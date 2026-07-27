El duro discurso de Arruabarrena tras la goleada que Boca sufrió ante Riestra: “Este mazazo fue un baño de realidad”

La derrota de Boca Juniors frente a Deportivo Riestra por 3-0 generó un impacto inmediato en el plantel y en el entorno xeneize. En su retorno al banco de suplentes para un nuevo ciclo como entrenador, Rodolfo Vasco Arruabarrena enfrentó su debut en el Torneo Clausura con un resultado adverso que dejó al descubierto varias preocupaciones.

El técnico no tardó en asumir la responsabilidad por el resultado. “El principal responsable soy yo y trabajaré para el partido de Chile y que podamos conseguir el resultado que necesitamos”, expresó Arruabarrena, dejando claro que su enfoque ya está puesto en el próximo desafío internacional ante O’Higgins. El técnico subrayó: “Sé los jugadores que tengo, no voy a cambiar mis convicciones y mis ideas”.

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Arruabarrena fue contundente al analizar los errores cometidos por su equipo en la caída. “Fallamos en las tres jugadas del gol”, admitió, y añadió que la falta de reacción tras los golpes sufridos en el primer tiempo fue determinante. El técnico reconoció que “me queda la sensación de que íbamos a jugar 60 minutos más y no íbamos a poder entrarles. Entiendo que los tres palos del primer tiempo pueden incidir en la moral, pero esto es Boca”.

El Vasco también puso el acento en la actitud que espera de sus jugadores, especialmente tras un resultado negativo: “Nos faltó ímpetu para ir a buscarlo, somos Boca y tenemos que buscarlo de cualquier manera”. Según su visión, la pelota fue de la visita en el segundo tiempo, pero no se tradujo en el empuje necesario para revertir el marcador. “En el segundo tiempo tuvimos la pelota, no tuvimos esas ganas, ese ímpetu para ir a buscar”, remarcó, cuestionando la reacción anímica del grupo.

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La autocrítica fue uno de los ejes del discurso de Arruabarrena. El técnico advirtió sobre el peligro de dejarse abatir por esta clase de derrotas: “Preocupa que no sepamos levantarnos de estas derrotas, sería una estupidez que nos haga más daño del que nos hizo esta derrota”. La reflexión apunta a la necesidad de fortalecer el espíritu del grupo y evitar que el traspié inicial marque el rumbo de la temporada.

En relación a la situación anímica del plantel, el entrenador recordó el antecedente reciente de una caída significativa: “Es un buen grupo, ha sufrido hace seis meses un palo duro, pero si sabemos aprender de la experiencia, puede servir mucho”.

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La falta de un delantero centro fue tema de consulta obligada. “Estamos buscando un 9 con el presidente, pero la derrota no tiene que ver con que faltó un delantero”, aclaró el técnico, desligando la ausencia de un referente de área como causa directa del resultado. La búsqueda de refuerzos sigue en marcha y David Romero (Tigre) es el apuntado en ofensiva, pero Arruabarrena se mostró firme en su convicción de que los errores cometidos trascienden la cuestión de nombres y refuerzos.

El entrenador fue categórico al referirse a la exigencia que implica Boca Juniors: “No podemos repetir estos errores. Estamos en Boca y no podemos tener un partido como el que tuvimos hoy”. Además, Arruabarrena remarcó que “este mazazo fue un baño de realidad”. La autocrítica y la autodefinición del partido como un llamado de atención marcan el tono de su análisis: “Ojalá estos partidos nos sirva para el futuro”.

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El técnico apuntó a los próximos compromisos y a recomponerse tras el debut (Foto: FOTOBAIRES)

El próximo compromiso del equipo será el jueves ante O’Higgins de Chile, un rival complicado y en condición de visitante. La ida, por los playoffs de la Copa Sudamericana, terminó con triunfo 1-0. El entrenador ya piensa en ese duelo como una oportunidad para revertir la imagen mostrada en el debut. “Importa que nos duela, pero tenemos que jugar con O’Higgins, un equipo difícil, en un campo difícil y tenemos que seguir”, sostuvo.

Arruabarrena asumió la responsabilidad y planteó la necesidad de “mejorar y trabajar” para superar el golpe recibido. “No me gusta perder y menos de la manera que se perdió, es un golpe duro, pero entiendo que tenemos que mejorar y trabajar, es la única manera de salir de este golpe, estamos en deuda y las oportunidades hay que aprovecharlas”, concluyó el técnico.

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