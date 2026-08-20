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Especialista salvadoreño alerta sobre incremento de síntomas de Covid-19 en el sector privado

El aumento de pacientes con fiebre, tos y malestar en clínicas privadas coincide con reportes oficiales de más de cinco mil casos de infecciones respiratorias en lo que va del año

FILE PHOTO: The word "COVID-19" is reflected in a drop on a syringe needle in this illustration taken November 9, 2020. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
FILE PHOTO: The word "COVID-19" is reflected in a drop on a syringe needle in this illustration taken November 9, 2020. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
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En las últimas semanas se han registrado un incremento de casos de Covid-19 atendidos en el sector privado, según declaraciones de médicos especialistas en el territorio salvadoreño que advierten el virus podría estar retomando fuerza entre la población, por lo que han recalcado un llamado a la población para reforzar las medidas de seguridad sanitaria.

Durante una entrevista transmitida en radio, el infectólogo Jorge Panameño expuso que, en el sector privado, se observa un aumento de personas que presentan cuadros clínicos semejantes a los de Covid-19. El especialista explicó que este comportamiento ha surgido en paralelo a otras infecciones respiratorias que circulan en el país, complicando la identificación precisa de cada patología. La ausencia de pruebas diagnósticas masivas dificulta distinguir con certeza entre Covid-19 y otras enfermedades respiratorias agudas.

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Entre los síntomas de alerta que predominan en los casos sospechosos de Covid-19, Panameño señaló:

  • Fiebre persistente
  • Tos seca Dolor de garganta
  • Congestión nasal
  • Dolor de cabeza
  • Dolor muscular o articular
  • Fatiga extrema
  • Pérdida del olfato o del gusto
Un sanitario toma una muestra de saliva (Magnific)
Un sanitario toma una muestra de saliva (Magnific)

En este contexto, los reportes oficiales del Ministerio de Salud (Minsal) indican que, hasta el 1° de agosto de 2026, solamente se han confirmado dos casos de Covid-19 mediante pruebas de laboratorio a nivel nacional. Sin embargo, la institución reconoce la posibilidad de que existan más casos no detectados, ya que la sintomatología puede confundirse con otras infecciones respiratorias.

Según datos del Minsal, en lo que va del año se han atendido 5,930 casos de infecciones respiratorias agudas (IRAS) en el país, con el 61.5% de los casos correspondientes a menores de nueve años.

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Los datos publicados por el ministerio indican que el 99% de los pacientes con IRAS ha requerido atención hospitalaria, mientras que la letalidad asociada a estas infecciones asciende a 3.60%. A pesar de la magnitud de estos registros, las autoridades sostienen que la situación permanece en una zona controlada y que 17 de los 44 municipios analizados presentan un nivel de “moderada afectación”.

El infectólogo advirtió que la falta de diferenciación clínica y de pruebas específicas puede ocasionar un subregistro de casos de Covid-19 ya que muchos pacientes pueden ser atendidos bajo el diagnóstico general de infecciones respiratorias agudas. “Cualquier proceso respiratorio acompañado de fiebre y malestar puede ser Covid”, expresó Panameño durante la entrevista, reiterando la importancia de no minimizar los síntomas y buscar atención médica oportuna.

Una persona con guantes médicos azules sostiene un vial de la vacuna COVID-19 mientras una jeringa con líquido transparente se inserta en él
Las autoridades sanitarias recomiendan aislamiento, uso de mascarilla y actualización de vacunas ante la sospecha de infección por Cicada. (Reuters)

La información oficial también destaca la presión que enfrentan los servicios de salud pediátrica, ante la alta proporción de menores de edad afectados por infecciones respiratorias. No obstante, el boletín epidemiológico no especifica cuántos de estos casos corresponden a contagios por coronavirus.

El Ministerio de Salud ha reiterado que la vigilancia epidemiológica y la capacidad hospitalaria siguen siendo claves para controlar la propagación de infecciones respiratorias en el país. Mientras tanto, especialistas del sector privado insisten en la importancia de prestar atención a los síntomas y de mantener la alerta ante cualquier signo compatible con Covid-19, especialmente ante la falta de pruebas diagnósticas amplias en el territorio salvadoreño.

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