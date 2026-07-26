Entretenimiento

Así fue cómo la música de BTS hizo que una mujer aprendiera a controlar su miedo a viajar en avión

Debbie Adamson relató que pasó 17 años sin tomar un vuelo hasta que conoció a la banda de K-pop

Guardar
Google icon
Debbie Adamson superó su miedo a volar con ayuda de las canciones de BTS.
Debbie Adamson superó su miedo a volar con ayuda de las canciones de BTS.

Debbie Adamson, una mujer de 67 años originaria de Southampton, en el condado de Hampshire, Reino Unido, relató cómo logró volver a viajar en avión después de permanecer 17 años sin volar debido a una intensa fobia relacionada con el transporte aéreo.

Según contó, el proceso incluyó conocer más sobre el funcionamiento de las aeronaves y utilizar la música del grupo surcoreano BTS como una herramienta para controlar la ansiedad durante los vuelos.

PUBLICIDAD

De acuerdo con información difundida por Kennedy News & Media, el miedo de Adamson comenzó años atrás, después de realizar el que describió como su primer vuelo, un trayecto que partió de Budapest mientras era estudiante.

La experiencia la llevó a desarrollar el temor de que cualquier avión en el que viajara pudiera estrellarse.

Con el paso de los años, la fobia persistió. En 2006, cuando planeaba viajar junto con su esposo y sus tres hijos a Orlando, Florida, intentó evitar el vuelo ocultando deliberadamente su pasaporte dentro de una revista mientras se encontraba en el aeropuerto. Sin embargo, el personal del lugar emitió un nuevo documento para que pudiera abordar el avión.

PUBLICIDAD

Debbie Adamson llegó a tomar medidas desesperadas para no subir a un avión. (Kennedy News and Media)
Debbie Adamson llegó a tomar medidas desesperadas para no subir a un avión. (Kennedy News and Media)

Debbie Adamson recordó que durante ese viaje permaneció llorando durante aproximadamente tres horas. Dos años después, en 2008, decidió dejar de viajar por vía aérea debido a que consideró que ya no podía afrontar el temor que experimentaba cada vez que debía abordar un avión.

La aerofobia, nombre con el que se conoce el miedo intenso a volar, la mantuvo alejada de los vuelos durante casi dos décadas. Durante ese periodo evitó trasladarse por vía aérea y limitó este tipo de viajes.

La situación comenzó a cambiar el año pasado, cuando un amigo que trabaja como piloto le explicó distintos aspectos relacionados con el funcionamiento de los aviones y los procedimientos de seguridad de la aviación.

Según Adamson, esa información le permitió comprender mejor cómo operan las aeronaves y reducir parte de la incertidumbre que asociaba con los vuelos.

Posteriormente se integró a un grupo de apoyo en Facebook dedicado a personas con miedo a volar. Como parte de ese proceso, decidió planear un viaje a Santorini, Grecia, para celebrar junto con su esposo su 40 aniversario de matrimonio.

Debbie Adamson planeó un viaje con su esposo para superar su miedo. (Kennedy News and Media)
Debbie Adamson planeó un viaje con su esposo para superar su miedo. (Kennedy News and Media)

Antes de realizar ese viaje, la familia organizó un vuelo a Orlando como una especie de prueba para evaluar cómo enfrentaría nuevamente la experiencia de viajar en avión.

Fue durante ese trayecto cuando Debbie Adamson descubrió que escuchar música de BTS le ayudaba a controlar la sobrecarga sensorial que experimentaba durante el despegue y el vuelo.

La mujer explicó que preparó una lista de reproducción integrada exclusivamente por canciones del grupo de K-pop, conformado por RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook.

Según relató, escuchar esa selección musical durante el despegue le permitió concentrarse en la música mientras mantenía los ojos cerrados y sostenía con fuerza el asiento.

“Creé una lista de reproducción a prueba de balas, con todas y cada una de las canciones que me encantan, para saber que seguiría escuchándolas. Cerré los ojos durante el despegue y me agarré con mucha fuerza”, dijo.

BTS anuncia el calendario oficial de FESTA 2026 e impulsa la expectativa global del ARMY
Las canciones de BTS le ayudaron a Debbie Adamson a relajarse durante el vuelo.

Y añadió: “Una vez que lo hice, empecé a racionalizarlo. Simplemente me demostré a mí misma que me había dado permiso para no tener miedo, y así fue. Toda la presión me la imponía mi propia mente”.

Adamson señaló que esa estrategia le ayudó a afrontar el vuelo, incluso durante episodios de turbulencia, sin experimentar la misma reacción que había tenido en viajes anteriores.

Al recordar los años en los que convivió con la aerofobia, explicó que solía informar a los sobrecargos sobre su miedo al ingresar al avión, en ocasiones mientras ya se encontraba llorando.

“No puedo explicarlo, simplemente no puedes controlarlo. Es un terror absoluto. Incluso con la más mínima turbulencia, volvía a llorar. Nunca comía ni bebía, [pero] bajaba de los vuelos sintiéndome bastante mal. Era realmente terrible”, indicó.

Debbie Adamson admitió que aún no está curada del todo. (Kennedy News and Media)
Debbie Adamson admitió que aún no está curada del todo. (Kennedy News and Media)

Actualmente, Adamson considera que aún mantiene conciencia de su miedo, aunque afirma que ha desarrollado herramientas para enfrentarlo.

“Nunca diría que estoy curada, pero tengo la suficiente autoconciencia como para pensar: ‘Voy a darme permiso para no tener miedo’. No tenía nada de qué avergonzarme, no pude evitarlo. Pero lo que no hice fue darle a mi mente la libertad de informarse al respecto y ser un poco más lógica en ese sentido”, comentó

Después de retomar los viajes en avión, la británica señaló que tiene previsto realizar nuevos viajes en el futuro.

Temas Relacionados

BTSK-popentretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

‘Resident Evil’: Austin Abrams estuvo cerca de morir en un accidente durante el rodaje de la nueva película

Una secuencia del filme requirió el uso de estructuras de gran tamaño que caían alrededor del actor

‘Resident Evil’: Austin Abrams estuvo cerca de morir en un accidente durante el rodaje de la nueva película

Así terminó el guardarropa de Charlize Theron en una película de Christopher Nolan por el bajo presupuesto

La actriz contó que varias de las prendas que Carrie-Anne Moss utilizó en la cinta provenían de su guardarropa personal

Así terminó el guardarropa de Charlize Theron en una película de Christopher Nolan por el bajo presupuesto

“Toy Story 5″ se convirtió en la película más taquillera de 2026: esto recaudó en todo el mundo

La producción de Disney y Pixar logró el mejor estreno de la franquicia y mantuvo el interés del público familiar

“Toy Story 5″ se convirtió en la película más taquillera de 2026: esto recaudó en todo el mundo

El día que Audrey Hepburn dejó clara su postura sobre la cirugía plástica: “Me gané todas mis arrugas”

Una reciente biografía de la icónica actriz recuperó el momento en que frenó el retoque de sus fotografías

El día que Audrey Hepburn dejó clara su postura sobre la cirugía plástica: “Me gané todas mis arrugas”

Alan Ritchson contó cómo fue protagonizar “Motorcity”, la película sin diálogos: “Abrí el guion y solo había escenas de acción”

El actor estadounidense repasó junto a Josh Horowitz en Happy, Sad, Confused podcast el proceso detrás del proyecto, sus decisiones profesionales y los desafíos que enfrentó durante la producción

Alan Ritchson contó cómo fue protagonizar “Motorcity”, la película sin diálogos: “Abrí el guion y solo había escenas de acción”

DEPORTES

Los mejores memes de la caída por goleada de Boca ante Riestra: del grito para el Puskas al paralelismo con River

Los mejores memes de la caída por goleada de Boca ante Riestra: del grito para el Puskas al paralelismo con River

Los dos goles gracias al juego aéreo con los que Deportivo Riestra abrió el marcador contra Boca Juniors

El grosero error entre Funes Mori y Muslera que derivó en el gol que definió el triunfo de Independiente ante Estudiantes

“Creo que conseguimos muchas cosas”: la reflexión de Lisandro Martínez que provocó una ovación y su singular revelación sobre Messi

Se confirmó la final del Inter Miami en la que Messi puede sumar su primer título tras el Mundial: el trofeo que nunca ganó

TELESHOW

Caro Trippar habló tras contar que tiene cáncer: “Creí que me iba a morir, pero después de escucharlas veo esperanza”

Caro Trippar habló tras contar que tiene cáncer: “Creí que me iba a morir, pero después de escucharlas veo esperanza”

Nicolás Cabré confirmó la muerte de Duilio, su hermano, a los 47 años: “Nunca jamás te voy a olvidar”

El emotivo mensaje de la mamá de Gaspi luego de que Ibai Llanos lo homenajeó en La Velada del Año

El guiño irónico de Mauro Icardi en Milán que volvió a encender su pelea judicial con Wanda Nara: “¿Puedo cenar?"

Murió Claudio Fernández, actor y jurado de los Premios Hugo que dejó huella en el teatro argentino

INFOBAE AMÉRICA

El precio del petróleo se desplomó más de un 5% tras la pausa en los ataques entre Estados Unidos e Irán

El precio del petróleo se desplomó más de un 5% tras la pausa en los ataques entre Estados Unidos e Irán

Más de 250.000 evacuados y 42.000 hectáreas calcinadas por el incendio que azota al sur de Francia: hay alerta máxima en Burdeos

Costa Rica intercepta embarcación con más de dos toneladas de cocaína en el Pacífico sur

La Policía de Ecuador incautó 1,2 toneladas de cocaína ocultas en un contenedor con destino a Letonia

Fundación advierte que el Tribunal Superior Electoral debía resolver disputa sobre reglamento de encuestas en República Dominicana