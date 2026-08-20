Los Leones aplastaron 7-1 a Nueva Zelanda y se clasificaron a la siguiente fase del Mundial de hockey

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Los Leones están entre las ocho mejores selecciones masculinas del Mundial de hockey. En una gran actuación colectiva, aplastaron 7-1 a Nueva Zelanda en el último partido del Grupo A y avanzaron a la próxima ronda del torneo que se juega en Bélgica y los Países Bajos.

Argentina empezó abajo en el partido por el tanto de Kane Russell en el primer cuarto, pero el conjunto de Lucas Rey se repuso y empató las acciones de la mano de Tomás Domene, su goleador y una de las figuras del combinado nacional, de penal. Bautista Capurro anotó el 2-1 antes del final de la primera mitad antes del aluvión de festejos para los argentinos en la segunda parte del encuentro que se disputó en el Wagener Stadium, de Amsterdam.

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Fue en el tercer cuarto cuando Los Leones mostraron su mejor versión. Primero, Domene marcó un golazo de córner corto que fue directo a la red. Al poco tiempo, otra vez desde la misma jugada, Argentina presentó una acción preparada que terminó con la definición de Tadeo Marcucci para el 4-1. Y en los últimos 15 minutos llegaron los restantes cuatro goles para decorar el resultado.

El que festejó primero fue Nicolás Keenan, que de revés superó al arquero neozelandés para llegar al quinto tanto para los de Rey. Luego de eso, el seleccionado de Oceanía sacó al arquero y Argentino lo aprovechó para sumar otros dos goles de la mano de Capurro y Domene, que terminó el duelo final de la fase de grupos como el goleador con tres tantos.

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Los Leones golearon 7-1 y clasificaron a la segunda ronda del Mundial de hockey

Con este resultado, Los Leones sumaron 6 puntos en una zona que dominó Países Bajos, que ganó los tres partidos. Con el nuevo formato del torneo, en donde los ocho clasificados se reunirán en dos nuevas zonas de cuatro equipos cada una, el combinado argentino avanzarán con cero unidades, ya que se contabiliza el resultado en el duelo entre los que pasaron de ronda. El sábado a las 14 (hora argentina), Los Leones jugarán ante Inglaterra, que terminó en el primer puesto del Grupo D. El lunes, a las 9.45, será el turno de enfrentar a la India (2° lugar de la misma zona).

El equipo que dirige Lucas Rey había debutado en la Copa del Mundo con una goleada 3-0 ante Japón con goles de Lucas Toscani, Lucio Méndez Pin y Maico Casella. Luego de eso, cayeron 3-1 ante el seleccionado neerlandés, lo que los obligó a no perder contra Nueva Zelanda para meterse en el selecto grupo de los mejores de la Copa del Mundo de hockey.

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El seleccionado argentino llegó al Mundial en el 7° puesto del ranking y después de haber finalizado quintos en la FIH Hockey Pro League 2025/26. Durante la competencia consiguió triunfos destacados ante Países Bajos, Australia, Pakistán e India. Obtuvieron su clasificación al consagrarse campeones de la Copa Panamericana de Montevideo 2025, donde completaron aquel certamen con cinco victorias, 47 goles convertidos y solamente uno recibido.

Esta es la 15° participación mundialista del seleccionado argentino masculino. Su mejor actuación se produjo en La Haya 2014, cuando obtuvo la medalla de bronce. Además, Los Leones buscarán volver a ocupar un lugar entre las principales potencias del hockey internacional, una década después de la histórica medalla de oro conseguida en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

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Argentina 7-1 Nueva Zelanda

Los Leones: Tomás Santiago; Matías Andreotti, Nicolás Cicileo, Nicolás Della Torre; Tadeo Marcucci, Matías Rey, Thomas Habif, Nicolás Keenan; Tomás Domene, Lucas Toscani y Bautista Capurro. Suplentes: Nehuén Hernando, Facundo Zárate, Tomás Ruiz, Maico Casella, Martín Ferreiro, Ignacio Ibarra y Lucas Martínez. DT: Lucas Martín Rey.