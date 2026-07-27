Jim Carrey le dedica un emotivo mensaje a Chuck Russell, director que lo catapultó a la gama con ‘La Máscara’

Jim Carrey destaca el legado de Chuck Russell tras su muerte a los 74 años. (Reuters. Shutterstock)

Jim Carrey rindió homenaje al director Chuck Russell, quien falleció a los 74 años, con un mensaje en el que recordó la experiencia de trabajar junto al cineasta durante el rodaje de La Máscara (1994), una de las películas más representativas de su carrera.

En una declaración obtenida por Page Six, el artista expresó su sentir tras haber colaborado con el cineasta y destacó el ambiente de trabajo que el director promovía durante la filmación.

PUBLICIDAD

Carrey también recordó el impacto que, según él, tuvo la forma de dirigir de Russell en quienes participaron en la producción.

“Considero un privilegio haber trabajado con Chuck Russell, quien durante el rodaje de La Máscara creó una atmósfera exuberante, infantil, de asombro y camaradería en su plató. Todo el elenco y el equipo quedaron conmovidos e inspirados por su alegría”, señaló.

PUBLICIDAD

Jim Carrey recordó cómo fue trabajar con Chuck Russell en 'La Máscara'. (New Line Cinema / Everett Collection)

El actor concluyó su mensaje agradeciendo al director y afirmó que La Máscara ocupa un lugar importante dentro de su trayectoria profesional.

“Cada uno de nosotros ha sido bendecido durante muchos años por ese momento tan vibrante e imperecedero”, expresó antes de señalar que considera la película “una de las joyas de mi vida creativa”.

PUBLICIDAD

La muerte de Chuck Russell fue confirmada por su esposa, Ania, al diario The New York Times. De acuerdo con esa información, el cineasta falleció el 22 de julio en San Diego, California, a los 74 años.

Russell desarrolló una carrera como director, productor y guionista en la industria cinematográfica. Entre sus trabajos más conocidos se encuentran Pesadilla en Elm Street 3 (1987), La mancha voraz (1988), La Máscara (1994), Eraser (1996) y El rey escorpión (2002).

PUBLICIDAD

Su proyecto más reciente fue Witchboard (2024), producción en la que desempeñó las funciones de guionista, director y productor.

Witchboard fue el último trabajo de Chuck Russel. (Captura de video)

Estrenada en 1994, La Máscara fue una adaptación del personaje creado por Dark Horse Comics. La historia sigue a Stanley Ipkiss, un empleado bancario interpretado por Jim Carrey que encuentra una misteriosa máscara capaz de transformarlo en un personaje con habilidades sobrenaturales y una personalidad completamente distinta.

PUBLICIDAD

La película también contó con la participación de Cameron Diaz en el papel de Tina Carlyle, personaje que trabaja como cantante y mantiene una relación con Dorian Tyrell, interpretado por Peter Greene.

A lo largo de la historia, Tina desarrolla un vínculo con Stanley mientras este intenta controlar los efectos de la máscara.

El largometraje representó uno de los estrenos más destacados de la carrera de Carrey durante 1994. Ese mismo año, el actor protagonizó también Ace Ventura: Detective de mascotas y Dos tontos muy tontos, producciones que contribuyeron a consolidar su presencia en la comedia cinematográfica de la década.

PUBLICIDAD

Jim Carrey allcanzó la fama internacional gracias a "La Máscara". (Captura de video)

En los años posteriores, Jim Carrey participó en diversas producciones de cine y televisión.

En tiempos recientes ha reducido su actividad en Hollywood y ha concentrado parte de su trabajo en la franquicia cinematográfica de Sonic the Hedgehog, donde interpreta al personaje de Dr. Robotnik. Además, en 2025 apareció como él mismo en el documental Starring Dick Van Dyke.

PUBLICIDAD

El mensaje difundido por Carrey se suma a las reacciones generadas tras el fallecimiento de Russell, cuya trayectoria estuvo vinculada a producciones de terror, acción y comedia a lo largo de varias décadas.