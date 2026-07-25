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River Plate hará su debut en el Torneo Clausura ante Barracas Central en el Monumental: hora, TV y formaciones

El Millonario iniciará su camino en el certamen local ante el Guapo. Desde las 19.15, por TNT Sports

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Horarios del partido: 19:15 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 18:15 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 17:15 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 16:15 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 00:15 del 26 de julio (España).

Televisación: el partido se podrá ver a través del pack fútbol en el canal TNT Sports

10:01 hsHoy

¿Cómo llega River Plate?

El Millonario, que fue uno de los equipos que más ruido hizo en la ventana de transferencias, no inicio de la mejor manera el semestre al ser eliminado de la Copa Argentina a manos de Aldosivi por 3 a 1 en el Padre Martearena de Salta.

09:41 hsHoy

Probables formaciones:

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Juan Cruz Meza, Tomás Galván; Facundo Colidio y Rafael Santos Borré o Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

Barracas Central: Marcelo Miño; Damián Martínez, Kevin Jappert, Jonathan Rak, Nicolás Demartini, Rodrigo Insua; Dardo Miloc, Iván Tapia, Tomás Porra; Norberto Briasco y Gonzalo Morales. DT: Damián Ayude.

09:15 hsHoy

El Millonario y el Guapo se verán las caras este sábado 25 de julio, desde las 19.15, en el estadio Monumental. El árbitro principal será Nazareno Arasa, mientras que sus asistentes serán Juan Mamani y Maximiliano Castelli. El encargado del VAR Pablo Echavarría y el del AVAR será Mariana De Almeida.

09:00 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre River Plate y Barracas Central por la primera fecha del Torneo Clausura.

Previa River Plate vs Barracas Central
River Plate enfrentará a Barracas Central, por la primera jornada del Torneo Clausura

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