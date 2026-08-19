Revelaron la inesperada causa de la lesión que marginará a Hadjar del GP de Países Bajos de Fórmula 1 y generará una rotación de pilotos

Isack Hadjar se perderá el regreso de la F1 por una lesión (REUTERS/Nacho Doce)

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La lesión de Isack Hadjar obligó a Red Bull a reordenar su alineación en el Gran Premio de los Países Bajos de la Fórmula 1: el francés de 21 años no correrá en Zandvoort, Liam Lawson ocupará su lugar en el equipo principal y Yuki Tsunoda volverá de forma temporal a la parrilla con Racing Bulls, en una maniobra pensada para resguardar al piloto y que pueda acelerar su recuperación para volver a su butaca en la carrera en Monza dentro de dos semanas.

En medio del impacto que generó la noticia en el paddock de la Máxima por la ausencia del joven piloto francés, se abrió un interrogante sobre cómo se produjo la lesión. Según indicó la cadena BBC, “Hadjar se fracturó la muñeca mientras boxeaba”, citó el medio inglés. La resolución, que se dio a 48 horas del comienzo de la actividad en el circuito de Zandvoort, activó un efecto en cadena en toda la estructura de la organización. Es que el neozelandés de 24 años dejará vacante su asiento en la escudería satélite para acompañar a Max Verstappen y ese lugar será para el japonés, que quedó como un comodín de los dos equipos ante una ausencia como la de esta clase.

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Antes del anuncio oficial de la F1, el periodista Erik Van Haren del medio De Telegraaf dio la noticia y publicó que Hadjar se lesionó durante una sesión física en el gimnasio en su preparación para la vuelta a la actividad de la categoría, pero no dio precisiones sobre la razón de la molestia física. “Urgente: Isack Hadjar se perderá el Gran Premio de Países Bajos de este fin de semana debido a una lesión. Liam Lawson lo reemplazará en Red Bull Racing. Esperamos ver a Isack pronto tras una rápida recuperación”, citó la publicación que difundió la Máxima en sus redes oficiales.

Red Bull explicó en un comunicado que la lesión se produjo durante el receso de verano y que impedirá al francés competir en el Gran Premio, pero no hicieron mención a lo que le sucedió al corredor nacido en París que el próximo 28 de septiembre cumplirá 22 años. “Daremos la bienvenida de nuevo a Liam Lawson, quien lo reemplazará en el RB22 este fin de semana. El equipo le desea a Isack una pronta recuperación y agradece a Liam por aceptar el reto con tan poca antelación”.

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Es importante destacar que la sustitución tiene además una carga particular por los antecedentes recientes dentro de la escudería de la bebida energizante. La temporada pasada, Lawson había comenzado como compañero de Verstappen, pero después de solo dos carreras fue enviado a Racing Bulls en un intercambio que permitió a Tsunoda terminar el año en el equipo principal.

Verstappen y Lawson cuando compartieron Red Bull en el inicio del 2025 (REUTERS/Edgar Su)

La estructura eligió a Hadjar como el segundo piloto para Red Bull en esta temporada tras su ascenso y gracias a resultados que consolidaron su lugar. Entre ellos sobresalió el podio de 2025 en Zandvoort, donde terminó tercero, una actuación que reforzó su posición junto al campeón neerlandés. Para Lawson, el circuito donde la F1 volverá a la acción este fin de semana también remite a un punto decisivo de su carrera. Su estreno en la máxima categoría del automovilismo internacional se produjo precisamente allí, hace tres años, cuando reemplazó a Daniel Ricciardo, también ausente por una fractura en la muñeca sufrida ese mismo fin de semana.

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En lo que va del 2026, Hadjar sumó 68 puntos y se ubica en el 8° lugar del Campeonato de Pilotos. Justamente, quien lo reemplazará (Lawson) es el que lo sigue con 43 unidades. El apodado como Mini Prost comenzó en el karting a los siete años. En 2019 debutó en las categorías de monoplazas con la Ginetta Junior Winter Series y luego pasó a la Fórmula 4 Francesa, donde en 2020 logró tres victorias y terminó tercero en el campeonato. En 2021 compitió en la Fórmula Regional Europea (en Mónaco y finalizó quinto), y también en la Fórmula Regional Asiática, donde fue tercero.

En 2022 dio un paso clave para su desembarco en la Máxima cuando se unió a la Red Bull Junior Team y disputó la FIA Fórmula 3 con Hitech Grand Prix. Ganó tres carreras y finalizó cuarto en el campeonato, enfrentando a pilotos como Victor Martins y Oliver Bearman. Ese mismo año compitió también en la F3 Asian Championship, donde acabó en el 3° lugar.

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Su ascenso continuó en 2023 con el salto a la Fórmula 2, primero con Hitech y luego, en 2024, con Campos Racing. En su segunda temporada en la categoría, Hadjar mostró su capacidad conductiva y ganó en Australia, Imola, Silverstone y Spa-Francorchamps, lo que le permitió luchar por título hasta la última carrera frente a Gabriel Bortoleto. Si bien perdió el campeonato por una falla mecánica en la final de Abu Dhabi y fue subcampeón, fue allí donde confirmó su proyección internacional.

En 2023 debutó en una sesión de entrenamientos libres de Fórmula 1 con Alpha Tauri en el Gran Premio de México. Al año siguiente (2024) fue piloto de reserva tanto para Red Bull Racing como para Racing Bulls hasta que la pasada temporada fue confirmado como titular del equipo satélite y su desempeño le permitió llegar a la escudería principal: sumó 51 puntos y logró varias apariciones en Q3 en las clasificaciones, además del histórico podio en los Países Bajos, manejo que le permitió ascender en 2026 como compañero del cuatro veces campeón mundial de F1.

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