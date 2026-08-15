La Fórmula 1 publicó el mapa de pilotos para el 2027 con 14 butacas vacías y sólo tres duplas confirmadas: la danza de rumores

Sólo tres equipos tienen a su alineación con contrato vigente para la temporada 2027 de la Fórmula 1 (Foto: @F1)

Guardar

Ferrari, McLaren y Cadillac son los únicos tres equipos de la Fórmula 1 que tienen a su dupla con contrato vigente de cara al 2027. Eso se desprende tras la difusión del mapa de pilotos que compartió la Máxima este sábado, donde además sumó a Max Verstappen y Pierre Gasly como los otros dos confirmados para la próxima temporada.

Si bien en algunos casos se trata simplemente de un tema contractual, lo cierto es que a día de hoy hay 14 butacas que no tienen propietarios oficiales con Mercedes, Racing Bulls, Audi, Williams, Haas y Aston Martin con ambos puestos disponibles.

PUBLICIDAD

La fecha elegida para publicar este mapa no es casualidad: la F1 transita por el parate de verano y la Silly Season que dispara los rumores de cambios de equipos. En este contexto, hay que remarcar que los anuncios oficiales de los contratos de Lando Norris, Oscar Piastri, Sergio Pérez, Valtteri Bottas, Lewis Hamilton y Charles Leclerc expresaron que eran vínculos “multianuales” sin dar mayores detalles, mientras que Pierre Gasly firmó con Alpine hasta 2028 y Max Verstappen hizo lo propio con Red Bull Racing también hasta 2028.

Si bien Verstappen tiene contrato vigente hasta 2028, existen rumores de que podría activar una cláusula de salida por bajo rendimiento del monoplaza (Foto: Reuters/Suzanne Plunkett)

En este marco, Flavio Briatore evitó hablar de cambios de pilotos en Alpine en una nota que brindó días atrás, aunque –según pudo saber Infobae– está encaminada la continuidad de Franco Colapinto como compañero de Gasly en la próxima temporada si no hay ninguna sorpresa en las semanas que restan hasta el reinicio en el Gran Premio de Países Bajos.

PUBLICIDAD

En cuanto a Red Bull Racing, según datos del medio francés Sportune, Isack Hadjar tiene un contrato firmado de “1+1″. Es decir, garantizado el 2026 y la opción de renovar al 2027 por lo que es de esperar que si el joven piloto sostiene su rendimiento siga en la butaca del energizante el año que viene. Aunque la pregunta que más se hacen en ese equipo actualmente está en saber qué hará Verstappen.

Antonelli, que cumplirá 20 años, lidera el Campeonato de Pilotos con 219 unidades. Su compañero, Russell, figura tercero con 160 puntos (Foto: Reuters/Andrew Boyers)

De todos modos, el foco está puesto sin dudas en Mercedes, mientras George Russell y Andrea Kimi Antonelli compiten cada vez más en pista. “No queremos cambiar las cosas. También se lo hemos dicho a George, y creo que es una buena alineación para nosotros. Estoy muy contento con los dos”, llegó a decir Toto Wolff a fines de junio, aunque por ahora no aparecieron las confirmaciones y mientras tanto sigue coqueteando con la chance de fichar a Verstappen.

PUBLICIDAD

Mientras suenan rumores sobre Sainz en Audi, Bortoleto aseguró que tiene cerrada su continuidad y Hülkenberg evitó dar definiciones (Foto: Reuters/Mark Peterson)

En los asientos de Audi, a falta que sea oficial, Gabriel Bortoleto adelantó ante el medio Motorsport que no hay dudas sobre su continuidad: “Tengo un contrato a largo plazo con Audi. Ya lo he dicho: estaré con Audi el año que viene, y no solo el año que viene, sino también los años siguientes. Este es un proyecto a largo plazo”. Su compañero, Nico Hülkenberg, fue consultado días atrás en el periódico alemán Bild por su continuidad en 2027 y lanzó un “nunca digas nunca”, antes de exponer: “Es demasiado pronto para pensar en eso. Vivo el aquí y ahora, voy año a año. Mientras me divierta, los tiempos sean buenos y el equipo me quiera, seguiré pilotando para Audi. Me imagino que esto seguirá así durante un tiempo”.

La situación en Williams, con un auto que tuvo un rendimiento inesperadamente malo, tiene a Carlos Sainz en el foco de atención. Con Audi señalado como uno de los interesados por su contratación, el diario Marca aclaró que el corredor español continúa negociando su permanencia en Williams y por ahora “se centra exclusivamente” en seguir con esta escudería aunque un contrato de F1 tiene muchas aristas: la extensión sería por un año. Del otro lado del boxes, Alex Albon firmó en 2024 una renovación por “varios años” y, aunque no figura como confirmado para la próxima temporada, tampoco es parte de rumores sobre una salida o cambio de equipo por lo que todo hace pensar en que seguirá como titular.

PUBLICIDAD

Sainz es uno de los protagonistas de los rumores en este parate: negocia su continuidad en Williams, aunque no se descarta que pase a otro equipo. Albon, por lo pronto, seguiría en Grove (Foto: Reuters/Rula Rouhana)

Aston Martin está más centrado en encontrar posibilidades de mejoras tras el decepcionante nivel del inicio del calendario que en hablar de su dupla de pilotos. A la espera de lo que lleve a cabo el team en el reinicio en Zandvoort, el diario español Marca aseguró que la semana de regreso de la actividad en Países Bajos será clave para saber qué sucederá con Fernando Alonso: ¿renueva por una cifra millonaria, se retira o cambia de equipo? Sobre Lance Stroll, hijo del propietario, no hay mayores datos que los conocidos en la renovación anunciada en 2024 que indicaba que seguiría en “2025 y más allá”.

En cuanto a la situación de Haas, la primera mirada está colocada sobre Ollie Bearman. El corredor británico es parte de la Academia Ferrari y fue cedido al equipo de raíces norteamericanas. Sin chances en el horizonte de dar el salto al Cavallino Rampante, aclaró hace dos semanas que su permanencia “en Haas por un tiempo no es algo malo” y reconoció que tenía “mucho que aprender en este equipo”. En ese tono, se espera verlo otro año más. La contrapartida está de la vereda de enfrente con Esteban Ocon. Las versiones indican que el brasileño Rafael Camara, campeón de F3 el año pasado, que pelea el título en F2 y que es parte de la Academia Ferrari, es uno de los candidatos a reemplazarlo. El campeón 2025 de la F2, Leonardo Fornaroli, es otro de los que suena para quitarle su butaca. El jefe del equipo Ayao Komatsu aclaró que respaldan a Ocon y planteó: “Rafa está haciendo un buen trabajo, pero no es que Ferrari nos esté presionando para que lo contratemos ni nada por el estilo. Elegimos a los pilotos en función de su rendimiento”.

PUBLICIDAD

Bearman continuaría en Haas, pero Ocon está en la mira con Rafa Camara como uno de los candidatos a subir a su butaca (Foto: Reuterds/Lucas Peltier-Imagn Images=

Finalmente, el cuadro de Racing Bulls –como es costumbre– está atado al panorama del equipo principal Red Bull Racing. Liam Lawson aseguró “no tener idea” de su futuro y aceptó que las charlas sobre su situación debían darse durante este parón de verano, mientras el búlgaro Nikola Tsolov, líder del campeonato de F2, es mencionado en Europa como “el próximo en la línea de sucesión” habitual de ese equipo que promociona constantemente rookies. Incluso el otro titular de RB actualmente es el joven de 19 años Arvid Lindblad, uno de los proyectos que más seduce a los directivos, por lo que se espera que continúe. Por lo pronto, Lawson-Tsolov parecen batallar por la otra butaca.

Liam Lawson reconoció no saber qué pasará con su futuro en RB (Foto: Reuters/Marton Monus)

En el caso de los pilotos que sí tienen contrato vigente para 2027, no hay que perder de vista que existen rumores también en torno a Valtteri Bottas y Sergio Checo Pérez en Cadillac. Los informes en Europa plantean que la nueva escudería podría pensar en comenzar la próxima temporada con una dupla nueva, poniendo sobre la mesa al relevo Colton Herta, pero también a Camara y Tsolov, las estrellas de F2. Aunque por el momento son apenas rumores, al igual que las remotas chances de ver a Verstappen lejos de Red Bull o a Oscar Piastri emigrando de McLaren.

PUBLICIDAD