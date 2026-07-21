“Imágenes épicas”: los videos inéditos del espectacular doble sobrepaso de Colapinto en el GP de Bélgica de F1

El espectacular 2x1 de Colapinto ante Pierre Gasly y Liam Lawson en el Gran Premio de Bélgica

El Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 dejó una maniobra que se encamina a ser una de las elegidas para la temporada 2026. Se trata del doble sobrepaso de Franco Colapinto ante su compañero en Alpine, Pierre Gasly, y Liam Lawson, con el Racing Bulls, en la competencia disputada este domingo en el mítico circuito de Spa-Francorchamps. La Máxima se hizo eco del adelantamiento del piloto argentino de 23 años y difundió tomas y detalles que no se vieron en la transmisión en vivo.

Fue en la vuelta 31 cuando, tras cruzar la rápida curva de Eau-Rouge, el corredor bonaerense aprovechó la lucha entre Gasly y Lawson. En el tramo de la veloz recta de Kemmel, el pilarense capitalizó la succión sobre el coche del neozelandés, que es el efecto generado cuando el auto que viene adelante pierde velocidad por la entrada de aire, algo que no tiene el monoplaza que viene detrás, que en ese caso fue el de Franco. Una vez que quedó “pegado” al auto de Lawson, Colapinto tuvo más velocidad que el oceánico y el francés, dobló por el sector interno y los superó al llegar a la chicana.

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La F1 primero difundió una triple cámara a bordo con lo protagonistas y se puede ver arriba de los autos cómo se vivió la espectacular acción del bonaerense. “Imágenes épicas y una carrera increíble mientras Colapinto adelanta a Lawson y Gasly”, publicó la Máxima en sus redes sociales y en el comentario agregó un emoji de pochoclos. Se ve cómo Franco advirtió un hueco por el lado derecho para poder plasmar las superaciones.

Otra toma del doble sobrepaso de Franco Colapinto ante Pierre Gasly y Liam Lawson en el Gran Premio de Bélgica

Luego se agregó otro testimonio audiovisual que es una cámara a bordo, pero solo de Colapinto, combinada con una imagen de frente en la que se puede ver la lucha y cómo el pilarense saltó al décimo puesto, ese que otorga el último punto en disputa.

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Aunque ese segundo material incluyó el diálogo por radio entre el competidor argentino y su ingeniero, Stuart Barlow. “Así vivieron Franco y Stuart el doble adelantamiento en Spa”, indicó la F1 y se muestra el aliento del técnico hacia el piloto: “Dale, vamos por él”, le dijo a Colapinto y luego lo felicitó: “Muy bien, vamos, quedan 15 vueltas”. Después de la competencia el asesor ejecutivo y hombre fuerte de Alpine, Flavio Briatore, elogió la acción del argentino.

El doble adelantamiento de Franco es comparable la que hizo Mika Hakkinen con su McLaren-Mercedes ante Michael Schumacher(Ferrari) y Ricardo Zonta (BAR) hace 26 años en el mismo lugar. Cabe recordar que el brasileño era rezagado, lo que enaltece la faena del argentino.

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El doble sobrepaso de Franco Colapinto y el de Mika Hakkinen en 2000 en el mismo Spa-Francorchamps

Franco ya había efectuado un sobrepaso en el mismo lugar a Nico Hulkenberg (Audi) y también se lució en el inicio con otra magistral largada en la que dio cuenta de Gasly y Gabriel Bortoleto (Audi).

En carrera, el argentino sufrió la degradación de los neumáticos medios con lo que arrancó y luego con el compuesto duro tuvo una buena gestión al punto que logró su mejor vuelta de carrera con 1m51s162 en el giro 42, a dos del final. Llevaba 28 con ese caucho, ya que en la 14ª ronda hizo su única parada en los boxes cuando dejó las gomas medias con las que largó.

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La secuencia completa de la maniobra de Franco Colapinto en el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1

Colapinto volvió a ser el hombre espectáculo en la F1 y el propio equipo de prensa y difusión se hizo eco de su gran maniobra este domingo. El piloto argentino se lució con un Alpine A526 que ya no tiene la performance de las primeras carreras, pero demuestra a puro talento cómo puede exprimir el monoplaza.

Este fin de semana volverá la acción con el Gran Premio de Hungría de F1 y será la última fecha antes del receso por el verano boreal. Franco Colapinto hace méritos en pista para ser confirmado y seguir como titular en Alpine. Solo falta el anuncio oficial que lo ratifique.

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