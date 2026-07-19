Franco Colapinto tuvo otra brillante largada en el Gran Premio de Bélgica: ganó tres posiciones

La brillante largada de Franco Colapinto en el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1

Franco Colapinto tuvo otra gran largada en la Fórmula 1 y este domingo en el inicio del Gran Premio de Bélgica el piloto argentino de 23 años volvió a ganar posiciones en un arranque frenético que incluyó incidentes en el histórico Autódromo de Spa-Francorchamps.

El corredor del equipo Alpine partió 11°, pero fiel a su estilo, vio un hueco y logró capitalizarlo. En este caso fue por el lado interno hacia el sector del muro de los boxes y antes de llegar a la primera curva dio cuenta de su compañero de equipo, Pierre Gasly y de Gabriel Bortoleto (Audi).

PUBLICIDAD

Al igual que en sus primeras carreras en F1 como en Singapur 2024 con el Williams u otros casos ya con Alpine tal lo ocurrido en Gran Bretaña en la última competencia donde ganó cinco lugares, el bonaerense dio muestra de otro arranque frenético.

*La largada del GP de Bélgica

El pilarense se ubicó 9° y, al llegar a la chicana, cortó camino ante el toque entre Lewis Hamilton (Ferrari) y George Russell (Mercedes), quien quedó afuera de la carrera. Franco superó en esa maniobra a los pilotos de Racing Bulls, Arvid Lindblad y Liam Lawson, pero debió devolver las posiciones y en el comienzo de la competencia se ubicó octavo, delante del campeón mundial, Lando Norris, con su McLaren.

PUBLICIDAD

Luego el inglés superó al argentino, que quedó adelante de Gasly. Superadas las diez primeras vueltas de la competencia ambos competidores de Alpine giraron juntos, pero Franco redujo su diferencia con Lawson. Aunque el coche de Colapinto luego perdió rendimiento y sufrió el adelantamiento de su compañero de equipo.

Franco comenzó la carrera con neumáticos del compuesto medio al igual que Gasly y otros diez pilotos. El francés cumplió con su primera parada en la 15ª vuelta y eso le permitió al pilarense recuperar la octava colocación. En el siguiente giro Colapinto hizo su parada y regresó a pista en el 16º puesto detrás de Esteban Ocon (Haas). Luego Franco ganó un lugar ante el paso por los boxes del francés ex Alpine.

PUBLICIDAD

*El toque entre Hamilton y Russell

La competencia belga consta de 44 giros en el trazado de siete kilómetros, el más extenso del calendario y cuyo dibujo inicial era el doble de kilometraje y combinaba tramos del circuito permanente con rutas abiertas.

PUBLICIDAD

Colapinto viene de resultar noveno en Gran Bretaña y con un monoplaza que no muestra la performance del inicio del a temporada logró llevarse dos unidades en la emblemática pista de Silverstone.

El rendimiento del argentino viene siendo satisfactorio en el presente ejercicio y logró su mejor resultado en la Máxima al ser sexto en Canadá. Está haciendo méritos para que pueda confirmar su continuidad como titular en la venidera temporada. Cabe recordar que igual llegó a Alpine mediante una cesión de cinco años de parte de Williams.

PUBLICIDAD

En otro trazado histórico como el de Spa-Francorchamps que es la décima fecha de la temporada de un total de 24 eventos. La próxima fecha será el siguiente fin de semana con el Gran Premio de Hungría, cuya primera edición fue en 1986.