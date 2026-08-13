Franco Colapinto, cada vez más cerca de seguir con Alpine en la Fórmula 1 en 2027: cuándo se daría el anuncio

Pierre Gasly, Franco Colapinto y Flavio Briatore sonríen. Los tres seguirán trabajando juntos en 2027 (@briatoreflavio)

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Este lunes, las fábricas de los once equipos de Fórmula 1 levantarán sus persianas luego del receso por el verano boreal, una pausa que es obligatoria por reglamento. Aunque los teléfonos estuvieron abiertos y algunas gestiones de cara a 2027 avanzaron, como la del argentino Franco Colapinto, quien está cada vez más cerca de su continuidad como titular en Alpine.

A partir de la semana próxima comenzará el movimiento pleno de las escuderías y su aldea nómade que recorre cuatro continentes se mudará a Países Bajos, sede de la fecha 12 de la temporada en el Autódromo de Zandvoort. El corredor bonaerense de 23 años llegará a la tierra de Max Verstappen con el objetivo de volver a sumar puntos sobre un Alpine A526 que contará con mejoras.

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El 25 de julio, Infobae adelantó que el acuerdo por la continuidad de Colapinto estaba cerrado en un alto porcentaje. Incluso, que el posible anuncio sería en la semana posterior al evento neerlandés. Esa información fue ratificada.

Ahora este medio pudo saber que es cada vez más fuerte la posibilidad de que el pilarense siga siendo el compañero de equipo de Pierre Gasly en el venidero ejercicio. Estos últimos días hubo avances concretos y Franco se acerca a mantener su butaca como piloto titular en el equipo francés.

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El video que genera ilusión: Colapinto ensaya la firma (@AlpineF1Team)

Luego de unas breves y merecidas vacaciones, Colapinto se preparó para la segunda parte de la temporada de la F1. Como adelantó Infobae, hizo un arduo entrenamiento físico y de simulador de cara al reinicio de la actividad.

¿Por qué Colapinto tiene esta nueva chance? Por cómo respondió arriba del auto. Franco cumplió con todo lo que le pidieron en la base del equipo galo ubicada en Enstone: cuidó el Alpine A526, completó todas las carreras y entre 2025 y 2026 suma un total de 28 veces en las que largó y cruzó la meta. Acumuló puntos (19). Es el tercer piloto con más cantidad de vueltas en 2026. Además, este año logró sus mejores resultados en la Máxima al ser séptimo en Miami y sexto en Canadá.

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Estuvo cerca de Gasly y en ocasiones lo superó. En las clasificaciones, salvo en Gran Bretaña, donde no pudo pasar a la Q2 por un despiste, nunca estuvo a más de 3/10 del francés de 30 años (188 carreras en la F1). Hasta ahora en 2026, Colapinto terminó adelante de su compañero en tres tandas clasificatorias y en carrera lo hizo en cuatro ocasiones.

Franco demostró una consolidación de su manejo con prolijidad y sin errores. El mencionado despiste en la clasificación en Silverstone fue porque sufrió un daño en el piso del monoplaza. El leve impacto en la segunda práctica libre en Hungría fue con un auto al límite de la adherencia, con una pérdida de performance en el A526 que se evidenció en las últimas fechas y en un sector del Hungaroring que complicó a varios en la previa de la carrera.

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Franco Colapinto y Pierre Gasly en la desafiante curva Eau Rouge de Spa-Francorchamps, en Bélgica (@AlpineF1Team)

El rendimiento deportivo se sumó la ratificación del apoyo económico de su principal sponsor, que está muy comprometido con Colapinto y decidido a acompañarlo hasta que sea campeón mundial. Lo logre o no, es otro tema, lo cierto es que el dinero está asegurado en Alpine y en cualquier otra escudería, aunque hoy todo indica que seguirá con el team galo.

El pasado 23 de junio, Briatore afirmó que antes del receso se tomaría la decisión. El italiano fue clave a fines de 2024 en la negociación con el jefe de Williams, James Vowles, para conseguir la cesión por cinco años del piloto argentino, su incorporación a Alpine y el ascenso como titular a partir del 18 de mayo de 2025 en Imola, en reemplazo de Jack Doohan. El asesor ejecutivo de la escuadra de Enstone siguió paso a paso el rendimiento de Franco y a medida que pasaron las carreras se convenció cada vez más de que merecía seguir siendo titular para 2027. Lo hizo puertas adentro y hacia afuera como su posteo en Instagram, en el que apoyó al argentino luego del despiste en Hungría, y ratificó su aprobación y reconocimiento al pilarense. Flavio no dejará ir a un piloto por el que invirtió y del que afirmó que mejoró 100 % respecto del año pasado. Todo esto no lo vio solo el italiano, ya el ambiente de la F1 habla muy bien de Colapinto e incluso algunos equipos habrían sondeado su situación de cara al futuro.

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El último guiño de Briatore fue la inclusión de una foto suya con Colapinto y Gasly en un recuerdo de la historia de los pilotos más emblemáticos de la escuadra de Enstone, tomando las etapas de Benetton, Renault y la actual de Alpine. Entre otras figuras aparecen postales de los bicampeonatos con el team de Michael Schumacher (1994 y 1995) y Fernando Alonso (2005 y 2006). “Mientras Alpine F1 Team celebra la historia de Enstone, he querido compartir algunos recuerdos de los muchos pilotos con los que he tenido la suerte de trabajar a lo largo de los años. Cada uno de ellos ha contribuido a forjar la historia de Enstone. Desde Pierre Gasly y Franco Colapinto en la actualidad, pasando por los años de campeonatos y más allá, todos los pilotos han aportado al equipo ese espíritu combativo por el que Enstone es tan conocido”.

El pilarense sumó puntos en seis de las once fechas disputadas en la primera mitad de la temporada de F1 en 2026 (@AlpineF1Team)

Cabe recordar que Franco no desentonó en los relojes pese a la caída de la performance de Alpine, que pasó de ser el mejor del resto en las primeras fechas, a verse superado -claramente- por Racing Bulls, sufrir el acecho de Audi, Haas y Williams, e incluso Colapinto terminó detrás de los dos Aston Martin en Hungría, en un salto de calidad de los monopostos de Silverstone que tuvieron 16 mejoras. Pese a ese contexto en las últimas fechas, logró una épica remontada de diez lugares en Silverstone, donde largó 19º y terminó noveno. Otra gran labor fue en Bélgica, donde sumó un punto gracias a su magistral maniobra en la que hizo un 2x1 ante el propio Gasly y Liam Lawson, y que fue votada por los fanáticos como el mejor sobrepaso de julio.

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Ante este panorama, en Hungría el tema estaba muy avanzado como informó este medio y ahora sería un hecho la continuidad de Colapinto como titular en el equipo francés. Otro dato para considerar fue que, de todo el staff de pilotos que tiene Alpine entre titulares, reservas y de prueba, fue el bonaerense el elegido para probar los neumáticos de 2027. Franco recogió información muy valiosa de cómo pueden llegar a responder las gomas el año próximo, y se trata de un punto vital en el automovilismo: la adherencia en pista (grip).

En las últimas horas, Alpine publicó un video en el que se lo ve a Franco ensayando su firma, ¿un adelanto de la esperada noticia? En principio, la semana posterior a Países Bajos llegaría el anuncio. Aunque habría que estar atentos también a los próximos días debido al avance que hubo. Lo concreto es que el argentino ya prepara su butaca para 2027 en Alpine. Hay Colapinto para rato en la Fórmula 1.

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