Franco Colapinto se subió al podio de un ranking clave de la Fórmula 1: los únicos dos pilotos que lo superaron

Franco Colapinto alcanzó el podio de más vueltas completadas en el transcurso de la temporada 2026 (@F1)

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A pocos días del regreso de la Fórmula 1 tras casi un mes de inactividad, Franco Colapinto apareció en el podio de uno de los rankings más valorados: el de máxima cantidad de vueltas completadas en la temporada. El piloto argentino de Alpine ocupa el tercer lugar en una estadística que destaca tanto la regularidad como la fiabilidad mecánica, factores clave en la máxima categoría del automovilismo.

La lista difundida por la organización presenta a Lewis Hamilton en la cima, por la escudería Ferrari, con un total de 673 vueltas. Le sigue Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes, con 668, y en la tercera posición se ubica Colapinto, que sumó 665 vueltas a lo largo de las competencias disputadas hasta la fecha. Esta cantidad no solo evidencia la constancia del argentino, sino también la evolución experimentada por el equipo Alpine luego de los problemas mecánicos que marcaron el año anterior.

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El ranking de vueltas completadas se íntegra con Esteban Ocon (Haas), quien logró 662, Charles Leclerc (Ferrari) con 655, Liam Lawson (Racing Bulls) con 617, Pierre Gasly (Alpine) con 615 y Gabriel Bortoleto con 609. La diferencia entre Colapinto y Gasly, su compañero de equipo, resulta significativa: el francés aparece séptimo, 50 vueltas por detrás del argentino, una brecha que surge principalmente por el abandono sufrido en Miami luego de un choque con Lawson. Colapinto, por su parte, consiguió completar todas las carreras del campeonato, lo que refuerza su posición como uno de los pilotos más consistentes del año.

El piloto argentino encara la segunda mitad de la temporada con registros positivos en el primer semestre

Durante la primera mitad de la temporada 2026, el piloto argentino no solo sumó giros, sino que también cumplió con las expectativas planteadas por la escudería, especialmente tras la incorporación del nuevo modelo Alpine A526. Desde la base de Enstone, el mensaje fue claro: cuidar el monoplaza y aprovechar cada oportunidad para sumar experiencia. Colapinto respondió con creces, finalizando todas las competencias y acumulando 28 carreras consecutivas sin abandonos en las temporadas 2025 y 2026. A ese registro añadió 19 puntos y concretó sus mejores resultados en la categoría, terminando séptimo en Miami y sexto en Canadá.

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El dato resalta la importancia de su aporte en un momento decisivo para su futuro dentro de la estructura de Alpine, justo antes del Gran Premio de Países Bajos. Las jornadas de descanso por las vacaciones fueron aprovechadas por Colapinto para recargar energías, tal como mostró en sus redes sociales, en una pausa que llega en un momento clave para el argentino y su proyección en la escudería.

Franco Colapinto volverá a la acción este fin de semana en el circuito de Zandvoort (REUTERS/Jennifer Gauthier)

La máxima categoría retoma la actividad este fin de semana con la duodécima fecha del calendario. El Gran Premio de Países Bajos ofrecerá un aliciente especial: será uno de los eventos con formato Sprint, lo que implica acción competitiva desde el viernes. Las prácticas comenzarán el 21 de agosto, la clasificación está prevista para el sábado 22 y la carrera principal se disputará el domingo 23 a las 10 de la mañana, hora argentina.

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De cara a la reanudación del campeonato, el portal especializado The Race informó que Alpine prepara un ambicioso “paquete de mejoras” para la carrera en Zandvoort. Este impulso técnico llega en un momento clave, ya que el sólido desempeño de Pierre Gasly y Franco Colapinto, quien se perfila para continuar en la escudería, permitió que el equipo francés mantuviera competitividad y disimulara algunas de sus dificultades en la presente temporada de Fórmula 1.