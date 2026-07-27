Corrida de más de 60 metros y toque de emboquillada: el golazo que cerró el triunfo de Riestra ante Boca y la reacción de Arruabarrena

La jugada individual terminó en una definición por arriba desde afuera del área y dejó al Vasco Arruabarrena con gestos de enojo ante la pasividad defensiva

Deportivo Riestra selló una goleada por 3-0 ante Boca por la primera fecha del Torneo Clausura 2026 y el duelo dejó una imagen contundente: Alexander Díaz cerró el primer tiempo con un gol de antología y expuso las falencias defensivas del equipo de Rodolfo Vasco Arruabarrena. El tanto, convertido a los 38 minutos, fue la culminación de una jugada individual extraordinaria que se gestó tras un córner a favor del Xeneize y terminó en la red contraria.

El grito de Riestra nació en una situación insólita. Boca buscaba descontar mediante un tiro de esquina ejecutado por Alan Velasco. Sin embargo, la defensa local despejó la pelota y cayó en los pies de Díaz, quien se encontraba en el borde de su propia área. El atacante no dudó: inició una carrera de más de 60 metros, superando en velocidad y potencia a Lautaro Blanco, Malcom Braida y Lautaro Di Lollo.

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Mientras avanzaba, Díaz supo mantener la calma. Levantó la cabeza y notó que Álvaro Montero, arquero visitante, estaba adelantado. Desde afuera del área, decidió picar la pelota con precisión, describió una trayectoria perfecta y superó al colombiano, que no alcanzó a reaccionar. Así, selló una acción que rápidamente se convirtió en la jugada más comentada de la jornada.

La escena que siguió al gol resultó reveladora. El banco de Boca quedó inmóvil, mientras Arruabarrena mostró gestos de desaprobación evidentes. El técnico, que vive su segundo ciclo en el club, no ocultó su molestia ante la pasividad defensiva que permitió a Díaz recorrer toda la cancha sin oposición real y sin cortar la acción, al menos con una falta.

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La reacción del Vasco fue inmediata, de pie gesticuló con frustración, señalando a sus dirigidos la falta de reacción. Mientras el conjunto local celebró el tanto con euforia en el Guillermo Laza frente a un equipo que encontraba respuestas.

El desarrollo del encuentro mostró a un Deportivo Riestra eficaz, que supo aprovechar sus oportunidades. Antes del gol de Díaz, el equipo local ya se había adelantado con dos tantos de cabeza. A los siete minutos, Braian Sánchez abrió el marcador tras una pelota parada. Más tarde, a los 23 minutos, Antony Alonso repitió la fórmula y amplió la ventaja, confirmando el dominio en el juego aéreo.

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Alexander Díaz selló la goleada 3-0 una definición de lujo ante Boca (Foto: FOTOBAIRES)

La superioridad de Riestra no solo se reflejó en el marcador, sino también en la actitud. El equipo dirigido por Guillermo Duró presionó alto, generó peligro cada vez que se lo propuso y mostró solidez en el arco con Ignacio Arce. En contraste, Boca no logró plasmar en el campo la tenencia de la pelota, a pesar de registrar el 81 % de posesión. Las llegadas al área rival fueron escasas y el equipo se mostró golpeado anímicamente tras cada golpe local.

El estreno en el Clausura de Arruabarrena en su regreso como entrenador de Boca estuvo lejos de lo esperado. El conjunto visitante no logró traducir la posesión en acciones de peligro y se vio superado ante la contundencia de un rival que supo explotar cada error. Los tres goles recibidos en la primera mitad dejaron en evidencia viejos problemas defensivos y generaron preocupación en el cuerpo técnico.

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Alexander Díaz, de 26 años, formado en San Lorenzo y con pasado en Ferro, se transformó en el personaje de la jornada y ofreció una obra de arte que bien puede pelear por el Premio Puskas, que la FIFA le otorga al mejor gol del año.