Colapinto confirmó que sólo el coche de Gasly tendrá las mejoras en el GP de Países Bajos: “Esperemos que funcione”

Alpine probará mejoras en el auto de Pierre Gasly. Franco Colapinto deberá esperar a Monza

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El Gran Premio de los Países Bajos llega con novedades clave para la escudería Alpine, pero no todos sus pilotos accederán a los beneficios de las actualizaciones técnicas. Franco Colapinto confirmó que no dispondrá del paquete de mejoras en Zandvoort, privilegio que en esta fecha solo tendrá su compañero Pierre Gasly.

En las últimas horas, el director de Alpine, Steve Nielsen, había anticipado que la escudería presentaría un paquete de actualizaciones durante el fin de semana neerlandés, en un intento por revertir la caída de rendimiento que relegó al equipo al sexto puesto del campeonato de constructores. “Ahora nuestro enfoque está completamente centrado en correr este fin de semana en Zandvoort mientras reanudamos la temporada. Hemos dicho muchas veces que estamos en una estrecha lucha por el campeonato y si somos capaces de aportar rendimiento a nuestro coche podremos lograr nuestro objetivo a finales de año”, destacó.

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Las mejoras llegan tras semanas de trabajo intenso en la fábrica de Enstone. El parón veraniego se utilizó para realizar labores de mantenimiento y preparar la llegada de piezas nuevas, aunque el equipo no detalló públicamente cuáles son los componentes específicos que se incorporarán. Según informó The Race, Alpine no ha detallado públicamente los componentes específicos del paquete, aunque los problemas identificados durante la primera parte del año apuntan a un desequilibrio aerodinámico, con una parte trasera inestable en la entrada a curvas, tracción deficiente y subviraje en el punto medio de las curvas.

A pesar de la expectativa por el estreno del paquete, Colapinto reveló el jueves en los Países Bajos que solo el monoplaza de Gasly contará con la actualización, mientras que él deberá esperar hasta el próximo Gran Premio de Italia en Monza para acceder a las mejoras. “Ayer estaba pensando exactamente en lo mismo. Me decía: ‘¿Qué es lo que realmente quiero? No lo sé’”, admitió Colapinto ante los medios, según recogió Motorsport.com, al ser consultado sobre si prefería que su compañero lo superara este fin de semana.

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Colapinto deberá maximizar el potencial de su coche en espera de las mejoras prometidas para Monza.

En el simulador de Enstone, Colapinto pudo probar el nuevo paquete y lo calificó como “muy potente”. “En el simulador la actualización parece ser muy potente y, si es así, será muy buena para nosotros. Es cierto que cuanto mayor sea la diferencia en carga aerodinámica que consigamos entre ambos coches, mejor será para nosotros. Eso no tiene ningún misterio, porque puede ser bastante bueno para la última parte del año”, señaló el argentino. “Por el momento, se ve bien en el simulador y los datos indican que es una mejora muy fuerte y muy grande, así que esperamos poder dar los pasos que necesitamos para luchar contra los Racing Bulls y, ojalá, estar por delante de ellos”.

El plan original de Alpine era estrenar las piezas en Monza para ambos autos, pero el esfuerzo de la fábrica permitió adelantar la llegada, aunque solo haya disponibilidad para uno de los monoplazas. “La fábrica ha trabajado realmente muy duro. Era una actualización que estaba prevista para llegar a Monza y para ambos coches, pero llegó aquí antes de lo esperado, lo cual ya es algo bueno. Por desgracia, solo está disponible para un coche, pero esperemos que funcione y que demuestre que podemos luchar más adelante en la parrilla durante la última parte del año”, reveló Colapinto.

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El argentino suma 19 puntos en la temporada y es el tercer piloto con más vueltas completadas en 2026. Sus mejores actuaciones llegaron con un séptimo puesto en Miami y un sexto en Canadá. El futuro del piloto parece encaminado a la continuidad dentro de Alpine, con un acuerdo avanzado para la próxima temporada, de acuerdo a lo publicado por Infobae el 25 de julio.

La decisión de otorgar las actualizaciones solo a Gasly responde a la disponibilidad limitada de piezas y a la urgencia de recoger datos en condiciones reales de carrera. El equipo evaluará el comportamiento de las mejoras en la única sesión de práctica libre del viernes, antes de la clasificación para la carrera sprint, lo que acorta el margen de análisis y obliga a aprovechar cada minuto en pista.

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Pierre Gasly se refirió a las mejoras que tendrá Alpine en Países Bajos

Pierre Gasly, por su parte, manifestó ante los medios: “Las últimas carreras antes del receso de verano fueron definitivamente más complicadas en términos de rendimiento general, y creo que nuestro plan de desarrollo se retrasó ligeramente en comparación con los otros equipos contra los que estamos luchando. Así que, con suerte, después de este fin de semana, creo que será importante para nosotros conseguir ese rendimiento que nos permita estar al frente de esa batalla. Y sí, los datos, las simulaciones, etcétera, parecían prometedores”. No obstante, advirtió: “Pero, obviamente, tendremos que confirmarlo este fin de semana, en un fin de semana con carrera sprint, lo que no va a ser fácil, especialmente teniendo en cuenta las condiciones. Así que, con suerte, para Monza sabremos más. Y sí, tengo ganas de probar estas nuevas piezas”.

El corredor francés confía en que las novedades técnicas que Alpine presentará en Zandvoort ayuden a la escudería a resolver las dificultades que afectaron al auto en la primera parte de la temporada y a volver a pelear en la zona media de la Fórmula 1. “Tenemos un par de problemas. Algunos aparecieron durante la parte intermedia de esa primera mitad de la temporada. Creo que, en general, si miramos las últimas carreras, simplemente nos falta ritmo prácticamente en todo tipo de curvas”, comentó.

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“Obviamente, es el inicio de una nueva reglamentación y hay mucho potencial por desbloquear. Como dije, con nuestro plan de desarrollo simplemente hemos tardado un poco más que algunos otros. Al mismo tiempo, estas piezas estaban previstas para llegar en Monza”, explicó. Y luego, añadió: “El equipo hizo un buen trabajo al lograr traer aquí, a Zandvoort, un juego de estas piezas. Y sí, tenemos bastantes cosas que solucionar, porque la diferencia a principios de año era mucho menor de lo que ha sido recientemente. Así que, con suerte, esto definitivamente nos acercará”.

Con Alpine en el sexto puesto del campeonato de constructores, a cinco puntos de Racing Bulls, el rendimiento en Zandvoort será determinante para las aspiraciones de la escudería. El equipo buscará recortar la distancia y consolidarse en la parte media de la tabla, mientras que Colapinto deberá maximizar el potencial de su coche en espera de las mejoras prometidas para Monza.

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