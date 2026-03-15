Radiografía de la carrera de Colapinto en el GP de China de F1: sobrepasos y maniobras defensivas para completar una fantástica labor

*Gran comienzo de Colapinto en China

Franco Colapinto finalizó 10º en el Gran Premio de China de Fórmula 1 disputado en el Circuito Internacional de Shanghái. A bordo de su Alpine A526, el piloto argentino de 22 años cumplió con su mejor labor en la Máxima en la segunda fecha de la temporada 2026.

El corredor bonaerense clasificó 12º, pero largó desde el 10º puesto debido a los problemas en los McLaren que no pudieron largar: el campeón mundial, Lando Norris tuvo un problema eléctrico y su compañero Oscar Piastri también padeció una falla en su auto. Lo propio para el brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) y el tailandés Alex Albon, quienes no tampoco pudieron correr por mermas en sus monoplazas.

El pilarense comenzó con neumáticos duros y en la largada aprovechó los problemas de los pilotos de Red Bull: Max Verstappen (Red Bull) partió mal e Isack Hadjar hizo un trompo. Luego avanzó dos lugares más y se ubicó sexto al cumplir la primera vuelta de la competencia asiática.

Cumplidas las diez primeras vueltas Colapinto giró detrás de su compañero de equipo, Pierre Gasly y ambos aprovecharon la lucha de los pilotos de Racing Bulls, Arvid Lindblad y Liam Lawson.

*El reinicio con Colapinto segundo

En el undécimo giro la carrera se neutralizó por un abandono de Lance Stroll cuyo Aston Martin quedó parado. Mientras George Russell (Mercedes), los ferraristas Charles Leclerc y Lewis Hamilton, y Gasly ingresaron a boxes, Colapinto quedó segundo detrás del poleman, Kimi Antonelli (Mercedes).

En el reinicio en la 13ª vuelta, Franco logró mantener su posición pese al ataque de Esteban Ocon (Haas), pero el francés sufrió el acecho de Hamilton, que lo superó y que hizo lo propio con el argentino.

Acto seguido Colapinto se defendió de Leclerc, que igual dio cuenta del piloto de Alpine, que luego también perdió ante Russell. No obstante, fue prolijo el manejo de Franco ante rivales con un medio mecánico superior.

*Las maniobras defensivas de Colapinto ante Ocon

Luego el argentino ejerció una gran defensa ante Ocon a pura conducción y estrategia, cargando la batería en los frenajes y con esa energía extra pudo mantener su posición. Aunque el francés sufrió el ataque de su compañero Oliver Bearman, que lo dejó atrás. El inglés también quiso superar a Colapinto, que otra vez supo defenderse y recién después de dos vueltas el británico pudo adelantarlo al igual que Verstappen.

Recién en la 29ª Ocon pudo superar a Colapinto, pero por apenas unos metros ya que Franco recuperó su puesto. Esa lucha la capitalizó Gasly (con gomas más frescas) que hizo un 2x1. En el siguiente giro el galo ingresó a los boxes y detrás del argentino quedó el alemán Nico Hülkenberg (Audi).

*Lucha entre Colapinto y Ocon

En el giro 33º Colapinto hizo su parada en los boxes y le colocaron los neumáticos medios. Regresó a pista en el puesto 13º y sufrió un toque de Ocon, en un exceso del francés (fue penalizado con 10 segundos). Sin embargo, Franco pudo mantener su puesto pese a tener un daño en el piso del auto, según le informó por radio su ingeniero, Stuart Barlow.

Ante la detención de Hülkenberg en los boxes, Colapinto avanzó al 12º puesto y siguió reduciendo su diferencia sobre Lindblad, que adeudaba su parada, al que pudo superar en la 42ª vuelta.

En el último tramo de la competencia el rival del argentino para meterse en la zona de puntos fue Carlos Sainz (Williams). Aunque con el abandono de Verstappen (vuelta 46ª), Colapinto ya se aseguraba un punto por el décimo puesto.

*El toque de Ocon a Colapinto

En las últimas vueltas Franco buscó superar a Sainz. Llegó a ubicarse a 6/10 para poder efectuar el modo sobrepaso. Lo buscó y estuvo cerca de poder superarlo al español. Incluso el argentino metió su mejor vuelta en el final con 1m37s588. Colapinto terminó décimo y sumó su primera unidad con Alpine. Volvió a cosechar un punto luego de un año y medio, desde la misma colocación en Austin 2024. Alpine se llevó otros tres tantos debido al sexto lugar de Gasly.

Si bien fue octavo en Azerbaiyán 2024 (segunda carrera en F1) con Williams, la de este domingo puede considerarse la mejor carrera de Colapinto en cuanto a su labor global: sobrepasos, maniobras defensivas, manejo prolijo y pudo sumar con un auto dañado por el mencionado toque de Ocon.

Franco logró revertir un fin de semana que se complicó en la clasificación para la carrera Sprint ya que logró el 16º crono a un segundo de Gasly, pero Franco no tuvo la puesta a punto aerodinámica del francés. También se trabajó en la caja de cambios y en la clasificación para la carrera principal obtuvo el 12º mejor registro y por solo 5/1000 no pudo pasar a la tercera instancia, también conocida como Q3. Desde que debutó en la F1 nunca estuvo tan cerca de pasar al último corte clasificatorio y ese es otro argumento para justificar su mejor faena en la Máxima.

La carrera tuvo el primer triunfo de Antonelli en la F1, con solo 19 años. El italiano lideró el 1-2 de Mercedes delante de su compañero, Russell. El podio lo completó Leclerc, con Ferrari.

La próxima fecha será el Gran Premio de Japón, el 29 de marzo. Luego habrá una pausa de más de un mes debido a la cancelación de las carreras en Bahréin (12/4) y Arabia Saudita (19/4) por el conflicto en Medio Oriente. La acción volverá el 3 de mayo en Miami.