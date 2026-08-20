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El video del nacimiento de Renata: la Policía uruguaya difundió el parto de urgencia que atendieron dos efectivos

Dos agentes llegaron a una casa en el oeste de Montevideo y se encontraron que en la cama una mujer acababa de dar a luz. Después llegaron los médicos, y decidieron trasladar a la recién nacida a un hospital pediátrico

Policías uruguayos fueron encomendados por el Centro de de Comando Unificado a un llamado donde una mujer se encontraba próxima a dar a luz (Ministerio del Interior)
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Los policías salieron raudamente tras el llamado de emergencia e ingresaron a una casa del barrio Casavalle, en la periferia de Montevideo, sin mucho tiempo para perder. “Buenas, ¡vamos a tener que hacer algo!”, dijo uno de los efectivos al ingresar al hogar. “¿El bebé está arriba de la madre, verdad?”, preguntó. Arriba de la cama, envuelta en un acolchado rosado, estaba una mujer, que acababa de dar a luz.

Otra mujer que estaba sobre la cama la había asistido en primera instancia y fue la que tranquilizó a los policías: les dijo que el bebé había llorado y que estaba tomando teta. “Bien de bien”, reaccionó el efectivo que llegó con urgencia a esta vivienda del oeste de Montevideo.

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“Ojo el calor, el calor del niño es muy importante”, continuó, según quedó registrado en la filmación que fue difundida por el Ministerio del Interior de Uruguay. Luego, comprobó que había salido la placenta. En el video se escucha que el bebé llora y eso es una buena noticia. “¡Bien madre!”, alentó uno de los policías.

Habitación oscura con cama, sábanas estampadas, persona acostada cubierta por manta roja, otra persona sentada, luz de linterna iluminando una zona
Policías uruguayos asisten a una mujer durante un parto de emergencia en una habitación con poca luz en Montevideo.

Quienes participaron de este operativo fueron los efectivos del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO), desplegados para tareas operativas en el oeste de Montevideo. A ellos les fue encomendada esta tarea que era todo un desafío: el Centro de Comando Unificado les indicó que tenían que responder a un llamado por una mujer que estaba próxima a dar a luz. Era el lunes 17.

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Los policías Sebastián Dos Santos (oficial ayudante) y Martín Andrade (suboficial) llegaron a una vivienda que estaba cerca de la ruta 1 y, al ingresar al domicilio, constataron que el nacimiento “era inminente”, describió el Ministerio del Interior en un comunicado. “De inmediato comenzaron a brindar asistencia a la mujer”, agrega la información oficial.

La madre le puso de nombre a la recién nacida Renata. Las dos se encontraban en un buen estado de salud. Luego de la asistencia primaria de la policía llegaron los equipos médicos de emergencia, que brindaron la primera atención y luego trasladaron a ambas al hospital pediátrico Pereira Rossell.

Los efectivos policiales están entrenados para este tipo de asistencia. A ellos se les enseñan maniobras para actuar ante este tipo de situaciones urgentes y deben basar su comportamiento en tres elementos: la tranquilidad, la coordinación y no perder el profesionalismo.

Vista trasera de un coche de policía con luces de emergencia encendidas en una calle oscura y húmeda. La luz roja y azul ilumina una pared
Un vehículo policial uruguayo transita una calle oscura durante un parto de emergencia asistido por agentes en Montevideo.

El nacimiento de Milagros

A principios de mes, el Ministerio del Interior había informado de la asistencia de otra bebé, Milagros, por la asistencia de la policía, como consignó entonces Infobae.

Todo ocurrió a las dos de la mañana, en la zona de Luis Batlle Berres y la ruta 5, en el acceso norte de Montevideo. La mujer dio a luz antes de la llegada de los servicios médicos y estos policías debieron asistir. Quienes participaron de este operativo especial fueron el cabo Samuel Suárez, la agente Camila Repetto, el agente Richard Méndez y el sargento Miguel Tejeira.

Milagros nació en Uruguay con el apoyo de policías y luego fue trasladada a un centro de salud junto a su mamá (MInisterio del Interior)

Los funcionarios fueron derivados hasta este lugar tras recibir un llamado que alertaba sobre una mujer en trabajo de parto. Cuando llegaron vieron que el nacimiento era inminente y que no era posible esperar la asistencia médica. Fue entonces que decidieron actuar para asistir a la madre.

Como resultado de la intervención policial nació una niña, a quien su madre decidió llamar Milagros. Tras el nacimiento, los efectivos comprobaron que la bebé respirara con normalidad, realizaron el pinzamiento y corte del cordón umbilical y la abrigaron, manteniéndola en todo momento junto a su madre hasta la llegada del apoyo, informó el Ministerio del Interior en un comunicado.

“Los dos tenían muy buen estado de salud. La bebé gracias a Dios salió sanita”, celebró Repetto, que vivió por primera vez una experiencia así. “Fue formidable, muy satisfactoria”, contó.

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