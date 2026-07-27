Deportes

El duro discurso de Arruabarrena tras la goleada que Boca sufrió ante Riestra: “Este mazazo fue un baño de realidad”

El técnico se declaró como “máximo responsable” del debut en el Torneo Clausura. “Nos faltó ímpetu para ir a buscarlo, somos Boca y tenemos que buscarlo de cualquier manera”, sentenció

Guardar
Google icon

La derrota de Boca Juniors frente a Deportivo Riestra por 3-0 generó un impacto inmediato en el plantel y en el entorno xeneize. En su retorno al banco de suplentes para un nuevo ciclo como entrenador, Rodolfo Vasco Arruabarrena enfrentó su debut en el Torneo Clausura con un resultado adverso que dejó al descubierto varias preocupaciones.

El técnico no tardó en asumir la responsabilidad por el resultado. “El principal responsable soy yo y trabajaré para el partido de Chile y que podamos conseguir el resultado que necesitamos”, expresó Arruabarrena, dejando claro que su enfoque ya está puesto en el próximo desafío internacional ante O’Higgins. El técnico subrayó: “Sé los jugadores que tengo, no voy a cambiar mis convicciones y mis ideas”.

PUBLICIDAD

Arruabarrena fue contundente al analizar los errores cometidos por su equipo en la caída. “Fallamos en las tres jugadas del gol”, admitió, y añadió que la falta de reacción tras los golpes sufridos en el primer tiempo fue determinante. El técnico reconoció que “me queda la sensación de que íbamos a jugar 60 minutos más y no íbamos a poder entrarles. Entiendo que los tres palos del primer tiempo pueden incidir en la moral, pero esto es Boca”.

El Vasco también puso el acento en la actitud que espera de sus jugadores, especialmente tras un resultado negativo: “Nos faltó ímpetu para ir a buscarlo, somos Boca y tenemos que buscarlo de cualquier manera”. Según su visión, la pelota fue de la visita en el segundo tiempo, pero no se tradujo en el empuje necesario para revertir el marcador. “En el segundo tiempo tuvimos la pelota, no tuvimos esas ganas, ese ímpetu para ir a buscar”, remarcó, cuestionando la reacción anímica del grupo.

PUBLICIDAD

La autocrítica fue uno de los ejes del discurso de Arruabarrena. El técnico advirtió sobre el peligro de dejarse abatir por esta clase de derrotas: “Preocupa que no sepamos levantarnos de estas derrotas, sería una estupidez que nos haga más daño del que nos hizo esta derrota”. La reflexión apunta a la necesidad de fortalecer el espíritu del grupo y evitar que el traspié inicial marque el rumbo de la temporada.

En relación a la situación anímica del plantel, el entrenador recordó el antecedente reciente de una caída significativa: “Es un buen grupo, ha sufrido hace seis meses un palo duro, pero si sabemos aprender de la experiencia, puede servir mucho”.

La falta de un delantero centro fue tema de consulta obligada. “Estamos buscando un 9 con el presidente, pero la derrota no tiene que ver con que faltó un delantero”, aclaró el técnico, desligando la ausencia de un referente de área como causa directa del resultado. La búsqueda de refuerzos sigue en marcha y David Romero (Tigre) es el apuntado en ofensiva, pero Arruabarrena se mostró firme en su convicción de que los errores cometidos trascienden la cuestión de nombres y refuerzos.

El entrenador fue categórico al referirse a la exigencia que implica Boca Juniors: “No podemos repetir estos errores. Estamos en Boca y no podemos tener un partido como el que tuvimos hoy”. Además, Arruabarrena remarcó que “este mazazo fue un baño de realidad”. La autocrítica y la autodefinición del partido como un llamado de atención marcan el tono de su análisis: “Ojalá estos partidos nos sirva para el futuro”.

Deportivo Riestra vs Boca Juniors
El técnico apuntó a los próximos compromisos y a recomponerse tras el debut (Foto: FOTOBAIRES)

El próximo compromiso del equipo será el jueves ante O’Higgins de Chile, un rival complicado y en condición de visitante. La ida, por los playoffs de la Copa Sudamericana, terminó con triunfo 1-0. El entrenador ya piensa en ese duelo como una oportunidad para revertir la imagen mostrada en el debut. “Importa que nos duela, pero tenemos que jugar con O’Higgins, un equipo difícil, en un campo difícil y tenemos que seguir”, sostuvo.

Arruabarrena asumió la responsabilidad y planteó la necesidad de “mejorar y trabajar” para superar el golpe recibido. “No me gusta perder y menos de la manera que se perdió, es un golpe duro, pero entiendo que tenemos que mejorar y trabajar, es la única manera de salir de este golpe, estamos en deuda y las oportunidades hay que aprovecharlas”, concluyó el técnico.

Temas Relacionados

Rodolfo ArruabarrenaBoca JuniorsTorneo ClausuraDeportes-Argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La escandalosa secuencia de la expulsión a Enzo Pérez: reclamo, gesto y protesta cara a cara con el cuarto árbitro

El volante de Deportivo Maipú, de 40 años, vio la roja por hacer señas de “robo” en la caída ante Gimnasia y Tiro por la Primera Nacional

La escandalosa secuencia de la expulsión a Enzo Pérez: reclamo, gesto y protesta cara a cara con el cuarto árbitro

Corrida de más de 60 metros y toque de emboquillada: el golazo que cerró el triunfo de Riestra ante Boca y la reacción de Arruabarrena

El tanto llegó a los 38 minutos, tras una espectacular acción de Alexander Díaz, quien firmó el 3-0 por la primera fecha del Torneo Clausura

Corrida de más de 60 metros y toque de emboquillada: el golazo que cerró el triunfo de Riestra ante Boca y la reacción de Arruabarrena

La conmovedora carta de Scaloni a una semana de la caída en la final del Mundial: “Lo siento por no haber podido traer otra Copa”

El entrenador habló de la emoción por las muestras de cariño recibidas y también apuntó contra los que criticaron a la Selección y a los argentinos

La conmovedora carta de Scaloni a una semana de la caída en la final del Mundial: “Lo siento por no haber podido traer otra Copa”

Los mejores memes de la caída por goleada de Boca ante Riestra: del grito para el Puskas al paralelismo con River

El Xeneize debutó en el Torneo Clausura con un duro tropiezo en el Bajo Flores

Los mejores memes de la caída por goleada de Boca ante Riestra: del grito para el Puskas al paralelismo con River

Los dos goles gracias al juego aéreo con los que Deportivo Riestra abrió el marcador contra Boca Juniors

Por la primera fecha del Torneo Clausura, el conjunto local encontró los caminos del arco por una de sus vías preferidas

Los dos goles gracias al juego aéreo con los que Deportivo Riestra abrió el marcador contra Boca Juniors

MALDITOS NERDS

Sniper Dan llega con cientos de trabajos desopilantes y herramientas insólitas usando la mira de un francotirador

Sniper Dan llega con cientos de trabajos desopilantes y herramientas insólitas usando la mira de un francotirador

ReStory permite a jugadores gestionar un taller de reparación en la Japón de 2000, con Atari incluido

Square Enix revoluciona la crianza de monstruos en Dragon Quest Monsters: The Withered World

Sony e Insomniac Games revelan el intenso conflicto mutante en el nuevo trailer de Marvel’s Wolverine

Daybreak y Cold Iron presentan Aliens Fireteam Elite 2: El shooter cooperativo que homenajea a Ellen Ripley

ENTRETENIMIENTO

Usher baja del escenario a una fan tras notar su incomodidad por acercarse demasiado

Usher baja del escenario a una fan tras notar su incomodidad por acercarse demasiado

Así fue el viaje a Italia de Selena Gomez con Benny Blanco por su cumpleaños

Así fue cómo la música de BTS hizo que una mujer aprendiera a controlar su miedo a viajar en avión

‘Resident Evil’: Austin Abrams estuvo cerca de morir en un accidente durante el rodaje de la nueva película

Así terminó el guardarropa de Charlize Theron en una película de Christopher Nolan por el bajo presupuesto

INFOBAE AMÉRICA

Diputada Ángela Aguilar anuncia un proyecto para endurecer las penas por maltrato animal en Costa Rica

Diputada Ángela Aguilar anuncia un proyecto para endurecer las penas por maltrato animal en Costa Rica

Operativo binacional en la frontera entre Panamá y Costa Rica para enfrentar al dengue

Trasladan a 56 presos de alta peligrosidad desde una cárcel de Guatemala para desarticular estructuras criminales

El precio del petróleo se desplomó más de un 5% tras la pausa en los ataques entre Estados Unidos e Irán

Más de 250.000 evacuados y 42.000 hectáreas calcinadas por el incendio que azota al sur de Francia: hay alerta máxima en Burdeos