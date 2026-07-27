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La escandalosa secuencia de la expulsión a Enzo Pérez: reclamo, gesto y protesta cara a cara con el cuarto árbitro

El volante de Deportivo Maipú, de 40 años, vio la roja por hacer señas de “robo” en la caída ante Gimnasia y Tiro por la Primera Nacional

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La escandalosa expulsión de Enzo Pérez

Enzo Pérez terminó expulsado, se retiró del campo insultándose con todos y Deportivo Maipú perdió 1 a 0 ante Gimnasia y Tiro en el Gigante del Norte de Salta, en un partido que se definió en un tramo final cargado de polémica arbitral. El resultado corresponde a la fecha 22 de la Zona B de la Primera Nacional 2026.

El primer tiempo fue parejo y sin situaciones de peso para ninguno de los dos equipos. La única llegada clara del Cruzado fue un cabezazo fallido de Áaron Agüero en el área tras un centro de Lucas Faggioli. El 0 a 0 del descanso reflejó lo que se vio en el campo.

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Todo se descarriló pasados los 70 minutos del complemento. El árbitro Gastón Monzón Brizuela cobró un penal para Gimnasia y Tiro tras una falta de Nicolás Fernández sobre Walter Montoya. Lautaro Gordillo ejecutó el remate, pero el arquero Nahuel Galardi lo contuvo. El asistente levantó la bandera por adelantamiento del guardameta sobre la línea de gol y el juez ordenó repetir la ejecución. La decisión desató una airada protesta del plantel mendocino.

La secuencia escandalosa de Enzo Pérez
La secuencia escandalosa de Enzo Pérez

En medio de los reclamos, Matías Viguet y Pérez fueron expulsados por doble amonestación. El ex River Plate y Estudiantes de La Plata se plantó frente a Monzón Brizuela para protestar y, cuando parecía retirarse, realizó un gesto de “robo” que terminó de sellar su expulsión. Lejos de calmarse, salió del campo hacia donde se encontraba el cuarto árbitro y quedó cara a cara: le reclamó con vehemencia, al punto de que algunos compañeros e integrantes del cuerpo técnico debieron intervenir para separarlo y calmarlo. Pérez se marchó insultándose con todo el mundo, una actitud que lo expone a una fuerte sanción.

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Recién a los 79 minutos, Gordillo volvió a hacerse cargo del penal y esta vez no falló: convirtió el único gol del partido y le dio los tres puntos al Albo. Con dos hombres menos, el equipo del técnico Mariano Echeverría no encontró vías para revertir la situación y se fue de Salta con las manos vacías.

La derrota golpea a Pérez en un momento especial: el mediocampista de 40 años había regresado hace apenas unas semanas a Deportivo Maipú, el club donde inició su carrera profesional, tras rescindir su contrato con Argentinos Juniors. En su vuelta debutó como titular en el empate sin goles ante San Martín de Tucumán, y repitió en el once inicial en Salta, aunque no pudo completar el partido.

Este fue el partido número 741 del volante en su carrera a nivel clubes y la séptima expulsión que recibe. Además, lleva anotados 39 goles: 6 en River, 18 en Estudiantes de La Plata, 10 en Benfica y 5 en Godoy Cruz. En Valencia, Argentinos Juniors y Maipú no marcó.

El resultado dejó a Maipú en la octava posición de la Zona B con 29 puntos, apenas uno más que Gimnasia y Tiro, que todavía tiene un partido pendiente. El próximo domingo 2 de agosto, el Cruzado recibirá a Atlanta en el estadio Omar Higinio Sperdutti.

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