Deportes

Los detalles de la caída de Gastón Edul ante Edu Aguirre en La Velada: la entrada del argentino, la aparición de Cristiano Ronaldo y la final del Mundial

El español se impuso en las tarjetas después de un combate que fue seguido por millones de usuarios

Guardar
Google icon
Ambos se midieron en La Velada del Año 6

Edu Aguirre le ganó a Gastón Edul en la tercera pelea del día en la cartelera de La Velada del Año 6, que tuvo lugar en el Estadio La Cartuja de Sevilla. La resolución fue por decisión unánime en las tarjetas, luego de tres rounds.

El periodista argentino hizo su ingreso al cuadrilátero cantando el himno nacional, que fue entonado por Fabio Santana, excombatiente de Malvinas. Además, Edul vistió una remera que decía “Las Malvinas son argentinas”, en referencia a la bandera mostrada por los jugadores de la Selección después de imponerse a Inglaterra en las semifinales de la Copa del Mundo. Fue acompañado por los streamers argentinos Davoo Xeneize y La Cobra. En contraposición, Aguirre ingresó al recinto con un video en pantalla, en el que aparecía Cristiano Ronaldo durante un momento de su entrenamiento.

PUBLICIDAD

El combate tuvo diferentes momentos a lo largo de los tres asaltos de tres minutos cada uno. El perdedor intentó mostrar la iniciativa en el inicio, pero desprotegió su guardia en diferentes ocasiones y su contrincante aprovechó esas debilidades para atacarlo. Ya sobre el final, ambos mostraron una cuota significativa de cansancio y el ring estuvo marcado por las interrupciones.

A la hora de las tarjetas, los jueces de Colombia, España, México y Montenegro le dieron la victoria a Edu Aguirre, mientras que el juez de Argentina le dio el triunfo a Edul.

PUBLICIDAD

La pelea de Gastón Edul vs. Edu Aguirre
Gastón Edul se puso la camiseta de la selección argentina al término de la pelea

Tras un evento que fue seguido por millones de personas en diferentes plataformas, Gastón Edul dejó sus sensaciones mientras era silbado por el público: “Un orgullo estar acá en nombre de Argentina en un país tan lejano como España. Sentir esto, que la gente me silbe, es lo que nos gusta a los argentinos. Preferimos esto porque en las malas ponemos huevo”.

“Quiero decir tres cosas. Primero, quiero revancha con Edu Aguirre sin estar dos meses de viaje con preparaciones equitativas iguales, porque me parece injusto. Segundo, las Malvinas son argentinas. Y tercero, Leo Messi nuestro placer y disfrute es que juegues en la Selección sin importar si ganas o perdés. Ojalá te puedas quedar porque lo disfrutamos de corazón”, concluyó.

En la previa a La Velada, Edul había sorprendido al público con un cambio físico impactante tras una preparación extrema de poco más de dos meses. El reportero adaptó su rutina de entrenamiento de alta intensidad para coincidir con la exigencia de su cobertura durante el último Mundial organizado en Estados Unidos, Canadá y México. Su ejercitación combinó sesiones en el gimnasio, levantamiento de pesas y prácticas de boxeo.

Las imágenes publicadas por Edul exhibieron una marcada ganancia de masa muscular y una transformación corporal que llamó la atención tanto de colegas como de seguidores. En Kansas City, donde acompañó a la selección argentina, el himbre de 30 años y 1,70 metros se lo pudo ver ejercitándose con disciplina y constancia.

La pelea de Gastón Edul vs. Edu Aguirre
Unas de las imágenes del ingreso de Gastón Edul al cuadrilátero

En la vereda opuesta, Eduardo Aguirre es una personalidad que se ha hecho famosa por ser periodista deportivo y amigo de Cristiano Ronaldo. Tiene 38 años y partía como favorito en las encuestas previas, con un 66% de apoyo frente al 34% de Edul.

También se ha viralizado en los últimos días por sus opiniones en contra de la Albiceleste después de la final del Mundial ante España: “No existen. O sea, futbolísticamente, y lo dijimos al inicio, España está dos o tres niveles por encima de Argentina.Y ya está, no podían tener tanta suerte. El partido hoy era de 4-0. El partido de hoy fue de una superioridad... No ha habido opciones, no ha habido ni una sola opción por parte de Argentina. Al final, a la desesperada, pero hubiera sido una injusticia”.

De hecho, la rivalidad entre ambos comunicadores se intensificó luego de la reciente definición de la Copa del Mundo. Con el correr de las horas y los comentarios en redes sociales, el desafío habría trascendido de lo deportivo y se instaló como una revancha simbólica, con una fuerte carga de épica mundialista y elementos identitarios. En este contexto, el combate se convirtió en uno de los principales atractivos del evento.

Temas Relacionados

La Velada del Año 6Gastón EdulEdu AguirreIbai

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

River Plate hará su debut en el Torneo Clausura ante Barracas Central en el Monumental: hora, TV y formaciones

El Millonario iniciará su camino en el certamen local ante el Guapo. Desde las 19.15, por TNT Sports

River Plate hará su debut en el Torneo Clausura ante Barracas Central en el Monumental: hora, TV y formaciones

Tras la victoria de Estudiantes de Río Cuarto sobre Tigre, Newell’s enfrenta a Talleres en el debut de Sampaoli

El León del Imperio superó 1-0 al Matador en Córdoba. Ahora se enfrentan la Lepra y la T. En el cierre, Lanús-San Lorenzo

Tras la victoria de Estudiantes de Río Cuarto sobre Tigre, Newell’s enfrenta a Talleres en el debut de Sampaoli

La primera aparición pública de Lionel Messi tras la final del Mundial: fue a ver un partido de Primera C

A casi una semana de la derrota ante España, el capitán de la selección argentina estuvo presente en el duelo de Leones –el club familiar– ante Central Córdoba de Rosario

La primera aparición pública de Lionel Messi tras la final del Mundial: fue a ver un partido de Primera C

El director de Alpine Steve Nielsen habló sobre el rendimiento de Franco Colapinto y realizó una profunda autocrítica

El argentino largará 13° el Gran Premio de Hungría tras una clasificación en la que tuvo casi los mismos registros de tiempo que su compañero Pierre Gasly

El director de Alpine Steve Nielsen habló sobre el rendimiento de Franco Colapinto y realizó una profunda autocrítica

Un grande de Sudamérica oficializó la contratación de Vozinha, el arquero de 40 años que fue sensación en el Mundial 2026

El presidente de Colo Colo de Chile, Aníbal Mosa, confirmó la contratación del guardameta de Cabo Verde

Un grande de Sudamérica oficializó la contratación de Vozinha, el arquero de 40 años que fue sensación en el Mundial 2026

MALDITOS NERDS

Sniper Dan llega con cientos de trabajos desopilantes y herramientas insólitas usando la mira de un francotirador

Sniper Dan llega con cientos de trabajos desopilantes y herramientas insólitas usando la mira de un francotirador

ReStory permite a jugadores gestionar un taller de reparación en la Japón de 2000, con Atari incluido

Square Enix revoluciona la crianza de monstruos en Dragon Quest Monsters: The Withered World

Sony e Insomniac Games revelan el intenso conflicto mutante en el nuevo trailer de Marvel’s Wolverine

Daybreak y Cold Iron presentan Aliens Fireteam Elite 2: El shooter cooperativo que homenajea a Ellen Ripley

ENTRETENIMIENTO

La tragedia de Emily Willis: la exestrella porno recibirá 3 millones de dólares tras sufrir daño cerebral irreversible en un centro de rehabilitación

La tragedia de Emily Willis: la exestrella porno recibirá 3 millones de dólares tras sufrir daño cerebral irreversible en un centro de rehabilitación

Jimin supera a Messi en una subasta del Mundial 2026: su camiseta alcanza una oferta de 14.000 dólares

Después de casi 30 años, Demi Moore regresó a los videoclips: así fue su inesperado cameo junto a KATSEYE

El Avatar llegó a streaming: dónde ver la película que trae de regreso a Aang, el último maestro aire

Un museo prestó su barco vikingo a ‘La Odisea’ de Christopher Nolan y ahora asegura que regresó dañado

INFOBAE AMÉRICA

El decomiso en Zacapa: Guatemala suma cerca de 1.9 millones de dólares entre droga y bienes incautados

El decomiso en Zacapa: Guatemala suma cerca de 1.9 millones de dólares entre droga y bienes incautados

Violencia y extorsión incrementa el desplazamiento forzado en Honduras

Caso Rita Wald: Detienen al sospechoso de borrar el rastro de una joven estudiante desaparecida en 1977 en Panamá

El Salvador proyecta 2.8 millones de visitas a espacios públicos durante las Fiestas Agostinas

Acusan a 11 personas por la muerte de siete migrantes, entre ellos tres hondureños, en un contenedor en Texas