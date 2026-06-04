La decisión clave en el Autódromo de Buenos Aires para avanzar en las obras detrás del sueño de albergar la Fórmula 1

Vista aérea de las obras en el Autódromo de Buenos Aires (Christian Epp)

Se confirmó un tema clave para avanzar en la obra hacia un circuito que le permita al Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires Oscar y Juan Gálvez estar en condiciones para albergar una eventual carrera de Fórmula 1. La novedad tiene que ver con la ampliación del trazado sobre el que se está trabajando en el Coliseo porteño y con ello se buscará dar un paso más para poder hacer realidad el gran sueño, luego de la última visita de la Máxima el 12 de abril de 1998 con la victoria de Michael Schumacher con su Ferrari.

La decisión tiene que ver con la mudanza del kartódromo, ubicado en el mismo predio de 180 hectáreas, el más grande de la ciudad. Aún no se sabe dónde se reubicaría el Club Argentino de Karting. Cabe recordar que en abril se le otorgó al Fideicomiso “Autódromo Oscar y Juan Gálvez” la administración de los inmuebles tanto de Avenida General Paz 17.122 y Avenida 27 de Febrero como de Avenida General Paz 17.422 y Avenida 27 de Febrero, que conforman el “Parque de la Ribera Sur”.

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Con la mudanza del kartódromo se podrá concretar la pista de unos 4.900 metros con 15 curvas, 9 a la derecha y 6 a la izquierda, con un ancho que tendrá 18 metros en la recta principal y 12 en el resto del trazado. Los autos alcanzarán una velocidad máxima de 340 km/h, con un promedio de 225 km/h y un tiempo de vuelta estimado en un minuto y dieciocho segundos. La nueva horquilla tendrá un peralte de 10 grados. Mientras que el Campeonato Mundial de Motociclismo de Velocidad, cuya categoría reina es el MotoGP, regresará a Buenos Aires en 2027 luego de 28 años, con un circuito de 4.300 metros, con rectas de entre 800 y 1.000 metros que permitirán velocidades máximas superiores a los 300 km/h.

Para eso era necesario extender la futura pista hasta la zona del ingreso principal donde está el histórico arco. Se demolerá la tribuna que está en la vieja horquilla y eso permitirá cumplir con el escenario con los estándares pertinentes al Grado 1 de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), que permite recibir a la F1 y cualquier otra categoría del mundo.

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La prueba de asfaltado en la zona de la Bajada del Tobogán Juan María Traverso (Prensa GCBA)

Mientras tanto, las obras no cesan y ya se realizaron pruebas de asfaltado en la zona de la Bajada del Tobogán Juan María Traverso y también en lo que será el nuevo sector opuesto que pasará por detrás de los boxes. A propósito, comenzó la edición del nuevo edificio que tendrá 32 garajes de 7 metros de frente cada uno, en un nuevo edificio que además tendrá espacios para áreas técnicas, ubicadas debajo de una torre de control. Está previsto que sean 12.047 m2 cubiertos y 6.214 m2 descubiertos como mínimo. Tendrá un primer piso todo cubierto para recibir al MotoGP y para la F1 se deberá agregar una segunda planta. El contrato para las carreras de las dos ruedas va de 2027 a 2030 inclusive.

El desarrollo de este proyecto fue realizado por la Ciudad, mediante la Secretaría de Deportes, junto con la empresa del ingeniero alemán Hermann Tilke, de gran experiencia en la F1 y que tiene a su hijo Carsten como mano derecha.

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Christian Epp, el representante en América de Tilke Engineering & Architects, visitó el Autódromo de Buenos Aires a mediados de mayo. Publicó fotos de las obras en su perfil de LinkedIn y expresó su entusiasmo: “Con Franco Colapinto en la parrilla de la F1 y 500.000 aficionados llenando las calles de Buenos Aires para su exhibición, el interés por el automovilismo de élite en este país está más vivo que nunca”. Y concluyó un guiño hacia el sueño de la F1 u otra categoría de élite a nivel internacional: “MotoGP 2027 está confirmado. Pero un evento como este no se limita solo a las dos ruedas”.

El Autódromo de Buenos Aires volvió a manos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) en 2017, que es el principal interesado en recuperar la fecha de F1. Infobae pudo saber que todos los meses se le están enviando los avances de las obras a Formula One Management (FOM), la empresa que es dueña de los derechos comerciales de la Máxima.

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Así será el nuevo circuito para la F1 (Christian Epp)

Se trata de una obra cuya inversión es de 100 millones de dólares. Los trabajos están avanzados. Pero no todo depende de poner un circuito, ya que deben avanzar las negociaciones. No se concretó la reunión esperada en Miami (3/5) entre emisarios del GCBA, el promotor local (Grupo OSD) y FOM, porque los responsables de la F1 y la FIA se tomaron unas semanas para analizar el calendario que ya tuvo bajas por el conflicto en Medio Oriente con Bahréin (12/4) y Arabia Saudita (19/4). Además, evaluaron un plan de emergencia si tampoco se puede correr en Qatar y Abu Dhabi, programados para el 29 de noviembre y el 6 de diciembre, según informó Stefano Domenicali, CEO de FOM.

Se espera que la reunión que no pudo hacerse el mes pasado pueda concretarse y a partir de allí poder seguir avanzando. Este mes podría haber novedades.

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Aunque hay un tema clave, que es encontrar un hueco en el calendario que tiene 24 fechas. Hoy hay seis eventos en América (1/4 del total) y debería bajarse uno para poder tener un lugar. Todos aún tienen contratos a mediano y largo plazo: Miami (renovó hasta 2041), Canadá (2035), Brasil (2030), Austin (2034), Las Vegas (2027) y México (2028). El otro punto son los competidores con países que buscan tener una fecha, y entre ellos está Tailandia, cuyo gabinete aprobó un presupuesto de 1.230 millones de dólares e Infobae pudo saber que habrían ofrecido 100 millones por año, cuando el canon anual oscila los 40 millones. Ese Estado asiático está comprometido y en Argentina la inversión será público-privada. Se suman a la carrera Sudáfrica y Ruanda. Turquía y Portugal anunciaron sus vueltas para 2027. Si la Máxima llega a volver a Argentina, sería a partir de 2028, siempre y cuando Las Vegas no renueve su contrato. Caso contrario, habrá que ver si FOM decide sumar un evento en el continente para el ingreso de Argentina o si permite el retorno ante otra eventual baja del calendario. La situación en Medio Oriente podría ser una llave.

Cabe destacar que hoy hay 50 circuitos Grado 1 en el mundo, según un relevamiento publicado por Motorsport el pasado 13 de abril. Si el remozado trazado de Buenos Aires logra cumplir con los estándares exigidos, se sumará a esta lista.

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Ya comenzó la edificación de los boxes (Christian Epp)

También hay que considerar lo económico, ya que la F1 tiene un canon anual de 40.000 millones de dólares en un contrato a cinco años, pero hay países que pagan 60 millones, como Arabia Saudita. No obstante, el furor generado por Franco Colapinto en nuestro país, ratificado con 600.000 personas en su exhibición en Palermo, podría convocar la participación de empresas privadas más allá del presupuesto que aportaría el GCBA. Para el road show del piloto de Alpine se vendieron 15.000 entradas en minutos. El Autódromo de Buenos Aires pasará a tener una capacidad para 120.000 personas. Durante el GP de San Pablo de 2024, el alcalde de dicha ciudad, Ricardo Nunes, habló con Infobae y dio cuenta de la oportunidad que brinda tener la F1: “Tenemos un impacto financiero anual de 2 billones de reales o 500 millones de dólares. Eso es gracias a los turistas y todos los que asisten a la carrera. Pero también porque utilizan la gastronomía de San Pablo, los hoteles, casas y todo tipo de residencias para quienes nos visitan. Cada año se generan más de 10 mil puestos de trabajo por el evento. Estamos siendo transmitidos por televisión para 170 países. Entonces son 170 países que están viendo nuestra ciudad”.

La ilusión y las ganas no son solo de Argentina. A FOM le interesa volver. También por el ambiente, por lo que sus ejecutivos están viendo con Colapinto. Lo propio las escuderías, que ya corrieron en nuestro país y guardan un grato recuerdo. Este medio pudo saber que un emisario de un histórico equipo -de los más importantes y laureados- visitó Buenos Aires para analizar posibles lugares de hospedaje. Atrás quedaron los tiempos del Sheraton y ahora el lugar elegido es Puerto Madero, por su cercanía a la autopista 25 de Mayo y porque al ser un lugar turístico facilitaría a los integrantes de los equipos poder ir a cenar en la misma zona. El clima acompañaría, ya que si se plasma el evento sería antes o después de Brasil, es decir, en noviembre.

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Argentina es un clásico de la F1 pese a su ausencia de 28 años en el calendario. Se trata de un país de una fuerte tradición fierrera. En las negociaciones para recuperar la fecha lo presupuestario y un circuito acorde son las claves. Con la confirmación de la extensión de la pista en las obras de remodelación, el Autódromo de Buenos Aires dio otro paso hacia el gran sueño.