Así fue cómo la música de BTS hizo que una mujer aprendiera a controlar su miedo a viajar en avión

Debbie Adamson superó su miedo a volar con ayuda de las canciones de BTS.

Debbie Adamson, una mujer de 67 años originaria de Southampton, en el condado de Hampshire, Reino Unido, relató cómo logró volver a viajar en avión después de permanecer 17 años sin volar debido a una intensa fobia relacionada con el transporte aéreo.

Según contó, el proceso incluyó conocer más sobre el funcionamiento de las aeronaves y utilizar la música del grupo surcoreano BTS como una herramienta para controlar la ansiedad durante los vuelos.

PUBLICIDAD

De acuerdo con información difundida por Kennedy News & Media, el miedo de Adamson comenzó años atrás, después de realizar el que describió como su primer vuelo, un trayecto que partió de Budapest mientras era estudiante.

La experiencia la llevó a desarrollar el temor de que cualquier avión en el que viajara pudiera estrellarse.

Con el paso de los años, la fobia persistió. En 2006, cuando planeaba viajar junto con su esposo y sus tres hijos a Orlando, Florida, intentó evitar el vuelo ocultando deliberadamente su pasaporte dentro de una revista mientras se encontraba en el aeropuerto. Sin embargo, el personal del lugar emitió un nuevo documento para que pudiera abordar el avión.

PUBLICIDAD

Debbie Adamson llegó a tomar medidas desesperadas para no subir a un avión. (Kennedy News and Media)

Debbie Adamson recordó que durante ese viaje permaneció llorando durante aproximadamente tres horas. Dos años después, en 2008, decidió dejar de viajar por vía aérea debido a que consideró que ya no podía afrontar el temor que experimentaba cada vez que debía abordar un avión.

La aerofobia, nombre con el que se conoce el miedo intenso a volar, la mantuvo alejada de los vuelos durante casi dos décadas. Durante ese periodo evitó trasladarse por vía aérea y limitó este tipo de viajes.

PUBLICIDAD

La situación comenzó a cambiar el año pasado, cuando un amigo que trabaja como piloto le explicó distintos aspectos relacionados con el funcionamiento de los aviones y los procedimientos de seguridad de la aviación.

Según Adamson, esa información le permitió comprender mejor cómo operan las aeronaves y reducir parte de la incertidumbre que asociaba con los vuelos.

Posteriormente se integró a un grupo de apoyo en Facebook dedicado a personas con miedo a volar. Como parte de ese proceso, decidió planear un viaje a Santorini, Grecia, para celebrar junto con su esposo su 40 aniversario de matrimonio.

PUBLICIDAD

Debbie Adamson planeó un viaje con su esposo para superar su miedo. (Kennedy News and Media)

Antes de realizar ese viaje, la familia organizó un vuelo a Orlando como una especie de prueba para evaluar cómo enfrentaría nuevamente la experiencia de viajar en avión.

Fue durante ese trayecto cuando Debbie Adamson descubrió que escuchar música de BTS le ayudaba a controlar la sobrecarga sensorial que experimentaba durante el despegue y el vuelo.

PUBLICIDAD

La mujer explicó que preparó una lista de reproducción integrada exclusivamente por canciones del grupo de K-pop, conformado por RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook.

Según relató, escuchar esa selección musical durante el despegue le permitió concentrarse en la música mientras mantenía los ojos cerrados y sostenía con fuerza el asiento.

PUBLICIDAD

“Creé una lista de reproducción a prueba de balas, con todas y cada una de las canciones que me encantan, para saber que seguiría escuchándolas. Cerré los ojos durante el despegue y me agarré con mucha fuerza”, dijo.

Las canciones de BTS le ayudaron a Debbie Adamson a relajarse durante el vuelo.

Y añadió: “Una vez que lo hice, empecé a racionalizarlo. Simplemente me demostré a mí misma que me había dado permiso para no tener miedo, y así fue. Toda la presión me la imponía mi propia mente”.

PUBLICIDAD

Adamson señaló que esa estrategia le ayudó a afrontar el vuelo, incluso durante episodios de turbulencia, sin experimentar la misma reacción que había tenido en viajes anteriores.

Al recordar los años en los que convivió con la aerofobia, explicó que solía informar a los sobrecargos sobre su miedo al ingresar al avión, en ocasiones mientras ya se encontraba llorando.

PUBLICIDAD

“No puedo explicarlo, simplemente no puedes controlarlo. Es un terror absoluto. Incluso con la más mínima turbulencia, volvía a llorar. Nunca comía ni bebía, [pero] bajaba de los vuelos sintiéndome bastante mal. Era realmente terrible”, indicó.

Debbie Adamson admitió que aún no está curada del todo. (Kennedy News and Media)

Actualmente, Adamson considera que aún mantiene conciencia de su miedo, aunque afirma que ha desarrollado herramientas para enfrentarlo.

“Nunca diría que estoy curada, pero tengo la suficiente autoconciencia como para pensar: ‘Voy a darme permiso para no tener miedo’. No tenía nada de qué avergonzarme, no pude evitarlo. Pero lo que no hice fue darle a mi mente la libertad de informarse al respecto y ser un poco más lógica en ese sentido”, comentó

Después de retomar los viajes en avión, la británica señaló que tiene previsto realizar nuevos viajes en el futuro.