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Lionel Messi y su familia llegaron al circuito para ver el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1: el encuentro con Franco Colapinto

El astro rosarino junto a su esposa Antonela Roccuzzo y sus hijos llegaron al circuito para presenciar la cuarta fecha del calendario de la Máxima

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El astro rosarino junto a su esposa Antonela y sus hijos llegaron al circuito para ver la carrera.

Una de las personalidades más conocidas del mundo generó una revolución en la Fórmula 1. Lionel Messi acompañado de su esposa Antonela Roccuzzoo y sus hijos ya están en el paddock de la Máxima para disfrutar del Gran Premio de Miami.

En primera instancia, el astro rosarino visitó el box del equipo Mercedes. Tanto Thiago, como Mateo y Ciro llegaron vestidos con la indumentaria del equipo británico debido al acuerdo que la marca que históricamente viste a Messi tiene con la escudería de las Flechas de Plata. Además de tomarse fotos con George Russell y Kimi Antonelli, el capitán de la selección argentina se subió al monoplaza del italiano, líder del campeonato de pilotos de la F1, que largará desde la pole en lo que será la carrera principal de la cuarta fecha del calendario de la Máxima.

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Acto seguido, se dio el esperado encuentro en el circuito con Franco Colapinto. El piloto argentino, que largará desde el puesto 8 luego de conseguir la mejor clasificación de su historia en la Fórmula 1, se estrechó en un abrazo con Messi y saludo a Antonela y los hijos de la pareja. La que también fue parte de la foto en el paddock fue Maia Reficco, la pareja del oriundo de Pilar.

*El encuentro entre Messi, su familia y Colapinto

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“Bien, disfrutando con la familia y los chicos. Estoy viviendo esta experiencia por primera vez. Teníamos ganas de saludarlo a Franco también, nos había quedado lejos. Ahora nos vamos para arriba”, respondió Messi ante la pregunta de la periodista Alejandra Martínez de ESPN.

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