por 3-1 ante RB Leipzig en el Allianz Arena. Esta situación sucedió en los minutos finales del encuentro, luego de que el volante ofensivo había ingresado en el complemento y convirtió el tercer gol de su equipo. Ismael Saibari detectó los primeros signos de inestabilidad del joven de 23 años y corrió a sostenerlo para controlar su caída. En primera instancia, el diario alemán Bild aseguró que se trataba de un golpe de calor: adujeron a que había sido causado por las altas temperaturas, que alcanzaban los 33°C.

Jamal Musiala ingresó en el complemento ante Leipzig y se desvaneció a pocos minutos del final

Este mismo acontecimiento volvió a repetirse en la tarde europea de este martes. El mediocampista ingresó en lugar del atacante Arijon Ibrahimović y, minutos después, volvió a descompensarse en la cancha. En ambos casos, pudo ponerse de pie y fue retirado del terreno de juego. “Parecía aturdido, fue sustituido inmediatamente y llevado rápidamente al vestuario”, detalló Bild sobre el último episodio en medio del compromiso con triunfo 4-2 ante Heidenheim.

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Bajo este escenario, Jamal Musiala manifestó: “Sé que a primera vista pueden parecer preocupantes, pero para mí ahora forman parte de mi vida diaria. Estoy recibiendo el mejor tratamiento médico posible y me siento muy optimista. El FC Bayern y mi entorno personal siempre están a mi lado y me apoyan en este camino”. Además, remarcó que “no existe ningún riesgo adicional” para su salud, y añadió: “En estrecha coordinación y en diálogo regular con los expertos, ha sido mi deseo personal afrontar este desafío y, con la autorización de los especialistas en neurología, seguir dedicándome a lo que más me ayuda en la recuperación: simplemente vivir mi día a día y continuar jugando al fútbol, que es mi pasión. He asumido la responsabilidad de ello. Tengo muy buenas sensaciones y avanzo por buen camino”.

El posteo incluyó diferentes comentarios positivos de sus compañeros en el elenco bávaro Luis Díaz, Jonathan Tah y Sven Ulreich, y se sumaron Matthijs de Ligt, Lothar Matthäus y el perfil oficial de la Bundesliga, entre los más destacados.

La joya alemana fue convocada por Julian Nagelsmann para vestir la camiseta nacional en el Mundial 2026 y jugó los cuatro partidos del combinado europeo, inclusive el empate y eliminación en 16avos de final contra Paraguay. Se retiró de la competencia con solo un gol en el 7-1 a Curazao por la primera fecha del Grupo E. No había sido parte de los amistosos del Bayern Múnich ante Wehen (1-2), Rottach-Egern (15-0), Jeju SK (2-1) y Aston Villa (2-1).

El plantel de Vincent Kompany iniciará la temporada de manera oficial este sábado desde las 15:30 (hora argentina) ante Borussia Dortmund por la final de la Supercopa de Alemania y el viernes 28 de agosto dará su puntapié en la Bundesliga como campeón reinante en idéntico horario ante Stuttgart en condición de local.

LA CARTA COMPLETA DE JAMAL MUSIALA

La publicación de Jamal Musiala
La publicación de Jamal Musiala

Lo más importante primero: ¡estoy bien! Estoy especialmente agradecido por sus mensajes y su apoyo. Entiendo que muchos de ustedes están preocupados. Hoy quiero quitarles esa preocupación y explicarles algo:

Me han detectado ausencias temporales y breves, pero que se pueden tratar bien, y que se deben a una disfunción neurológica. Estas ausencias pueden provocar situaciones como las que ocurrieron recientemente, por ejemplo, contra el Leipzig o ahora en Heidenheim.

Sé que a primera vista pueden parecer preocupantes, pero para mí ahora forman parte de mi vida diaria. Estoy recibiendo el mejor tratamiento médico posible y me siento muy optimista. El FC Bayern y mi entorno personal siempre están a mi lado y me apoyan en este camino.

Lo importante es que no existe ningún riesgo adicional para mi salud. En estrecha coordinación y en diálogo regular con los expertos, ha sido mi deseo personal afrontar este desafío y, con la autorización de los especialistas en neurología, seguir dedicándome a lo que más me ayuda en la recuperación: simplemente vivir mi día a día y continuar jugando al fútbol, que es mi pasión. He asumido la responsabilidad de ello. Tengo muy buenas sensaciones y avanzo por buen camino.

Lo que más me ayuda en este proceso es seguir luchando por victorias y títulos junto a mi equipo y con su gran apoyo.

Espero que con esto puedan entenderme mejor. Al mismo tiempo, les pido comprensión para que este tema siga siendo parte de mi círculo más cercano, el club y los expertos.

Muchas gracias, Su J ❤️

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