Deportes

Radiografía de la carrera de Colapinto en el GP de Miami de F1: llegó a estar cuarto y redondeó su mejor desempeño en Alpine

El argentino fue octavo e igualó su mejor resultado en la Máxima. Superó a Pierre Gasly en todo el fin de semana. Fue el piloto más destacado después de los cuatro equipos más fuertes

Guardar

*El caótico inicio en Miami

Franco Colapinto se destacó en el Gran Premio de Miami de Fórmula 1 por la cuarta fecha de la temporada. El piloto argentino de 22 años cumplió con su mejor carrera en Alpine y terminó octavo. Igualó su mejor resultado en la Máxima y fue superior a su compañero de equipo, el experimentado Pierre Gasly.

PUBLICIDAD

Motivado por la visita de Lionel Messi y su segundo encuentro con el crack rosarino, el corredor bonaerense arrancó con neumáticos medios al igual que el resto. Largó mal, pero aprovechó el trompo de Max Verstappen (Red Bull) para ganar un lugar y también dejó atrás a Lewis Hamilton (Ferrari), quien antes de cumplir la primera vuelta lo tocó al pilarense. Luego, el séptuple campeón mundial pudo dar cuenta de Franco.

En la sexta vuelta, Verstappen lo superó a Colapinto, que luego recuperó su lugar. La carrera se neutralizó por el vuelco del compañero del argentino, Pierre Gasly, que antes fue tocado por Liam Lawson (Racing Bulls). Además, Isack Hadjar perdió el control de su Red Bull y terminó contra el muro.

PUBLICIDAD

En el reinicio, Franco se colocó séptimo y detrás de Hamilton. El argentino lo midió al británico, que primero quedó a medio segundo, pero luego le hizo un segundo y medio de diferencia. Mientras tanto, Franco mantuvo controlado a su ex compañero en Williams, Alex Albon.

Franco Colapinto cumplió con su mejor labor en Alpine (Prensa Alpine)
Franco Colapinto cumplió con su mejor labor en Alpine (Prensa Alpine)

Fue en la 21ª vuelta que Verstappen dejó atrás a Colapinto, quien no opuso resistencia, pero igual Franco pudo mantenerse séptimo, ya que George Russell (Mercedes) cumplió con su detención en los boxes y luego se ubicó sexto ante la parada de Charles Leclerc (Ferrari), delante de los dos Williams de Carlos Sainz y del propio Albon.

Hacia el giro 27º el ingeniero Stuart Barlow le pidió a Colapinto que se mantuviera la mayor cantidad de tiempo posible en pista y quedó cuarto ante las detenciones de Hamilton y Oscar Piastri (McLaren).

En la ronda 32ª, Colapinto cumplió con su parada, que tuvo una buena gestión de los mecánicos de Alpine. Volvió a pista con neumáticos duros y en la octava colocación.

A 20 vueltas del final, Franco tuvo un buen ritmo y se alejó de los dos Williams e intentó acercarse a Hamilton, al que no pudo superar. Colapinto cruzó la meta en el octavo puesto y cumplió con su mejor carrera con la escudería francesa. En el global del rendimiento del fin de semana fue más que Gasly, pese a su involuntario abandono.

Franco Colapinto tuvo la visita de Lionel Messi. Fue el segundo encuentro entre ambos (@F1)
Franco Colapinto tuvo la visita de Lionel Messi. Fue el segundo encuentro entre ambos (@F1)

Cabe destacar que Pierre estrenó una mejora en el alerón trasero que no tuvo Colapinto, que, no obstante, fue más rápido en las dos clasificaciones, tanto para la carrera Sprint como para la principal en su estreno en el circuito urbano de la Florida. Franco fue la punta de lanza de la escuadra de Enstone, que se consolida como el quinto team del presente ejercicio. El argentino puso al team galo como el mejor del resto después de las cuatro escuderías más fuertes, Mercedes, Ferrari, McLaren y Red Bull.

Colapinto llegó motivado a Miami luego del multitudinario road show en Buenos Aires del domingo pasado. Sumó cuatro puntos para Alpine y por segunda vez en tres fechas pudo cosechar ya que fue décimo en China. Repitió su mejor resultado en la F1: fue octavo en Azerbaiyán 2024 (también un trazado callejero desconocido) con un Williams. Franco suma 10 unidades totales desde su debut en la Máxima el 1 de septiembre de 2024 en Italia. Cabe recordar que el porteño Esteban Tuero y el platense Gastón Mazzacane también fueron octavos con sendos Minardi en San Marino 1998 y Nürburgring 2000, pero en ese entonces solo sumaban puntos los seis primeros.

La carrera de este domingo la ganó Kimi Antonelli, quien con su Mercedes sigue liderando el campeonato. El podio lo completaron los competidores de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri. La escudería inglesa campeona mundo volvió a pelear por la punta.

La Máxima seguirá en Norteamérica, ya que el 24 de mayo correrá el Gran Premio de Canadá en el Circuito Gilles Villeneuve en la Isla de Notre Dame, Montreal. Allí Franco Colapinto tendrá la mejora en el alerón trasero de su Alpine A526, aunque en Miami sin esa evolución aerodinámica superó a su experimentado compañero de equipo y redondeó su mejor fin de semana con la escudería francesa.

Temas Relacionados

deportes-internacionalFranco ColapintoAlpine F1 TeamFórmula 1Gran Premio de Miami de F1deportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Franco Colapinto repitió su mejor actuación en la Fórmula 1: terminó octavo en el Gran Premio de Miami

El argentino completó una carrera fenomenal para sumar cuatro puntos con Alpine. Andrea Kimi Antonelli concretó su tercera victoria al hilo y se asentó como el líder del campeonato

Franco Colapinto repitió su mejor actuación en la Fórmula 1: terminó octavo en el Gran Premio de Miami

Cuándo volverá a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1 tras su gran actuación en el Gran Premio de Miami

La Máxima permanecerá en Norteamérica, aunque habrá una pausa de 20 días en la actividad

Cuándo volverá a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1 tras su gran actuación en el Gran Premio de Miami

Choque de Lawson y vuelco: el impactante accidente que protagonizó Pierre Gasly en el Gran Premio de Miami

El compañero de Franco Colapinto en Alpine quedó fuera de carrera, al igual que el neozelandés

Choque de Lawson y vuelco: el impactante accidente que protagonizó Pierre Gasly en el Gran Premio de Miami

La caótica largada del GP de Miami de F1: el trompo de Verstappen que benefició a Colapinto y el toque con Hamilton

El piloto argentino se vio beneficiado por un incidente del neerlandés, pero luego se tocó con el británico y perdió un puesto

La caótica largada del GP de Miami de F1: el trompo de Verstappen que benefició a Colapinto y el toque con Hamilton

Escándalo: dos entrenadores argentinos discutieron durante un partido y se encontraron cara a cara en el estacionamiento

Ocurrió en el triunfo agónico de Cienciano ante Comerciantes Unidos: el festejo de Horacio Melgarejo enojó al Pampa Biaggio

Escándalo: dos entrenadores argentinos discutieron durante un partido y se encontraron cara a cara en el estacionamiento
DEPORTES
Franco Colapinto repitió su mejor actuación en la Fórmula 1: terminó octavo en el Gran Premio de Miami

Franco Colapinto repitió su mejor actuación en la Fórmula 1: terminó octavo en el Gran Premio de Miami

Cuándo volverá a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1 tras su gran actuación en el Gran Premio de Miami

Choque de Lawson y vuelco: el impactante accidente que protagonizó Pierre Gasly en el Gran Premio de Miami

La caótica largada del GP de Miami de F1: el trompo de Verstappen que benefició a Colapinto y el toque con Hamilton

Escándalo: dos entrenadores argentinos discutieron durante un partido y se encontraron cara a cara en el estacionamiento

TELESHOW
Maia Reficco contó por primera vez cómo vive esta nueva etapa junto a Franco Colapinto en la F1: “Un delirio”

Maia Reficco contó por primera vez cómo vive esta nueva etapa junto a Franco Colapinto en la F1: “Un delirio”

Las vacaciones paradisíacas de Guillermina Valdes con sus hijos en Cerro Bayo: relax, deportes de aventura y mucha paz

¿Cómo es Wanda Nara como suegra?: Carola Sánchez Aloe contó su experiencia después de su ruptura con Valentino López

Luces, baile y mucha energía: la noche de Zaira Nara en el show de Shakira en Río de Janeiro

Así llegaron Maia Reficco y Franco Colapinto a la carrera del GP de Fórmula 1: risas, mates y gestos de amor

INFOBAE AMÉRICA

Dos soldados de Estados Unidos desaparecieron en una zona de acantilados durante maniobras conjuntas en el sur de Marruecos

Dos soldados de Estados Unidos desaparecieron en una zona de acantilados durante maniobras conjuntas en el sur de Marruecos

Tensión en el estrecho de Ormuz: un buque granelero fue atacado por lanchas rápidas cerca de la costa iraní

Cámara de Comercio panameña llama a consolidar empleos formales, productivos y sostenibles

El cartel del Diablo suma dos arrestos por el caso del pastor asesinado en Honduras

Del exilio al verso: el joven nicaragüense que encontró inspiración en catedral de San Salvador