Deportes

Franco Colapinto tuvo otra brillante largada en el Gran Premio de Bélgica: ganó tres posiciones

El argentino superó a Pierre Gasly y Gabriel Bortoleto en el comienzo de la carrera en Spa-Francorchamps. Luego, esquivó el accidente de George Russell y avanzó otro lugar

Guardar
Google icon
La brillante largada de Franco Colapinto en el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1

Franco Colapinto tuvo otra gran largada en la Fórmula 1 y este domingo en el inicio del Gran Premio de Bélgica el piloto argentino de 23 años volvió a ganar posiciones en un arranque frenético que incluyó incidentes en el histórico Autódromo de Spa-Francorchamps.

El corredor del equipo Alpine partió 11°, pero fiel a su estilo, vio un hueco y logró capitalizarlo. En este caso fue por el lado interno hacia el sector del muro de los boxes y antes de llegar a la primera curva dio cuenta de su compañero de equipo, Pierre Gasly y de Gabriel Bortoleto (Audi).

PUBLICIDAD

Al igual que en sus primeras carreras en F1 como en Singapur 2024 con el Williams u otros casos ya con Alpine tal lo ocurrido en Gran Bretaña en la última competencia donde ganó cinco lugares, el bonaerense dio muestra de otro arranque frenético.

*La largada del GP de Bélgica

El pilarense se ubicó 9° y, al llegar a la chicana, cortó camino ante el toque entre Lewis Hamilton (Ferrari) y George Russell (Mercedes), quien quedó afuera de la carrera. Franco superó en esa maniobra a los pilotos de Racing Bulls, Arvid Lindblad y Liam Lawson, pero debió devolver las posiciones y en el comienzo de la competencia se ubicó octavo, delante del campeón mundial, Lando Norris, con su McLaren.

PUBLICIDAD

Luego el inglés superó al argentino, que quedó adelante de Gasly. Superadas las diez primeras vueltas de la competencia ambos competidores de Alpine giraron juntos, pero Franco redujo su diferencia con Lawson. Aunque el coche de Colapinto luego perdió rendimiento y sufrió el adelantamiento de su compañero de equipo.

Franco comenzó la carrera con neumáticos del compuesto medio al igual que Gasly y otros diez pilotos. El francés cumplió con su primera parada en la 15ª vuelta y eso le permitió al pilarense recuperar la octava colocación. En el siguiente giro Colapinto hizo su parada y regresó a pista en el 16º puesto detrás de Esteban Ocon (Haas). Luego Franco ganó un lugar ante el paso por los boxes del francés ex Alpine.

*El toque entre Hamilton y Russell

La competencia belga consta de 44 giros en el trazado de siete kilómetros, el más extenso del calendario y cuyo dibujo inicial era el doble de kilometraje y combinaba tramos del circuito permanente con rutas abiertas.

Colapinto viene de resultar noveno en Gran Bretaña y con un monoplaza que no muestra la performance del inicio del a temporada logró llevarse dos unidades en la emblemática pista de Silverstone.

El rendimiento del argentino viene siendo satisfactorio en el presente ejercicio y logró su mejor resultado en la Máxima al ser sexto en Canadá. Está haciendo méritos para que pueda confirmar su continuidad como titular en la venidera temporada. Cabe recordar que igual llegó a Alpine mediante una cesión de cinco años de parte de Williams.

En otro trazado histórico como el de Spa-Francorchamps que es la décima fecha de la temporada de un total de 24 eventos. La próxima fecha será el siguiente fin de semana con el Gran Premio de Hungría, cuya primera edición fue en 1986.

Temas Relacionados

Franco ColapintoFórmula 1Alpine F1 TeamPierre GaslyGabriel BortoletoGran Premio de Bélgica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Franco Colapinto tuvo un rendimiento brillante, quedó 10° y sumó un punto en un Gran Premio de Bélgica apasionante: Antonelli ganó la carrera

El piloto argentino realizó una de sus mejores actuaciones en el mítico trazado de Spa-Francorchamps con una defensa fenomenal ante Gasly

Franco Colapinto tuvo un rendimiento brillante, quedó 10° y sumó un punto en un Gran Premio de Bélgica apasionante: Antonelli ganó la carrera

Argentina-España, EN VIVO, por la final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

El campeón del mundo y la Roja se enfrentan este domingo en el MetLife Stadium en un choque atrapante entre el ganador de la última Copa América y el vencedor de la Eurocopa

Argentina-España, EN VIVO, por la final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Cómo la final del Mundial 2026 fusiona el fútbol con el espectáculo al estilo Super Bowl

La FIFA ampliará el descanso a 17 minutos para montar un show musical en el campo, mantendrá las ya conocidas pausas de hidratación y sumará anillos para el campeón, un giro que reabre el debate sobre ritmo, preparación y tradición futbolística

Cómo la final del Mundial 2026 fusiona el fútbol con el espectáculo al estilo Super Bowl

La misa “especial” frente a la tumba del papa Francisco antes de la final del Mundial de Argentina ante España

La tradicional ceremonia de este mediodía en la Basílica de Santa María Maggiore reunió a fieles y simpatizantes que viajaron a la capital italiana para pedir por la selección, horas antes del duelo en Nueva Jersey

La misa “especial” frente a la tumba del papa Francisco antes de la final del Mundial de Argentina ante España

El emotivo video de la selección argentina antes de jugar la final del Mundial 2026: “Acá viene el campeón defensor”

A horas de la definición ante España, la AFA publicó una pieza audiovisual que repasa el camino de La Scaloneta, sus raíces, sus ídolos y el acompañamiento incondicional de millones de hinchas dentro y fuera del país

El emotivo video de la selección argentina antes de jugar la final del Mundial 2026: “Acá viene el campeón defensor”

DEPORTES

Franco Colapinto tuvo un rendimiento brillante, quedó 10° y sumó un punto en un Gran Premio de Bélgica apasionante: Antonelli ganó la carrera

Franco Colapinto tuvo un rendimiento brillante, quedó 10° y sumó un punto en un Gran Premio de Bélgica apasionante: Antonelli ganó la carrera

Argentina-España, EN VIVO, por la final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Cómo la final del Mundial 2026 fusiona el fútbol con el espectáculo al estilo Super Bowl

La misa “especial” frente a la tumba del papa Francisco antes de la final del Mundial de Argentina ante España

El emotivo video de la selección argentina antes de jugar la final del Mundial 2026: “Acá viene el campeón defensor”

TELESHOW

Vuelos cancelados, angustia y rituales: la odisea de los famosos argentinos para ver la final de la Selección

Vuelos cancelados, angustia y rituales: la odisea de los famosos argentinos para ver la final de la Selección

La desgarradora carta de despedida de Sabrina Cortez a su mamá: “No sé cómo vamos a aprender a vivir sin vos”

Juan Minujín, el actor que se reinventa a cada paso: “La ficción es donde nos contamos a nosotros mismos”

Con sangre en las venas, amores argentinos o fans de Messi: las figuras internacionales rendidas ante la Scaloneta

El mensaje de Marcelo Tinelli a Lionel Messi previo a la final: “Toda la familia Argentina está con ustedes”

INFOBAE AMÉRICA

Más de 900 estudiantes dominicanos estrenan la Escuela Básica Minerva Mirabal en Los Cerros de Sabana Perdida

Más de 900 estudiantes dominicanos estrenan la Escuela Básica Minerva Mirabal en Los Cerros de Sabana Perdida

Impulsan cursos gratuitos para 293 veteranos y excombatientes en El Salvador

Reino Unido pone hasta 6.725 millones de dólares sobre la mesa para el Metro Riel de Guatemala

Irán sospecha que filtraciones de seguridad facilitaron el ataque en el que fue abatido el ayatollah Ali Khamenei

Panamá compitió y el arbitraje brilló: La histórica huella de Centroamérica en el Mundial 2026