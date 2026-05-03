Radiografía de la carrera de Colapinto en el GP de Miami de F1: llegó a estar cuarto y redondeó su mejor desempeño en Alpine

*El caótico inicio en Miami

Franco Colapinto se destacó en el Gran Premio de Miami de Fórmula 1 por la cuarta fecha de la temporada. El piloto argentino de 22 años cumplió con su mejor carrera en Alpine y terminó octavo. Igualó su mejor resultado en la Máxima y fue superior a su compañero de equipo, el experimentado Pierre Gasly.

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Motivado por la visita de Lionel Messi y su segundo encuentro con el crack rosarino, el corredor bonaerense arrancó con neumáticos medios al igual que el resto. Largó mal, pero aprovechó el trompo de Max Verstappen (Red Bull) para ganar un lugar y también dejó atrás a Lewis Hamilton (Ferrari), quien antes de cumplir la primera vuelta lo tocó al pilarense. Luego, el séptuple campeón mundial pudo dar cuenta de Franco.

En la sexta vuelta, Verstappen lo superó a Colapinto, que luego recuperó su lugar. La carrera se neutralizó por el vuelco del compañero del argentino, Pierre Gasly, que antes fue tocado por Liam Lawson (Racing Bulls). Además, Isack Hadjar perdió el control de su Red Bull y terminó contra el muro.

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En el reinicio, Franco se colocó séptimo y detrás de Hamilton. El argentino lo midió al británico, que primero quedó a medio segundo, pero luego le hizo un segundo y medio de diferencia. Mientras tanto, Franco mantuvo controlado a su ex compañero en Williams, Alex Albon.

Franco Colapinto cumplió con su mejor labor en Alpine (Prensa Alpine)

Fue en la 21ª vuelta que Verstappen dejó atrás a Colapinto, quien no opuso resistencia, pero igual Franco pudo mantenerse séptimo, ya que George Russell (Mercedes) cumplió con su detención en los boxes y luego se ubicó sexto ante la parada de Charles Leclerc (Ferrari), delante de los dos Williams de Carlos Sainz y del propio Albon.

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Hacia el giro 27º el ingeniero Stuart Barlow le pidió a Colapinto que se mantuviera la mayor cantidad de tiempo posible en pista y quedó cuarto ante las detenciones de Hamilton y Oscar Piastri (McLaren).

En la ronda 32ª, Colapinto cumplió con su parada, que tuvo una buena gestión de los mecánicos de Alpine. Volvió a pista con neumáticos duros y en la octava colocación.

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A 20 vueltas del final, Franco tuvo un buen ritmo y se alejó de los dos Williams e intentó acercarse a Hamilton, al que no pudo superar. Colapinto cruzó la meta en el octavo puesto y cumplió con su mejor carrera con la escudería francesa. En el global del rendimiento del fin de semana fue más que Gasly, pese a su involuntario abandono.

Franco Colapinto tuvo la visita de Lionel Messi. Fue el segundo encuentro entre ambos (@F1)

Cabe destacar que Pierre estrenó una mejora en el alerón trasero que no tuvo Colapinto, que, no obstante, fue más rápido en las dos clasificaciones, tanto para la carrera Sprint como para la principal en su estreno en el circuito urbano de la Florida. Franco fue la punta de lanza de la escuadra de Enstone, que se consolida como el quinto team del presente ejercicio. El argentino puso al team galo como el mejor del resto después de las cuatro escuderías más fuertes, Mercedes, Ferrari, McLaren y Red Bull.

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Colapinto llegó motivado a Miami luego del multitudinario road show en Buenos Aires del domingo pasado. Sumó cuatro puntos para Alpine y por segunda vez en tres fechas pudo cosechar ya que fue décimo en China. Repitió su mejor resultado en la F1: fue octavo en Azerbaiyán 2024 (también un trazado callejero desconocido) con un Williams. Franco suma 10 unidades totales desde su debut en la Máxima el 1 de septiembre de 2024 en Italia. Cabe recordar que el porteño Esteban Tuero y el platense Gastón Mazzacane también fueron octavos con sendos Minardi en San Marino 1998 y Nürburgring 2000, pero en ese entonces solo sumaban puntos los seis primeros.

La carrera de este domingo la ganó Kimi Antonelli, quien con su Mercedes sigue liderando el campeonato. El podio lo completaron los competidores de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri. La escudería inglesa campeona mundo volvió a pelear por la punta.

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La Máxima seguirá en Norteamérica, ya que el 24 de mayo correrá el Gran Premio de Canadá en el Circuito Gilles Villeneuve en la Isla de Notre Dame, Montreal. Allí Franco Colapinto tendrá la mejora en el alerón trasero de su Alpine A526, aunque en Miami sin esa evolución aerodinámica superó a su experimentado compañero de equipo y redondeó su mejor fin de semana con la escudería francesa.