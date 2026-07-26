‘Resident Evil’: Austin Abrams estuvo cerca de morir en un accidente durante el rodaje de la nueva película

Una nueva era de maldad. De la mente de Zach Cregger, director de La Hora de la Desaparición y Bárbaro. Mira el nuevo tráiler teaser de Resident Evil: Noche Cero. Filmada para IMAX (Créditos: Sony Pictures)

El director Zach Cregger reveló que Austin Abrams estuvo cerca de sufrir un accidente durante el rodaje de Resident Evil, la nueva adaptación cinematográfica de la popular franquicia de videojuegos que llegará a los cines el próximo 18 de septiembre.

En una entrevista con SlashFilm, el cineasta explicó que uno de los momentos de mayor complejidad técnica ocurrió durante la filmación de una secuencia de acción en la que el personaje interpretado por Abrams huye mientras varios cuerpos caen desde lo alto de edificios como parte de un brote de zombis.

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“Tuvimos que diseñar esta escena en la que él simplemente corre y los cuerpos caen y explotan a su alrededor. Y sabía que no quería hacerlo con efectos visuales porque sentía que se vería demasiado artificial. Entonces, pensé: ‘¿Cómo hacemos esto para que todas estas explosiones sean reales?’”, dijo.

El director de Resident Evil no usó efectos digitales para esta escena de la película. (Captura de video)

La escena, que aparece brevemente en el tráiler, se hizo realidad gracias a la meticulosa coreografía y puesta en escena de la producción, que tuvo en cuenta las “bolsas de sangre del tamaño de un cuerpo” de 68 kilos que caían al suelo desde las grúas situadas sobre él.

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Según Zach Cregger, durante esa filmación uno de los elementos utilizados en el rodaje cayó muy cerca del actor.

“Lo habría matado. Si hubiera dado un paso más a la derecha, habría muerto. [La escena] sale en la película, así que vale la pena. Me quedé bastante atónito”, indicó.

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El director también comentó que la realización del proyecto representó una experiencia de aprendizaje en su trayectoria como cineasta.

“Lo maravilloso de hacer películas es que tienes una escena, una idea genial en la cabeza, y luego cuentas con la ayuda de todo un equipo para materializarla e inmortalizarla en la pantalla”, comentó.

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Zach Cregger destacó la labor de todo el equipo de 'Resident Evil'.

Y añadió: “Se siente un verdadero trabajo en equipo y una gran satisfacción. Estoy muy orgulloso de esta película. Siento que he crecido mucho como cineasta al hacerla”.

La nueva película de Resident Evil está protagonizada por Austin Abrams, quien interpreta a Bryan, un mensajero médico que debe luchar por sobrevivir después de que un aparente brote zombi transforme el entorno que lo rodea.

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La producción está dirigida por Zach Cregger, realizador conocido por Weapons, y también cuenta con las actuaciones de Zach Cherry, Kali Reis y Paul Walter Hauser.

La nueva producción representa la séptima adaptación cinematográfica de Resident Evil desde que la franquicia llegó por primera vez al cine en 2002. La serie de videojuegos, desarrollada originalmente por Capcom, ha dado origen a múltiples películas, series y producciones derivadas a lo largo de más de dos décadas.

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El videojuego de Resident Evil ha derivado en múltiples películas. (Capcom)

En septiembre de 2025, Cregger adelantó en una entrevista con Polygon algunos aspectos de su propuesta para la franquicia. En esa ocasión explicó que su intención era ofrecer una experiencia que reprodujera sensaciones similares a las que experimentan los jugadores durante las entregas de la saga.

De acuerdo con el director, la narrativa de la película busca trasladar a la pantalla elementos característicos de los videojuegos, entre ellos la tensión constante, la exploración y la sensación de vulnerabilidad frente a los peligros que enfrenta el protagonista.

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