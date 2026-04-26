La exhibición de Franco Colapinto a bordo de un Alpine de Fórmula 1 por las calles de Buenos Aires: todo lo que hay que saber

A qué hora saldrá Colapinto:
La primera vuelta será a las 12:45, conduciendo un Lotus E20 de 2012. A las 14:30 llegará el turno de la réplica del Mercedes-Benz W196. Luego, a las 15:15, volverá al volante del Lotus, siendo este el último giro con auto de Fórmula 1 antes de trasladarse, a las 15:55, en un bus descapotable. Se espera que cada salida tenga una duración aproximada de 20 minutos.
La previa del evento Road Show to BA 2026 transformó el sábado de Franco Colapinto en una jornada de celebración privada y camaradería, mientras el ambiente en las calles de Buenos Aires se carga de entusiasmo ante la inminente exhibición del piloto argentino, que girará a bordo de un monoplaza de Fórmula 1.
Dónde ver la exhibición de Franco Colapinto:
La TV del evento para la Argentina estará a cargo de ESPN a través de la plataforma Disney+. La transmisión oficial comenzará a las 12. La jornada también tendrá la presencia de delegados oficiales de la Fórmula 1 y de Sky Sports, una de las cadenas más importantes de Europa, y que tiene los derechos de transmisión en el Reino Unido.
Bienvenidos al minuto a minuto de la exhibición de Franco Colapinto a bordo de un Fórmula 1 en las calles de Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires. Se espera una multitud para ver el “Road Show to BA 2026″ con la presencia del piloto argentino de Alpine.